Toinen veljeksistä on Janne ”Nacci” Tranbergin vanha ystävä.

Helsingin poliisi on aloittanut rikostutkinnan Hesburgerking-kirjasta, jonka julkaisussa hyödynnettiin some-vaikuttaja Sofia Belórfin nimeä. Kirjan julkaisija on alkuvuodesta perustettu kustannusyhtiö, jonka taustalla on IS:n tietojen mukaan rikostaustaa omaava veljespari.

Tapaus on selvitettävänä Helsingin poliisin talousrikostutkinnassa.

– Olemme aloittaneet kirjaan liittyvän esitutkinnan, rikostarkastaja Sampsa Marttila kertoo.

Hän ei ota kantaa kirjatutkintaan liittyvien ihmisten henkilöllisyyksiin. Esitutkinnassa selvitettäviin kysymyksiin kuuluu muun muassa se, kuka tai ketkä ovat kirjoittaneet Hesburgerking-kirjan.

Rikostutkinnan taustalla on Belórfin tekemä tutkintapyyntö. Hän kokee joutuneensa kunnianloukkauksen ja identiteettivarkauden uhriksi. Poliisi ei tässä vaiheessa ota kantaa rikosnimikkeisiin.

Katiska-huumevyyhtiin ja sen henkilöihin liittyvä yli 300-sivuinen painettu kirja ilmestyi maaliskuussa. Nimimerkin ”Sofia Belorf” (kirjoitettuna ilman heittomerkkiä) kirjoittama teos yhdistää keksittyjä tarinoita tosielämän henkilöihin.

Kustantajan markkinointilauseessa luvataan, että kirja ”kertoo sen mitä kukaan muu ei kerro”. Kirjan nimi Hesburgerking viittaa nimimerkkiin, jota Katiskan toinen pääsyytetty Janne ”Nacci” Tranberg syyttäjien mukaan käytti huumeiden verkkokaupassa.

Suuret kirjakaupat vetivät teoksen heti pois verkkomyynnistä. Oikea Belórf teki kirjasta tutkintapyynnön poliisille.

Kirjan kustantaja on Costa del Crime Oy, joka perustettiin vain vähän ennen kirjan ilmestymistä helmikuussa.

IS ei tavoittanut sähköpostitse yhtiön edustajaa kommentoimaan esitutkintaa keskiviikkona.

Yhtiön ainoa vastuuhenkilö on 48-vuotias mies. Perustamisvaiheessa vastuuasemassa oli hetken aikaa myös 50-vuotias mies, joka on Tranbergin vanha ystävä.

Miehet ovat veljekset keskenään. Heillä on IS:n saamien dokumenttien mukaan ainakin sama isä.

Molemmilla on taustallaan talousrikostuomioita. He saivat muun muassa molemmat vankeustuomion 2010-luvun alkupuolella suuressa rakennusalan talousrikosvyyhdissä, jossa oli yli 20 syytettyä. Jutussa sai vankeustuomion myös entinen Cannonball-jengin jäsen, sittemmin edesmennyt Marko Lönnqvist, joka tunnetaan Elämäni gangsterina -kirjastaan.

Jutun tutkinnan aikana veljeksistä 50-vuotias oli kansainvälisesti etsintäkuulutettuna. Hän jäi kiinni Australiassa vuonna 2006. Luovutus Suomeen tapahtui vasta kolme vuotta myöhemmin.

Viimeisimmän tuomionsa 50-vuotias sai tänä keväänä. Hänelle langetettiin Helsingin käräjäoikeudessa yli vuosi vankeutta suuressa Cannonballiin liittyneessä veropetosjutussa. Syyttäjä piti miestä osana Cannonball-organisaatiota, mutta oikeus luokitteli hänet myötävaikuttajaksi.

Cannonballin entinen johtohahmo Tranberg tuomittiin samassa jutussa jo aiemmin.

Kirjan ilmestymisen aikoihin ”Sofia Belorfin” nimellä avattiin myös omat nettisivut. Siellä nimimerkki on vaihdettu sen jälkeen, kun oikea Belórf teki kirjasta poliisille tutkintapyynnön. Nimimerkki vaihtui muotoon ”Sofia Narcos” huhtikuussa samana päivänä, jolloin Helsingin käräjäoikeus antoi Katiska-tuomion.

Kirjan yhtenä kirjoittajana esiintynyt henkilö on aiemmin väittänyt IS:lle nimettömänä sähköpostitse, että kirjalla olisi useita kirjoittajia.

Tranberg on kiistänyt olevansa kirjan kirjoittaja.

– Minä kirjoitan aina kaiken omalla nimelläni, Tranberg sanoi IS:lle maaliskuussa. Myös hän on kirjoittanut elämästään kirjan Wanted.

Tranberg sai Katiska-jutussa 12 vuoden 11 kuukauden vankeustuomion mm. törkeistä huumausainerikoksista. Oikeuden mukaan hän oli toinen päätekijä Niko Ranta-ahon ohella.

Ranta-ahon entinen seurustelukumppani Belórf puolestaan sai Katiskassa käräjäoikeudessa 80 päivää ehdollista vankeutta.

Katiska-tuomio ei ole vielä lainvoimainen.