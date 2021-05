Rokotusasemilla on pantu merkille ilmiö, joka voi hidastaa koko väestön rokottamista – ylilääkäri vetoaa kansaan: ”Yksilön kohdalla pieni asia, mutta...”

Loman takia siirretty rokoteaika voi hidastaa väestön rokotekattavuuden saavuttamista.

Suomessa ensimmäisen koronavirusrokoteannoksensa on saanut tähän mennessä THL:n mukaan 33,6 prosenttia ja toisenkin annoksen 3,6 prosenttia väestöstä. Kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän KRAR:in suosituksesta rokoteannosten väliseksi ajaksi on määritetty Suomessa 12 viikkoa, joten tämä tarkoittaa toisten rokoteannosten ajoittumista suurella osalla kansasta kesälomaviikoille.

IS tietojen mukaan rokotusasemilla on kyselty mahdollisuutta siirtää toista rokotusaikaa lomajärjestelyjen tai muiden aikatauluongelmien vuoksi. Soittokierros terveysviranomaisille vahvistaa, että ilmiö on pantu rokotusasemilla merkille.

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoo, että rokotusaikojen siirrosta on tullut joitakin yksittäisiä kyselyitä. Joustoa ei kuitenkaan ole tarjolla, ja tämä on pyritty saattamaan ihmisten tietoon jo etukäteen tiedottamalla.

– Olemme ottaneet tähän kantaa meidän omassa koronaviestinnässämme ja toivoneet, että niistä ajoista pidetään kiinni. Jos meillä rokotetaan vaikka se 1 300 ihmistä päivässä, aikojen siirteleminen ja muutteleminen olisi täysi mahdottomuus, Peltoniemi sanoo.

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.­

Hän muistuttaa, että ajanvarauksista kiinni pitäminen on erityisen tärkeää rokotteiden laskennan kannalta.

– Se on tosi tarkkaan mietitty. Meillä on ne rokotteet varattuna siellä niin, että ne riittävät aina kakkosannoksiin ja se, mitä jää yli, on varattu uusiin ykkösannoksiin. Jos kakkosannoksia kauheasti siirretään ja niitä varataan turhaan, se viivästyttää tietyssä määrin ykkösannoksia. Senkin takia on tärkeää pitää ajoista kiinni.

Peltoniemi muistuttaa, että kesällä myös rokottajaresurssit ovat tiukemmat lomien takia. Rokotusaikojen käyttämättä jääminen ei ole hyväksi sekään.

– Ihmiset tietävät sen rokoteajan kuitenkin hyvissä ajoin. Jospa ne muut menot voitaisiin järjestää niin, että se rokote tulisi annettua oikealla ajalla. Toki jos esimerkiksi joku terveydellinen syy kuten sairastuminen estää tulemasta paikalle, niin silloin tietenkin siirretään.

Peltoniemen mukaan tärkeintä olisi saada rokotettua koko väestö mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Siksi myös muilla paikkakunnilla lomailevien turkulaisten toivotaan olevan paikan päällä kaupungissa rokotuspäivänä. Mökkipaikkakunnillakaan kun ei ole mahdollisuutta jakaa tehosterokotuksia kaikille halukkaille.

Rokotteen teho ei Peltoniemen mukaan katoa, vaikka annosten väli venyisi 12 viikkoa pidemmäksi, mutta suojan heikentyminen voi olla mahdollista.

– Teho ei hiivu yhtäkkiä, mutta on tärkeää, että suojasta tulee mahdollisimman pitkäkestoinen.

Jos toisen rokoteannoksen ajankohdan haluaa kuitenkin itse siirtää myöhemmäksi, jo varattu aika tulisi aina perua.

– Kaikkein huonoin vaihtoehto on, että ei peruuta varttua aikaa, vaan jätetään vain saapumatta, Peltoniemi muistuttaa.

