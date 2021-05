HS: Vartijan epäillään varastaneen vangeilta noin 18 600 euroa

Vartija on pidätetty virasta oikeusprosessin ajaksi.

Kylmäkosken vankilan vartijan epäillään varastaneen vankien rahoja noin 18 600 euron edestä, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan rikosepäily paljastui viime syksynä tarkastuksessa, joka päätettiin tehdä, kun rahojen käsittelyssä paljastui rikoksen mahdollisuus. Huijauksen mahdollisti HS:n mukaan katko ketjussa, jolla vankien rahoja merkittiin maksukorteille ja siirrettiin vankilan kassaan.

HS:n mukaan vartija on tunnustanut varastaneensa rahat ja häntä vastaan on nostettu syyte törkeästä varkaudesta. Vartija on pidätetty virasta oikeusprosessin ajaksi, lehti kertoo.