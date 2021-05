Maaliskuusta eteenpäin ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden on määrä saada tehosteannos lomakauden aikana.

Kesälomakausi lähestyy, ja Suomessa rokotustilanne paranee kovaa vauhtia. Kesällä moni viettää lomansa mökillä tai matkalla eikä välttämättä ole oman kunnan alueella. Miten lomakauden odotetaan vaikuttavan rokotusten etenemiseen?

Omat haasteensa rokotusten etenemiseen tuo se rokotusten tehosteannosten antaminen. Esimerkiksi Suomessa yleisimmin käytössä oleva Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokote vaatii kahta rokoteannosta täyteen suojaan koronavirusta vastaan. Suomessa kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä päätti helmikuussa, että ensimmäisen ja toisen annoksen rokotusväli nostetaan 12 viikkoon.

Se tarkoittaa, että maaliskuusta eteenpäin annettujen ensimmäisten annosten tehosteannoksia annetaan kesäkuusta eteenpäin kesälomakauden aikana.

Ilta-Sanomat kysyi asiantuntijoilta, miten kesälomakausi vaikuttaa rokotusten antamiseen. Kysymyksiin vastaavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Mia Kontio ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

1. Kuinka paljon rokotuksia on tarkoitus antaa kesälomakauden aikana?

Mäkijärvi: Se riippuu siitä, kuinka paljon rokotteita tulee maahan ja kuinka paljon THL meille rokotteita jyvittää. Meiltä rokotteet lähtevät päivän tai parin sisällä eteenpäin kuntiin.

Kontio: Sitä on vaikea sanoa. Niitä on tarkoitus antaa niin paljon kuin niitä Suomeen saadaan, kunnes kaikki on saatu rokotettua kaksi kertaa. Se riippuu siitä, millä tahdilla niitä tulee. Emme tiedä vielä heinäkuun rokotemääristä vielä mitään.

2. Maaliskuusta eteenpäin ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden pitäisi saada toinen annos kesälomakauden aikana. Mitä voi seurata siitä, että toisia rokoteannoksia pitäisi alkaa antaa silloin?

Mäkijärvi: Logistiset haasteet kasvavat. Ykkösrokotukset jatkuvat nuoremmilla ikäpolvilla ja samalla pitäisi saada kakkosrokotteet rullaamaan. Kuvittelisin, että siinä voi tulla säätöä rokotusaikojen vaihtamisten ja perumisten kanssa, koska kesäaikaan osa on töissä, osa on lomalla ja osa on matkoilla.

Kontio: Ei ehkä ongelmia, mutta hankaluuksia. Hirveän monet kysyvät, voiko mennä mökkikuntaan saamaan toisen rokoteannoksen. Vastaus on, että periaatteessa kyllä, mutta käytännössä ei. Rokotteita jaetaan kuntiin asukasmäärän mukaan eli siellä ei pystytä antamaan rokotteita niille, jotka eivät kunnassa asu. Varsinkin, jos on ensimmäisiä annoksia antamatta, ei siellä aleta mökkiläisiä rokottamaan. Moni käy ainakin kerran kesässä käy kotona, ja toinen rokoteannos pitäisi pystyä ajoittamaan niin, että sen saa omassa kunnassa.

3. Mikä on minimi- ja maksimiaika rokotevälille?

Mäkijärvi: Pyrimme siihen, että ykkösrokotteet saadaan annettua mahdollisimman nopeasti, ja kolmen kuukauden rokoteväliin suhtaudutaan vakavasti. Pyrimme siihen, että se ei kolmesta kuukaudesta veny, mutta tämä saattaa aiheuttaa haasteita. Osa ykkösrokotteen saaneista on saanut jo ajan kakkosrokotteeseen ja oletan, että heidän kanssaan kaikki menee sujuvasti.

Kontio: Minimi on 12 viikkoa, koska jos tällä hetkellä alettaisiin antamaan aiemmin toisia annoksia, se olisi pois jonkun ensimmäisestä annoksesta. Tämän takia emme suosittele aikaa lyhentämään. Jos ei pysty tulemaan suunnilleen 12 viikon jälkeen, toinen annos pitää ottaa myöhemmin.

