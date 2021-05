Koiraa ei kannata ottaa vain koronakaveriksi, kirjoittaa toimittaja Suvi Kerttula.

Ihan hirveää.

Näin kokenut koirankasvattaja kuvailee kulunutta vuotta.

Suomessa on koirabuumi. Pentuja kysellään enemmän kuin koskaan. Ihmiset ovat paljon kotona. Koiralle on aikaa.

Suositun koirarodun kasvattaja saattaa saada 40 puhelinkyselyä päivässä, vaikka pentuja ei ole edes ilmoitettu missään.

Eräällä noutajakasvattajalla on yli tuhat avaamatonta sähköpostia. Hän ei ehdi vastaamaan kaikille pentua kyseleville.

”Kuinka mones mä olen jonossa”, pennunostaja pommittaa tekstiviestillä kasvattajaa.

Siihen on mahdotonta vastata, kun yhtään pentua ei ole vielä syntynyt. Vastuuntuntoinen kasvattaja haluaa seurata pentuja ennen kuin lupaa niitä minnekään. Raisu luonne tarvitsee erilaisen kodin kuin ujo tai rauhallinen. Joskus syntyy pelkkiä uroksia. Tai vain yksi narttu, jonka kasvattaja haluaa pitää itse.

Innokkaimmat varaavat pennun monesta paikasta. Varmuuden vuoksi. Heille koiran rotu on ihan sama. Kunhan koiran saa nopeasti.

Tällainen tyyppi on usean kasvattajan painajainen. Koiraroduilla on eri käyttötarkoituksia. Kaikki rodut eivät sovi kaikille. Ei kannata ottaa isoa aktiivista metsästyskoiraa, jos asuu kerrostalossa eikä metsästä.

Kaikkein tärkeintä on, että perheen äiti haluaa koiran, kokenut koiran­kasvattaja sanoo. Äiti sen joutuu kuitenkin ulkoiluttamaan!

Yleisin kommentti korona-ajan pentukyselyissä on, että ollaan suunniteltu jo pitkään pennun hankintaa, ja nyt olisi sen aika, kokenut koirankasvattaja kertoo. En tosin itse siihen oikein usko, hän jatkaa.

Impulsiivinen päätös koiran hankkimisesta voi tuottaa ongelmia. Joillekin voi tulla yllätyksenä, kuinka paljon lemmikki vaatii sitoutumista.

Koiraa ei kannata ottaa vain koronakaveriksi. Pentu tottuu, että kotona ollaan etätöissä eikä opi yksinoloa. Entäs sitten, kun palataan normaalielämään? Koira jää yhtäkkiä yli kahdeksaksi tunniksi yksin. Siitä on tullut läheisriippuvainen. Pahimmillaan se ulvoo ja raapii ovenpielet. Koira pitäisi totuttaa sellaiseen elämään, jota eletään sittenkin, kun korona-aika loppuu.

Kova kysyntä näkyy pentujen hinnoissa. Netissä myydään sekarotuisia pentuja 2 500 euroa kappale. Joku on löytänyt markkinaraon.

Ostajat eivät enää kysy, mitä pennut maksavat, tuttu koirankasvattaja sanoo.

Jotkut tarjoavat kasvattajille kylkiäisiä. Kovempaa hintaa tai firman tuotteita kaupan päälle. Se on koirankasvattajan etiikan vastaista. Tällaiselle ihmiselle en myisi pentua koskaan, kokenut koirankasvattaja kertoo.

Ihanteellinen koiran ostaja on hänen mielestään sellainen, jolla on jo ollut samanrotuinen koira. Silloin hän tietää, millaista rotua on ottamassa.

Punainen vaate on ihminen, joka kysyy, onko koiralla terveystakuuta. Koira on luontokappale. Kukaan ei voi tietää, sairastuuko koira jossakin vaiheessa johonkin.

Paras palaute kasvattajalle on, että koira on rakastettu perheenjäsen ja lemmikki. Ja että se on ollut kiva ja terve koira.

Se on kaiken lähtökohta.