Toukokuun lumipommi riehuu nyt Koillismaalla ja Itä-Lapissa – ”Kovin puuskainen päivä”

Kuusamon lentoasemalla puuskat ovat olleet nopeimmillaan 13 m/s.

Torstai-iltana Itä-Suomeen rantautunut lumipommi on perjantain kuluessa jatkanut matkaansa pohjoiseen. Forecan päivystävä meteorologi Jenna Salminen kertoo, että sittemmin rankkojen lumipyryjen kohteiksi ovat joutuneet Koillismaa ja Itä-Lappi.

Kuusamon Rukatunturilla tuulenpuuskat ovat olleet nopeimmillaan 17 m/s ja kaupungin lentoasemalla 13 m/s.

– Kovin puuskainen päivä siellä on ollut, vaikkei vielä myrskylukemiin päästä. Tuulta ja runsasta lumisadetta, Salminen sanoo Ilta-Sanomille.

Jouko lähetti kuvan Kuusamon Kiutakönkäältä.­

Tämä Joukon kuva taas on Rukalta.­

Tuupovaaran maisemista kuvia lähetti Kent.­

Tuupovaarassa lunta on tuprunnut jopa 15 senttiä, Kentin kuvasta ilmenee.­

Salmisen mukaan autoilu ei ole alueella tämänhetkisissä sääolosuhteissa suositeltavaa. Meteorologi kehottaa paikallisia autoilijoita odottamaan voimakkaimman sateen väistymistä ja näkyvyyden kohentumista.

– Jos alla on renkaat, jotka eivät pidä tuolla juuri sataneen lumen alueella, kannattaa ottaa ihan hissukseen tämä päivä.

Juhan kuva Kontiolahdelta.­

Myös Taivalkoskella maisema ei kovin kesäiseltä näytä.­

Iltaa myöten lumisateet painottuvat enenevissä määrin Lappiin. Yöllä pari päivää riehunut rintama hajoaa alueellisiksi sateiksi.

Itä-Suomessa tilanne on jo rauhoittunut, ja alueella on Salmisen mukaan perjantaina pääosin poutaista. Alueelliset sadekuurot voivat olla joka tapauksessa mahdollisia. Pieniä kuuroja on esiintynyt päivän aikana Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan pohjoisimmissa osissa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sääkeli on lumisateen vuoksi huono Kainuun ja Lapin maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa.