Hoitaja valmistaa PfizerBioNTechin rokotetta Lintuvaaran rokotuspisteessä Espoossa 23.4.2021.­

Myös Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio vahvistaa ilmiön tulleen tutuksi. Hän suosittelee kaikkia miettimään jo ensimmäistä rokotusaikaa varatessa kalenterin kanssa, mihin toinen rokotusaika osuu 12 viikon päästä ja missä silloin on itse.

– Tämä kokonaisuus on äärettömän haasteellinen ja rokotesuoja on valmis vasta toisen rokotteen jälkeen. Väli ei voi olla alle 12 viikkoa, mutta toisen annoksen antaminen voi siirtyä siitä muutamalla päivällä. Me varaamme ne rokotteet sille päivälle 12 viikon päähän. Syntyy ongelma, jos niitä aikoja kovasti muutetaan, koska meillä ei ole välttämättä oikeille päiville oikeaa määrää rokotteita, Aikio sanoo.

Ongelma on tuttu myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

– Yhteydenottoja on tullut meillekin, vaikka Hus ei näitä rokotuksia organisoi, vaan sen tekee kunnat. Itse asiassa siitä on puhuttu kuntien kanssa, että tässä olisi varmaan hyvä pyrkiä jo nyt tässä vaiheessa katsomaan rokotusaikoja niin, että ihminen sinne todennäköisesti tulisi. Tässä on tietysti hankaluuksia, kun rokotettavien määrä pitäisi pitää viikkotasolla vakiona. Siellä on aika hankala logistiikka kussakin kunnassa taustalla, Husin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen sanoi Husin tiedotustilaisuudessa perjantaina.

– Myös THL on antanut tästä ohjeita, että tätä pitäisi huomioida. Se todennäköisesti vähentäisi sählinkiä, peruutusta ja ”noshowta”, kun toisen rokotuksen aika olisi. Tämä on sen verran uutta tämä toisen rokotuksen antaminen tässä vaiheessa, Järvinen sanoo.

Viranomaiset muistuttavat myös säilyttämisen vaikeudesta. Pfizerin ja BioNTechin rokote säilyy viisi vuorokautta sen jälkeen, kun se on otettu syväjäästä ja jokainen valmiiksi laimennettu annos on käytettävä kuuden tunnin kuluessa.

– Meillä on käytössä ennen kaikkea Pfizer-Biontechin rokote, joka tulee niin kutsutuissa pizzalaatikoissa. Yhdestä ampullista saa 5–7 rokoteannosta. Jos rokotuspaikalle ei tulekaan sillä numerolla jaollista määrää, rokotteita voi mennä hukkaan. Yksilön kohdalla se on pieni asia, mutta koko väestön kannalta koko rokoteohjelma voi siirtyä eteenpäin. Sitä kautta väestön rokotevasteen saavuttaminen voi hidastua, Järvinen muistuttaa.

– Me todellakin toivomme, että ne toiset annokset tullaan ottamaan ajallaan, jotta me pystyisimme rokottamaan ne rokotteet oikeisiin kohteisiin, rokottaminen sujuisi hyvässä järjestyksessä ja laumasuoja saavutettaisiin niin nopeasti kuin mahdollista, Tampereen Aikio.

Aikion mukaan ei ole myöskään missään nimessä toivottavaa, että terveydenhuollon neuvonta- ja ajanvarauspuhelimet kuormittuvat aikoja vaihtavien soitoista juhannuksen jälkeen, kun on myös soittajia, jotka kaipaavat neuvontaa tai kiireistä apua.

Jos toisen rokotusajan peruu tai jättää muuten vaan käyttämättä, jää vastuu uuden ajan varaamisesta ihmiselle itselleen.

– Kannattaa miettiä, että voisiko sitä kesää suunnitella ajatellen niin, että tämä rokottaminen on koko koronataistelun yhteinen ponnistus, jossa me jokainen voimme tehdä yhden teon: käydään niillä molemmilla rokotuksilla silloin, kun on oma vuoro ja oma varattu aika, Aikio kiteyttää.

Hän painottaa vielä kaikkein tärkeintä ohjetta: toista rokoteannosta ei saa jättää ottamatta kokonaan.