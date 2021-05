Demari voi kohta kilauttaa sinulle – myös pääministeri Marinin tarkoitus tarttua vaaliluuriin

Korona teki ovelle koputtamisesta mahdotonta. Nyt Sdp:n yksi keino kampanjoida on suomalaisille soittaminen.

Puolueet joutuvat koronan vuoksi etsimään uusia tapoja kohdata suomalaisia kuntavaalitaistossa. Sdp on päättänyt tarttua puhelimeen ja kilautella suomalaisille ennen 13. kesäkuuta järjestettäviä kuntavaaleja. Eduskuntavaaleissa esimerkiksi Antti Rinne saattoi koputtaa kansalaisen ovelle, mutta nyt sellainen ei ole mahdollista.

– Meillä on vahva henkilökohtaisen kohtaamisen perinne. Puhelin on ovelle koputtelusta sitten seuraavaksi henkilökohtaisin väline, jolla ihmisiä voi tavoittaa. Kuulemme, mitä ihmiset ajattelevat kunnan asioista. Ja jos he ovat valmiita kuuntelemaan, voimme kertoa, mitä me ajattelemme niistä, Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoo.

Sdp:n tavoitteena on soittaa 60 000 puhelua. Luuriin tarttuu 200 ehdokasta ja puolueaktiivia eri puolilla Suomea 50 kunnassa. Puoluejohdosta kilauttaja voi olla myös Sdp:n puheenjohtaja ja pääministeri Sanna Marin (sd).

– Pääministeri Marinkin soittaa, kun vaalit lähenee. Soitteluun painetaan kaasua ihan puoluejohtoa myöden, kun ennakkoäänestys lähenee, Rönnholm sanoo.

Sdp:llä on oma järjestelmänsä, mistä numeroita suomalaisille voi etsiä kuntakohtaisesti postinumerolla ja ikäryhmittäin. Yhdysvalloissa vaalisoitteluun käytetään robottipuheluita, mutta Sdp:n puhelut soitetaan henkilökohtaisesti.

– Ruotsin sisarpuolueen tutkimustiedon mukaan on tehokkaampaa ja ihmisille mukavampaa saada kertoa näkemyksiään puhelussa kuin jakaa esitteitä kadulla. Se kannustaa ihmisiä myös äänestämään enemmän.

Sdp:n ex-puheenjohtaja Antti Rinne kolkutteli ihmisten oville Porvoossa eduskuntavaaleissa 2017.­

Puolueet ovat järjestäneet korona-aikana erilaisia kohtaamisia sosiaalisessa mediassa, mutta niissä kaikki eivät välttämättä uskalla tai halua mielipiteitään kertoa. Puoluebarometri antaa osviittaa siihen, että ihmiset toivovat puolueilta korona-aikana uusia tapoja kohtaamisen mahdollistamiselle ja palautteen antamiselle kun toreilla ei nyt voi seisoskella.

Sdp:n tavoitteena oli käydä puhelinkampanjointia jo eduskuntavaaleissa, mutta silloin se ei vielä onnistunut. Koronasta ei vielä oltu kuultukaan ja koputeltiin oville. Koputtelua on käytetty kampanjointiaseena vaikkapa Britanniassa ja Ruotsissa.

Rönnholmin mukaan puheluita on jo soitettu jonkin verran.

Millaista palautetta olette saaneet?

– Vastaanotto on ollut pääosin varsin positiivista. Ihmiset haluavat kertoa omista näkemyksistään. Jos joku ei halua keskustella, ei puhelua silloin jatketa väkisin. Soitto on aika nopea, mutta olen kuullut 45 minuutinkin puheluista.

Sdp:lle povataan ehdokasasettelun perusteella historian huonointa kuntavaalitulosta. Se tavoitteli 6 000 ehdokasta, mutta saldoksi jäi 5 612 ehdokasta. Rönnholm ei pidä seitsemän prosentin tavoitteesta jääntiä ”mahdottoman suurena”.

Hän vetoaa siihen, että henkilökohtaisten keskustelujen käyminen ehdokaskandidaattien kanssa on ollut korona-aikana vaikeampaa, eikä Sdp:n listalle tulla ilman ennakkoselvittelyjä. Sdp:llä on ehdokkaita liki jokaisessa Manner-Suomen kunnassa.

– On määrä tietenkin alhaisempi, mitä tavoittelimme. Ehdokkaiden laatu korvaa todennäköisesti määrän, Rönnholm uskoo.

Kokoomuksen ehdokasmäärä nousi ensimmäistä kertaan sitten vuoden 2008. Se sai ehdokkaita 6 015 ja meni Sdp:n ohi ehdokasmäärissä. Päähallituspuolueen ohi meni myös gallupykkönen perussuomalaiset 5 962 ehdokkaalla. Keskusta on ollut valtuutettujen määrällä mitattuna Suomen suurin kuntapuolue. Sen tilanne on nyt kuitenkin varsin kiperä. Keskusta sai ehdolle liki 6 900 ehdokasta, mutta jäi selvästi tavoitteensa alapuolelle.

Kirpaiseeko kokoomuksen ja perussuomalaisten ohimeneminen Sdp:ssä?

– Ehdokasmäärät ovat olleet puolueilla laskussa huomattavasti vaali vaalilta. Siinä jatkumossa meidän olisi pitänyt saada 5 400 ehdokasta eli mentiin vähän korkeammalle. Muiden puolueiden osalta olen vain tyytyväinen, että kansalaisilla on varaa, mistä valita, Rönnholm näkee.