Naapuri kertoo olleensa kotona torstaina iltapäivällä, kun naapurustoon syöksyi yhtäkkiä valtavasti poliiseja.

Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii Vihdin Nummelassa perhepiirissä tapahtunutta epäiltyä henkirikosta. Yhden ihmisen hengen vaatinut verityö tehtiin torstaina ennen kello viittä iltapäivällä.

Poliisi on teipannut yhden asunnon oven eristysnauhalla Nummelan Lohjantiellä sijaitsevassa kaksikerroksisessa asuintalossa. Asunto sijaitsee talon toisessa kerroksessa, jonne johtavat puiset ulkoportaat. Alue on muutamaa kaksikerroksista luhtitaloa lukuun ottamatta omakoti- ja rivitalopainotteista.

IS:n tietojen mukaan rikoksesta epäilty on noin 35-vuotias perheenisä. Eristysnauhalla teipatussa asunnossa on naapurien mukaan asunut miehen lisäksi vaimo ja kolme lasta. Nuorin lapsista on tiettävästi vasta muutaman vuoden ikäinen.

– Säälittää, kun se pikkuinenkin, joka täällä juoksi, oli niin suloinen, harmittelee surmapaikkaa vastapäätä asuva rouva IS:lle perjantaina iltapäivällä.

– Perhetragediahan tämä on, pariskunnan mies lisää.

Rakennuksen pihapiirissä oli auto, joka kuului naapureiden mukaan perheelle, jonka kotiin poliisi teki operaation.­

Poliisi eristi asunnon.­

Muut lapset ovat pariskunnan mukaan alakouluikäisiä. Pihapiirissä seisoo lasten polkupyöriä sekä naistenpyörä, jossa on lastenistuin.

Naapurissa asuva mies kertoo olleensa kotona torstaina viiden aikaan iltapäivällä, kun naapurustoon syöksyi valtava määrä virka- ja siviiliasuisia poliiseja.

– He olivat täällä vielä myöhään illalla ja lähtivät ehkä kymmenen maissa pois.

Viereisessä taloyhtiössä asuva mies kertoo IS:lle nähneensä henkirikoksesta epäillyn miehen illalla ambulanssin kyydissä käsi siteissä. Miehen ympärillä oli hoitohenkilökuntaa ja yksi poliisi. Myöhemmin miestä lähdettiin silminnäkijän mukaan kiidättämään ambulanssissa Lohjan suuntaan.

Rikospaikan sisäpihalta löytyvät muun muassa grillikatos ja hiekkalaatikko. Parvekkeelta avautuu taloyhtiön rajaava laaja nurmikkoalue. Lohjantiellä 40 vuotta asunut rouva kertoo aina mainostaneensa kotikulmiaan rauhallisina.

– Nyt se taisi mennä tämä rauhallinen alue, hän päivittelee.

Pihapiiriin oli parkkeerattu naistenpyörä.­

Naapuripariskunnan mukaan tragedian kohdannut perhe muutti naapurustoon vähän ennen joulua. Asukkaiden kerrotaan vaikuttaneen tavallisilta ja ystävällisiltä. Asunnosta ei ole milloinkaan kuulunut meteliä, kuten riidan ääniä.

– Mies tuli joskus täällä vastaan ja moikkasi hyvin kohteliaasti, rouva sanoo.

Pariskunta osoittaa katseellaan vähän matkan päässä tönöttävää autoa. Punaisen Volkswagenin kerrotaan kuuluvan epäillylle.

Myös viereisessä talossa asuva mies vahvisti niin ikään, että naapurit ovat vaikuttaneet aivan tavalliselta lapsiperheeltä.

Poliisin mukaan epäiltyä kuullaan viikonlopun aikana ja häntä esitetään vangittavaksi maanantaina.