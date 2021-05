Jyrki Lehtolan kolumni: Tiede ja taide turhia – kaikki on väliaikaista paitsi turve

Kun metsäntutkija jää kaatuvan puun alle, kukaan ei auta, koska somepäivitys on kesken, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Tieteellä on mittaamattoman arvokas merkitys suomalaisten hyvinvoinnille!

Taiteella on mittaamattoman arvokas merkitys suomalaisten hyvinvoinnille!

Ensimmäinen lause on tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon suusta. Jälkimmäinen on sanakurlausta, jota harrastetaan hetki, kunnes on aika siirtyä puhumaan aikuisten asioista.

Veikkauksen rahapelituottojen romahtamisen ja koronakriisin takia tieteellä ja taiteella menee huonosti, mutta kukaan ei kuule, koska ravintoloitsija tunki niiden eteen puhkumaan, että ruoka on sekä tiedettä että taidetta.

Ennen kuin tieteen tekijöille ilmoitettiin, että symbolinen arvostus on konkreettisia tekoja jalompaa, oli jo toteutettu yliopistouudistus, jonka seurauksena yliopistot siirsivät tutkimuksen painopisteen siihen, miten tieteen voisi brändätä huonoa englantia puhuvaksi, ylimeikatuksi jäätelötötteröksi.

Tapahtuma- ja kulttuuriala odotti koronatukea vuoden, ja kun se viimein tuli, se oli muotoiltu sellaiseksi, että siitä hyötyvät ne, joilla on rahaa muutenkin, ja se roudari joka menetti jo kaiken, menetti kolmatta kertaa viimeisen toivon.

Tiede ja taide – ehkä näistä projekteista kannattaisi jo luopua. Eivät ne ole samalla lailla mittaamattoman arvokkaita asioita suomalaisten hyvinvoinnille kuin henkilökohtainen kuntavaalitulos, oman puolueen kannatus ja luomulehmän kokoiseksi paisunut omanarvontunto.

Tiede ja taide – mitä ne ovat saaneet edes aikaan?

Tieteen puolella eivät edes omaa koronarokotetta, hyödyllisten asioiden sijasta tutkivat edelleen sumerin kielen turhia etuvokaaleja.

Taiteen puolella yhdysvaltalainen Netflix ei tarvitse suomalaisten veikkausvaroja, joilla suomalainen kirjoitti itselleen kirjan, jossa kertoi sukuelimestään ja narisi sillä lailla haikeasti, että olisi tapettu Temptation Island Suomen ensimmäisessä jaksossa.

Taiteen ja tieteen puolustaminen ei kiinnosta edes niitä, joiden ammatinkuvaan sen voisi olettaa kuuluvan.

Helsingin Sanomien kulttuurisivut ovat Suomen vaikutusvaltaisimmat. Niissä julkaistiin juuri ydinvoimalaräjähdyksen kokoinen juttu kirjailija Leena Parkkisen nukkekodista, minkä jälkeen kaksi kulttuuritoimittajaa avautui rakkaudestaan itseensä ja levykokoelmiinsa.

Yliopistoihmiset huutavat sosiaalisessa mediassa toisilleen, ja kun metsäntutkija jää kaatuvan puun alle, kukaan ei auta, koska somepäivitys on kesken.

Kulttuurin ja taiteen edunvalvojan Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen valitsi Sofien Valinnan ovella taiteen sijasta itsensä voidakseen paeta taiteen edunvalvontaa Celebrity Big Brotheriin, jossa parhaan sängyn omittuaan herätti kuorsauksellaan muissa kilpailijoissa vihan tunteita kulttuurin ja taiteen lailla.

Tiede ja taide, kiitos, kiva kun kävitte, mutta kaikki on väliaikaista paitsi turve.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.