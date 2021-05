Vapaa-ajan tapaamisissa saatujen tartuntojen osuus on nyt lähes yhtä suuri kuin samassa taloudessa saatujen tartuntojen.

Koronatartuntoja saadaan Suomessa yhä enenevissä määrin kodin ulkopuolella tapahtuvien sosiaalisten kontaktien kautta. Tartunnanlähteissä ”muut sosiaaliset kontaktit” ovat nyt lähes tasoissa kuin ”sama talous”.

–Tämä kertoo tavallaan siitä, että silloin hyvin korkean ilmaantuvuuden aikana perheisiin pesiytyneet tartuntaketjut alkavat olla ohi, mutta uusia tapauksia tulee, STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi tänään järjestetyssä THL:n ja STM:n tiedotustilaisuudessa.

Hän totesi, että tartuntoja tulee nyt ”melko lailla” kaikkialta, missä ihmiset tapaavat toisiaan. ”Muut sosiaaliset kontaktit”-kategoriaan kuuluvat esimerkiksi vapaa-ajan tapaamiset ja yksityistilaisuudet.

Myös työpaikkojen osuus tartunnanlähteistä on ollut lievässä kasvussa.

Voipio-Pulkki kertoi, että ulkomaisten tartuntojen suhteellinen osuus on hieman kasvanut, se on nyt noin 7 prosenttia kaikista tartunnoista.

Suomessa on sairaanhoitopiirien välillä paljon vaihtelua siinä, kuinka usein tartuntalähde on selvillä uusista kotimaisista tartunnoista.

– Siellä on jopa 44 prosenttia, missä tartuntalähde on jäänyt epäselväksi, missä on parantamisen varaa, Voipio-Pulkki sanoi.

– Mutta on paljon myös sellaisia sairaanhoitopiirejä, joissa kaikki on pystytty jäljittämään.

Myös STM:n julkaisemassa grafiikassa näkyy, että etenkin vapaa-ajan tapaamisten osalta tartuntalähde jää usein epäselväksi.

Karanteenissa on Suomessa tällä hetkellä noin 6 000 ihmistä, ja uusista tartunnoista noin neljäsosa on todettu karanteenissa olevilla ihmisillä. Suomessa on todettu tänään 280 uutta koronatartuntaa.