4. Onko mahdollista, että rokotteita alkaa kesän aikana tulla niin paljon, että rokotusväliä lyhennetään?

Kontio: On se mahdollista, mutta tällä hetkellä sitä ei ole tiedossa. Se nähdään siinä vaiheessa, kun tiedämme, minkä verran rokotteita tulee heinäkuussa. Se riippuu myös siitä, miten innokkaasti rokotteita otetaan.

5. Onko riskiä, että mökkiläiset tai kesälomalaiset eivät vaivaudu lähtemään rokotettavaksi?

Mäkijärvi: Sekin voi tulla kyseeseen, jos on pidempi matka. Tässä kannattaisi sopia kuntien välisestä yhteistyöstä, että voisi käydä rokotettavana mökkipaikkakunnalla, että kansalaisten kannalta kaikki olisi mahdollisimman sujuvaa.

Kontio: Varmaan tällainen vaara on, mutta näin se on melkein pakko tehdä. Joko lähtee rokotettavaksi tai menee rokotukseen, kun palaa kotipaikkakunnalle.

6. Voiko rokotteen ottaa mökkipaikkakunnalla?

Mäkijärvi: Minun käsittääkseni ei voi. Tähän mennessä ihmiset ovat joutuneet matkustamaan jopa satoja kilometrejä kotikuntaan rokotettavaksi, mikä tuntuu vanhanaikaiselta järjestelmältä. Käsittääkseni olisi aikaa ja mahdollisuuksia neuvotella joustavammista järjestelmistä, koska ihmiset ovat paljon poissa kotoa.

Kontio: Siellä ei ole rokotteita, joita antaa. Tilanne on vaikea. Tiedän, että monet ovat soittaneet pääkaupunkiseudulta mökkikuntaan ja ilmoittaneet tulevansa ottamaan toisen annoksen mökkikunnassa. Se ei ole mahdollista, koska rokotteita ei yksinkertaisesti ole.

7. Mitä tapahtuu, jos jättää kesällä oman rokotusaikansa käyttämättä ja haluaa ottaa sen vasta lomien jälkeen, kun palaa kaupunkiin? Voiko rokotusvuoroa siirtää, jos se sattuu kesälomalle?

Mäkijärvi: Kyllä sekin mahdollista on, mutta se on tietää hyvissä ajoin. Siinä on myös terveydellisiä riskejä, koska jos on pitkään ykkösrokotteen varassa, jonka vaikutus hiipuu, sairastumisriski kasvaa jonkin verran.

Kontio: En osaa ottaa kantaa kaikkiin ajanvarausjärjestelmiin. Kehottaisin ainakin siirtämään ajan heti, että rokotusaika ei jää käyttämättä perumatta sitä.

8. Miten terveydenhuoltohenkilökunnan lomat vaikuttavat rokotusten antamiseen? Onko vaarana, että rokotustahti hidastuu lomien takia?

Mäkijärvi: Kyllä se vaara on olemassa. Sijaistilanne näyttää tiukemmalta kuin moneen vuoteen, ja pitäisi löytää henkilökuntaa vielä rokotuksiin. Toivotaan ja uskotaan, että kaikki saadaan järjestymään ilman viivästyksiä, mutta se on riski, joka on hyvä tunnistaa etukäteen.

Kontio: Rokotusaikataulu on tiedetty jo kuukausia eli tähän on pitänyt varautua. Varmasti täydellä teholla ei pystytä rokottamaan. Vielä suuremmalla syyllä mökkiläisiä ei pystytä rokottamaan, koska ei ole rokotteita eikä ole henkilökuntaa. Kunnissa tehdään kaikki, että rokotukset jatkuvat. Jos on kuntia, joissa ei jostain syystä pystytä rokottamaan, niiden asukkaat ohjataan muualle rokotuksiin. Pitää taata, että kaikkialla rokotustoiminta jatkuu.

9. Onko mahdollista, että terveydenhuoltohenkilökunnan lomia joudutaan siirtämään?

Mäkijärvi: Pidän lomien siirtämistä lähtökohtaisesti huonona vaihtoehtona. Ihmiset ovat tehneet paljon töitä ja ovat lomansa ansainneet. Uskon, että muilla järjestelyillä tämä pystytään järjestämään, mutta paikka paikoin voi tulla tiukkaa henkilöresurssien kanssa.