Tällainen on Suomen korona­tilanne nyt – yksi virus­muunnos on yleisempi Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa

THL kertoi perjantaina, että Suomessa on todettu 254 uutta koronavirustartuntaa.

Koronavirusmuunnosten määrä nousee Suomessa. Perjantaihin mennessä koronavirusmuunnoksia oli todettu Suomessa kaikkiaan lähes 5 946, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina.

Määrä oli kasvanut viime viikon perjantaista 572 tapauksella. THL päivittää tiedot koronavirusmuunnoksista perjantaisin.

Brittivariantteja on nyt vahvistettu Suomessa kaikkiaan 4 924 tapausta, joista 403 on uusia. Etelä-Afrikan variantteja on nyt todettu 1 020 tapausta, joista 168 on uusia. Ylilääkäri Asko Järvinen sanoi Husin tilaisuudessa perjantaina, että Etelä-Afrikan variantti on Suomessa muita Pohjoismaita yleisempi.

Lisäksi Suomessa on todettu kaikkiaan kaksi Brasilian varianttia. Tapauksista toinen on uusi viime perjantain jälkeen.

Näiden mainittujen virusmuunnosten lisäksi Suomessa esiintyy muita muuntuneita viruskantoja, joissa olevien mutaatioiden merkitystä viruksen tartuttavuuteen tai rokotesuojaan ei vielä tunneta. Näihin kuuluu muun muassa Intian variantti, jota oli viime viikkoon mennessä Suomessa havaittu kolme tapausta. Tapaukset on todettu jo maaliskuussa, mutta näytteiden sekvensointi eli viruksen geneettisen alkuperän selvittäminen kestää pidemmän aikaa, joten tiedot muunnoksista tulevat jälkikäteen.

Hieman yli 250 uutta tartuntaa

THL kertoi perjantaina, että Suomessa on todettu 254 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 2 954, mikä on 1 190 vähemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Epidemian alusta lähtien Suomessa on todettu 88 332 tartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku koko maassa on viimeisten kahden viikon ajalta sataatuhatta ihmistä kohti 53,3.

Lisäksi Suomessa kerrottiin perjantaina todetun kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Yhteensä Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 922 virukseen liittyvää kuolemaa.

Sairaalahoidossa oli koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi perjantaina 133 ihmistä, joista 28 oli tehohoidossa. Tehohoitopotilaiden määrä oli kasvanut yhdellä torstaista.

Noin 1,9 miljoonaa ihmistä on saanut Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen, kertoi THL perjantaina. Määrä on kasvanut torstaista lähes 65 000:lla.

Toisen rokoteannoksen on saanut lähes 199 000 ihmistä, mikä on melkein 15 000 enemmän kuin torstaina.