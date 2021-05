Noin 1,76 miljoonaa suomalaista saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan keskiviikkona Suomessa raportoitiin 269 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 2 980, ja se on 1 492 vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku 100 000:ta asukasta kohti koko maassa on keskiviikkona 53,8. Korkein ilmaantuvuusluku on Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella, jossa ilmaantuvuusluku on 95,9. Toiseksi korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, 87,2.

Matalin ilmaantuvuusluku on Keski-Pohjanmaalla, jossa se on 1,3.

THL kertoi myös, että Suomessa vahvistettiin keskiviikkona kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Keskiviikkona sairaalahoidossa oli 130 potilasta, joista 24 tehohoidossa. Sairaalahoidossa oli kaksi ihmistä enemmän kuin tiistaina. Tehohoidossa oli viisi potilasta vähemmän kuin tiistaina.

Nyt noin 1,76 miljoonaa suomalaista on saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen. Määrä on kasvanut eilisestä yli 41 000:lla. Toisen annoksen on saanut lähes 178 000 ihmistä, ja määrä on kasvanut eilisestä yli 7 600:lla.

Rokotuskattavuus on nyt ensimmäisen annoksen osalta 31,6 prosenttia ja toisen annoksen osalta 3,2 prosenttia.

Ikääntyneiden koronaviruskuolemat ovat vähentyneet viime kuukausina

Koronavirukseen liittyvien kuolemien lukumäärä on joulukuun 2020 jälkeen puolittunut yli 90-vuotiailla, kertoi THL keskiviikkona. Kuolemien lukumäärää tarkasteltiin neljän viikon jaksoilla.

– Muutoksen syynä saattaa vielä olla satunnaisvaihtelu. Jos kuitenkin positiivisen testituloksen saaneiden kuolleisuuden lasku jatkuu, voi tätä selittää rokotteen tuoma parempi suoja vakavaa tautia vastaan, kertoo THL:n vanhempi tutkija Petteri Hovi.

Positiivisen koronavirustestituloksen saaneiden kuolleisuus oli yli 90-vuotiaiden ikäryhmässä 33 prosenttia vuodenvaihteessa ja helmi-maaliskuussa 17 prosenttia. 80–89-vuotiaiden ikäryhmässä positiivisen testituloksen saaneista menehtyi vuodenvaihteessa 24 prosenttia ja helmi-maaliskuussa 19 prosenttia.

Koronavirustautiin liittyvällä kuolemalla tarkoitetaan tässä kuolemaa, joka on tapahtunut 30 vuorokauden sisällä positiivisen koronatestituloksen saamisesta.

THL: Terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuus vaihtelee alueittain

Terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuudessa on vaihtelua ammattiryhmittäin ja alueittain, kertoo THL tiedotteessaan.

Määrällisesti eniten koronarokotteen saajia oli lähi- ja sairaanhoitajissa. Heistä rokotteen oli saanut 95 600. Lääkäreistä oli rokotettu noin 13 900.

Kuitenkin suhteellisesti lääkäreitä oli rokotettu hoitajia enemmän. Lääkäreistä koronarokotteen oli saanut liki 60 prosenttia, kun taas röntgenhoitajista rokotteen saajia oli puolet, laboratoriohoitajista ja sairaanhoitajista reilut 40 prosenttia sekä kätilöistä ja terveydenhoitajista vajaat 40 prosenttia.

THL:n selvityksessä on otettu huomioon 15. huhtikuuta mennessä annetut koronarokotukset. Se tehtiin terveydenhuollon ammattihenkilörekisterin ja rokotusrekisterin tietojen pohjalta.