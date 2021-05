Tässä on Eurojackpotin oikea rivi – jätti­potti ei mennyt jakoon

5+2 tuloksia ei löytynyt.

Eurojackpotin kierroksen 18 oikea rivi on arvottu perjantaina. Jaossa oli noin 47 miljoonaa euroa.

Päänumerot ovat 3, 7, 19, 27 ja 29. Tähtinumerot ovat 7 ja 10.

5+2 tuloksia ei löytynyt yhtään.

5+1 oikein tuloksia on 16 kappaletta ja voitto-osuus on 151 258,00 euroa. 5+0 oikein tuloksia löytyi 17 ja voitto-osuus on 50 244,80 euroa.

4+2 oikein tuloksia on 101 kappaletta, voitto-osuus on 2 819,00 euroa.