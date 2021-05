Kommentti: Hallitus aikoo purkaa rajoituksia, mutta pinnan alla kytee isompi haaste

Yhteiskunnan suurin haaste ei olekaan se, miten ja milloin normaaliin palataan. Isompi kysymys on se, miten ihmisten mieli saadaan käännettyä takaisin normaaliin, kirjoittaa toimittaja Iida Hallikainen.

Pelko on vahva tunne, joka tukee ihmisen selviytymistä. Sitä ei voi tunteena välttää, ja siksi sen kanssa on opittava elämään. Ongelmaksi pelko muodostuu silloin, kun se alkaa hallita elämää.

Kun uusi, tuntematon virus saapui Suomeen viime vuoden alussa, moni meistä joutui kohtaamaan pelkonsa ja totutteli elämään niiden kanssa.

Pelkoa saattoi aiheuttaa oma tai läheisen terveys, toimeentulo, yksinäisyys tai ehkä henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Valtiotasolta ohjeistettiin, että sosiaalinen etäisyys on tarpeen, jotta läheistä voi suojella parhaiten.

Evoluution aikana ihminen on kehittänyt yhdeksi tärkeimmistä selviytymismekanismeistaan sosiaalisuuden.

Siksi saattoikin tuntua ahdistavalta, että pelon tunteen myötä läheisen halaaminen kiellettiin ja etäisyyttä korostettiin. Tukea sai hakea, mutta sosiaalisuudelle piti kehittää vaihtoehtoisia toteutustapoja.

Kulunut vuosi käänsi joidenkin ihmisen sosiaalisuuden päälaelleen. Kaikkiin ihmisiin korona-aika ei tietenkään ole vaikuttanut, mutta olisi hullunkurista väittää, ettei se olisi millään tavalla muuttanut käsitystämme maailmasta.

Nyt epidemiatilanne näyttää paremmalta ja koronarokotukset ovat edenneet hyvää vauhtia.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa höllennetään maskien käyttöä ja Tanska aikoo purkaa rajoituksia koronapassin avulla ennen kesää. Myös Suomessa hallitus ja johtavat korona-asiantuntijat ovat väläytelleet, että normaaliin voitaisiin palata syksyyn mennessä.

Sanna Marinin (sd) hallituksella on pian edessään suuri haaste, mutta se ei ole rajoitusten purkaminen.

Valtiojohdon täytyy nimittäin palauttaa yhteiskuntaan turvallisuuden tunne.

Kun paluu normaaliin tapahtuu, ihmisten täytyy tottua uudestaan siihen, että toisen kohtaaminen ei ole vaarallista. Vaikka pelkoa tartunnan saamisesta tai muiden tapaamisesta ei olisikaan ollut, uskon, että tuntuu vähintään kummalliselta seisoa täpötäydessä konsertissa.

Vaikka rajoitukset purettaisiinkin syksyyn mennessä, miten kaikki tottuvat taas seisomaan väkijoukossa? Milloin uskalletaan halata tuntematonta tai osallistua ostoskeskuksessa järjestettyyn tapahtumaan? Kätelläänkö enää koskaan?

Yhteiskunnan suurin haaste ei siis olekaan se, miten ja milloin normaaliin palataan. Isompi kysymys on se, miten ihmisten mieli saadaan käännettyä takaisin normaaliin.

Kaikki meistä eivät ole oppineet elämään pelon kanssa. Pelko on alkanut hallita joidenkin ihmisten elämää.

Joku saattaa vielä kolmen vuoden kuluttua pestä kaupasta ostamansa elintarvikkeet saippualla, käyttää maskia kohdatessa tai eristäytyä kotiinsa. Nämä saattavat olla ääriesimerkkejä, mutta ne ovat todellisia.

Mielenterveysongelmien on varoitettu räjähtävän korona-ajan jälkeen. Tästä merkkejä on jo nyt, kertoi muun muassa Yle. Esimerkiksi maaliskuun aikana kriisipuhelimessa oli ennätysmäärä soittoja ja terapialähetteiden määrä kasvaa jatkuvasti. Myös talous on vaikeuksissa, muista ongelmista puhumattakaan.

Muutokset eivät ole olleet pelkästään huonoja. Tulevaisuudessa kausi-influenssaa saatetaan osata välttää paremman hygienian ansiosta, jotkut ovat lähentyneet perheen kanssa ja toiset ovat nauttineet etätyöstä.

Korona-aika on muuttanut elämäämme osin pysyvästi.

Pelko itsessään elämästämme tuskin koskaan poistuu, mutta toivottavasti se irrottaa koronan suhteen ihmisistä joskus otteensa – ja siinä valtiojohdon on autettava.