Itä-Uudenmaan poliisi on tehnyt kotietsintöjä nuorten järjestäytyneeksi muuttuneissa rikoksissa. Osa epäillyistä on pidätetty tai vangittu.

Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti torstaina, että Itä-Uudenmaan poliisin alueella on nuorten ryhmittymiä, joiden toiminnassa on järjestäytyneen rikollisuuden piirteitä.

– Heidän epäillään syyllistyneen useisiin erilaisiin rikoksiin. Joukossa on törkeitä huumausainerikoksia ja henkeen ja terveyteen liittyviä rikoksia, kuten tapon yritys, rikosylikomisario Petri Eronen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo Ilta-Sanomille.

Hän kertoo, että rikosnimikkeet vaihtelevat näpistyksistä tapon yrityksiin.

Poliisi on jo käyttänyt esitutkinnoissaan merkittävän määrän pakkokeinoja, kuten kotietsintöjä, pidättämisiä ja vangitsemisia. Lisäksi on takavarikoitu huumausaineita.

Eronen kertoo, että kyse on useista 16–25-vuotiaista nuorista. Joukossa saattaa hänen mukaansa olla yksittäisiä alaikäisiä nuoria

Hän ei kerro vielä tarkemmin sitä, toimivatko nuoret nimenomaan jollakin tietyllä alueella tai paikkakunnalla Itä-Uudellamaalla.

Miten tekojen järjestäytyneisyyteen rikollisuuteen liittyvät piirteet ovat käyneet ilmi?

– Esitutkinnassa on alkanut selvitä, että esimerkiksi huumevelkojen velan perimistä on tehty jonkun toisen hyväksi. Tämä on käynyt vähitellen ilmi, kun on tutkittu tekojen motiiveja ja sitä, miksi on tekoihin on ylipäätään ryhdytty, Eronen kertoo.

Järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkkeihin kuuluvat ryhmän suuruus ja arvojärjestys. Väkivaltaa käytetään ja vallan tai rahallisen hyödyn saamiseksi.

Tekijät ovat käyttäneet veitsiä, miekkoja tai jopa ampuma-aseita tai niiden jäljitelmiä.

Eronen ei voi tutkinnan tässä vaiheessa eritellä tarkemmin epäilyjen nuorten taustoja.

– Joukkoon kuuluu Suomen kansalaisia, tavallisia kantasuomalaisia ja toisen polven maahanmuuttajia.

Osa epäillyistä rikoksista liittyy huumeisiin. Onko toiminnassa mukana joitain jo tunnettuja rikollisryhmiä?

– Vielä ei ole tullut ilmi sellaista, että järjestäytymisessä oli mukana mikään Euroopan laajuinen ryhmä, hän sanoo.