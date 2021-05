Suurin kerros lunta satoi itärajalla sijaitsevaan Ilomantsin kuntaan.

Torstai-iltana Itä-Suomen tavoittanut lumipommi kuritti yön aikana ankarimmin Pohjois-Karjalan maakuntaa. Ilmatieteen laitos on varoittanut alueen autoilijoita erittäin huonosta ajokelistä. Onnettomuusriski on huomattava.

Joensuun pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Jari Pietikäinen kertoo lumisen yön sisältäneen jonkin verran tavallista enemmän pelastustehtäviä. Henkilövahinkoja ei ole kuitenkaan tullut pelastuslaitoksen tietoon.

– 3–4 autoa oli suistunut tieltä. Aamuyöstä liikenne oli Kuopiontiellä vähän aikaa poikki, kun hinausautot nostivat tieltä rekan, jonka nuppi oli suistunut tieltä, Pietikäinen sanoo Ilta-Sanomille.

Perjantai valkeni Ilomantsissa.­

Ilmatieteen laitos povasi Pohjois-Karjalaan enimmillään 20 sentin lumikertymiä. Päivystävä meteorologi Ari-Juhani Punkka kertoo perjantaiaamuna, että sentilleen vastaava määrä uutta lunta kosahti yön aikana itärajalla sijaitsevaan Ilomantsin.

– Nyt siellä on 17 senttiä ja se on lumisinta aluetta. Lieksaan lunta on tullut 12 senttiä ja Juukaan 14, Punkka sanoo IS:lle.

Punkan mukaan sade on vähitellen hyvästelemässä Pohjois-Karjalan ja hivuttautumassa laajemmin pohjoiseen. Joensuun pelastuslaitokselta kerrotaan, että autotiellä lunta ei enää juuri näe.

– Aamuyöstä oli paljon lumiloskaa. Nyt kun liikennettäkin alkaa olla, ei sitä enää paljon näy paitsi reunoilla.

Tältä näytti aamulla kelikameroiden kuvissa:

Kuopio.­

Joensuu.­

Lieksa.­

Meteorologi kertoo lumipyryn tavoittaneen pohjoisemmassa Kainuun, Koillismaan ja Lapin kaakkoisosat. Näillä alueilla kohtalaisten lumisateiden voi odottaa jatkuvan vielä joitakin tunteja. Punkka huomauttaa, että toisaalta Kainuussa ja Lapissa lunta on ollut jo vanhastaan huomattava määrä.

– Puolangalla on tällä hetkellä 72 senttiä lunta. Se ei todellakaan ole satanut kokonaan edeltävän vuorokauden aikana. Siellä sulattelua riittää.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lumikuurot ovat Itä-Suomessa mahdollisia myös perjantain ja lauantain välisenä yönä. Varoitus autoilijoille on voimassa Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa myös perjantaina.

Puihin tarttuessaan märkä lumi saattaa aiheuttaa Pohjois-Karjalassa tykkylumivaurioita. Tykkylumi on puun latvukseen ja oksille kasaantuva raskas lumikerrostuma, joka syntyy lumihiutaleiden lisäksi muusta kiinteässä olomuodossa olevasta vedestä.