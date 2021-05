Asiantuntijat arvioivat, milloin koko Suomi on epidemian perustasolla. Vaara ei toki ole senkään jälkeen kokonaan hävinnyt.

Koronavirus saa lähiviikkoina kiihtyvällä tahdilla häätöä Suomesta. Viruksen elintila alkaa käydä ahtaaksi, kun rokotustahti kiihtyy ja tarttuvuusluku pienenee.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viikottaisessa koronakatsauksessa torstaina kävi ilmi, että Suomessa on annettu kaksi miljoonaa rokoteannosta – ja lisää annetaan yli 200 000 annoksen ja kesäkuun alusta lähes 400 000 annoksen viikkovauhdilla.

Samaan aikaan tarttuvuusluku (R-luku) on pudonnut jo välille 0,65–0,85. Se tarkoittaa sitä, että 100 sairastunutta tartuttaa 65–85 uutta henkilöä ja nämä taas eteenpäin kertoimella 0,65–0,85 – eli epidemia laantuu selvästi.

Ilta-Sanomien haastattelemat asiantuntijat väläyttelevät, että juhannus voi olla sellainen rajapyykki, jonka jälkeen epidemia on Suomessa saatu talttumaan.

– Näyttää hirveän hyvältä! Suomessa on käymässä niin kuin Britanniassa ja Israelissa, joissa epidemia laski hyvin jyrkästi, mitä pidemmälle rokotukset ovat edenneet. Kun Suomessa on puolet väestöstä rokotettu, ei ehkä ole tautiakaan kovin paljon enää jäljellä. Aletaan olla voiton puolella, virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta iloitsi.

Yli 16-vuotiaista on nyt rokotettu ainakin kertaalleen noin 39 prosenttia.

– Oma näkemykseni on, että juhannus on sellainen raja, johon on hyvä tähdätä. Juhannuksen vaiheilla koko Suomessa on palauduttu perustasolle. Uskon, että kesä voidaan viettää melko lailla normaalisti, ja STM:n ja THL:n info vain vahvisti omaa käsitystäni, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoi.

Tarttuvuusluvulla 0,85 tartuntamäärät noin puolittuvat neljässä viikossa ja putoavat alle kolmasosaan seitsemässä viikossa. Tarttuvuusluvulla 0,65 epidemian taittuminen on vieläkin hurjempaa: tartuntamäärät puolittuvat jo alle kahdessa viikossa ja putoavat alle kymmenesosaan kuudessa viikossa.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen uskoo, että juhannukseen mennessä on päästy epidemian perustasolle koko maassa.­

Juhannukseen on nyt seitsemän viikkoa, ja torstain tartuntaluvun mukaan (280) nykyisellä R-luvulla Suomessa olisi juhannusviikolla päivittäin 14–89 uutta tartuntaa.

Oletettavaa kuitenkin on, että tartuntamäärien yhä laskiessa myös R-luku pienenee edelleen. Virusta on liikkeellä vähemmän ja sen leviämismahdollisuudet entistä niukemmat, mikä vain voimistaa epidemian laantumista.

– Epidemioiden luonnolliseen, spontaaniin kulkuun kuuluu, että kun epidemia alkaa laantua, tartuntakäyrät lähtevät jyrkästi alas. Aivan samoin kuin kiihtymisvaiheessa tartuntamäärät lisääntyvät nopeasti. Se on kuin itseään ruokkiva lumipallo molempiin suuntiin, Julkunen kuvaa.

Lisäpontta epidemian taittumiselle tuovat rokotukset sekä koronasuositukset ja -rajoitukset.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanoo, että Suomeen tulee toukokuussa 240 000 rokoteannosta viikossa. Määrä on nimenomaan ”kansanrokote” Pfizeria ja toista mRNA-rokotetta Modernaa, luvussa eivät ole mukana AstraZeneca ja Johnson & Johnson.

Pfizerin rokote suojaa mainiosti myös virusmuunnoksia vastaan.­

Kesäkuun alusta alkaen mRNA-rokotteiden määrä nousee 350 000–390 000 viikkoannokseen. Pfizerin rokote antaa tutkimusten mukaan yli 95-prosenttisen suojan Etelä-Afrikan ja Britannian virusmuunnosten vakaviin tautimuotoihin sekä kuolemantapauksiin.

– Se on se minimimäärä, joka tulee. Määrä voi kasvaakin, mutta se on kiinni siitä, mitä Euroopan lääkevirasto EMA linjaa Johnson & Johnsonista, Kontio sanoo.

– Torstaina saimme täyteen kaksi miljoonaa annettua rokoteannosta. Se on hieno saavutus, sillä aloitimme vasta vuodenvaihteessa, ja koko ajan on ollut pulaa rokotteista, Kontio kehuu.

Kohentuneesta tilanteesta huolimatta asiantuntijat varoittelevat, että mopon ei saa antaa nyt keulia. Malttia ja huolellisuutta tarvitaan yhä.

Virusopin professori muistuttaa, että henkilökohtaisista koronavarotoimista ei saa vielä lipsua.­

Julkunen painottaa yhä henkilökohtaisten tartunnanvälttämistoimien tärkeyttä eli oikeaa yskimis- ja käsihygieniaa, käsienpesua, riittävää etäisyyttä muihin, kasvomaskien käyttöä niin kauan kuin se on suositeltavaa sekä sairastaa pienimmistäkin oireista kotona ja hakeutua testiin.

– Jos unohdetaan henkilökohtaiset tartunnanvälttämistoimet, tartuntojen määrä voi kääntyä uudelleen nousuun, Julkunen muistuttaa.

– Vielä ei voi ihan rennosti vedellä. Riskiryhmät on suojattu hyvin, mutta nuorempaa väkeä ei ole vielä rokotettu, eli riski tartuntaketjuihin on yhä olemassa. Festareita ei kesällä hirveästi ole, joten ravintolat ja terassit ovat todennäköisiä kokoontumispaikkoja. En silti kovin peloissani olisi, sillä viime kesästäkin selvittiin hyvin. Tietty varovaisuus on kuitenkin paikallaan, Lehtonen sanoo.

Myös Kontio korostaa, että hetki pitäisi vielä jaksaa ottaa maltillisesti, kun väestöä on paljon rokottamatta.

– Kesäkuun alkupuolella näyttää sitten jo todella paljon paremmalta, Kontio sanoo.

Asiantuntijat muistuttavat rajavalvonnan tärkeydestä sen jälkeen, kun oma pesä on saatu putsattua viruksesta. Muussa tapauksessa virusta kantautuu Suomeen yhä uudestaan ja uudestaan.

– Maailman väestöstä jää kuitenkin rokottamatta iso osa. Jos tehdään matkoja sellaisiin maihin, joissa epidemia on päällä, on aina riski, että virusta tulee Suomeenkin, Julkunen miettii.

Yksi Vantaan kaupungin rokotuspisteistä on Energia-areenassa Myyrmäessä.­

– Tilanne maailmalla ei ole yhtä hyvä kuin täällä. Sen takia olisi toivottavaa, että rokotusinto jatkuisi nuorempiin ikäluokkiinkin yhtä hyvänä kuin se oli ikääntyneissä ikäluokissa, joissa noin 90 prosenttia ikäluokasta on saanut rokotteen. Sillä olisi valtava merkitys, Kontio lisää.

Kesän jälkeen kotoperäinen epidemia ei saane enää juuri tilaa, jos rokotekattavuus nousee korkeaksi. Lehtosen mukaan kesän jälkeen suurin huoli on se, jos maailmalla kehittyy uusia virusvariantteja, jotka pystyvät väistämään rokotusten antamaa suojaa.