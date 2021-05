Helsinkiläistä kaupunkipuroa kunnostetaan talkoilla taimenen kodiksi – nyt se on värjäytynyt punaiseksi ja haju paljasti toisen ongelman

Longinojan värjäytyminen punertavaksi on edelleen selvityksen alla. Aiemmin tänään selvisi, että väärän ristiliitoksen vuoksi puroon oli valunut myös jätevettä.

Pistävä haju paljasti, että lähiasukkaiden jätevesiä pääsi valumaan puhdistamattomana Longinojan kaupunkipuroon Helsingissä.

Longinoja on noin 6 kilometrin pituinen puro Koillis-Helsingissä, joka laskee Vantaanjokeen. Puro kulkee enimmäkseen viheralueiden läpi, mutta sen valuma-alueella on paljon rakennettua maapinta-alaa. Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura (SKES) on tehnyt vuodesta 2001 lähtien puron eteen virtavesikunnostuksia. Mukana talkootöissä on ollut myös Virtavesien hoitoyhdistys sekä Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Suomen ympäristökeskus. Puron alkuperäinen taimenkanta oli jo tuhoutunut, mutta sinne saatiin kotiutetuksi Vantaanjoesta nouseva meritaimen.

Jätevesitilanteen jälkihoitoa näkyy alla olevalla videolla:

Longinojan pitkäaikainen puroaktiivi Juha Salonen kertoo Ilta-Sanomille, että taimenia purossa on noin 350 jokaista sataa metriä kohden. Hän arvelee taimenkannan arvon liikkuvan kymmenissä miljoonissa euroissa. Salosen mukaan jätevesien vuotamisen vaikutuksia Longinojaan on vielä vaikea arvioida.

– Tosi paha sanoa. Nythän on ollut tosi kuivat kelit. Sitä ei ole välttämättä laimentunut hirveästi. Siellä on onneksi ollut se allas, johon kiinteämpi jäte on jäänyt, eli se ei ole päässyt ainakaan suoraan puron kanssa tekemisiin. Pahin kiinteä tavara jäi sinne. Mutta eihän tällainen ole koskaan hyvä juttu tällaiselle purolle. Ei tämä ainakaan nosta vedenlaatua. Nythän alkaa olla kaikkien kriittisin osa taimenten osalta. Poikaset alkavat kuoriutua soran sisältä ja ovat kaikista herkimmässä tilassa. Yleensä toukokuun puolen välin jälkeen alkaa ensimmäisiä poikasia näkymään matalilla soraikoilla, Salonen kertoo puhelimitse.

Helsingin seudun ympäristön (HSY) päivystäjät kertoivat aiemmin Helsingin Sanomille, että jätevedet olivat kulkeutuneet Longinojaan hulevesialtaasta. Kiinteämpi jäteaines jäi altaan pohjalle, ja hulevesiputki Longinojaan on tukittu.

Juha Salosen mukaan tiedossa ei kuitenkaan ole vielä tarkkoja määriä siitä, kuinka paljon jätevettä ehti puroon valua. Hänen mukaansa ei ole tiedossa kuinka monesta asunnosta jätevettä on mahdollisesti valunut.

– Olisi helpompi arvioida, jos minulla olisi tiedossa kuinka paljon keskimäärin yksi huoneisto tuottaa esimerkiksi ulosteita vuorokaudessa. Jos ajattelee, että tavaraa on vaikka kaksi kuukautta valunut, niin siinä on aika monta kämppää ja asukasta... että jos virheliitos on tehty silloin kun asunnot rakennettiin ja sitten asukkaat ovat sinne muuttaneet, niin ainakin pari kuukautta sieltä on tullut sitä tavaraa, Salonen summailee puhelimessa.

Longinojan tila herätti hämmästystä jo ennen pistävää hajuhavaintoa, kun IS:n lukijat havaitsivat puron värjäytyneen punertavaksi. Syy ilmiölle on edelleen mysteeri. Tällä hetkellä vaikuttaa, että asunnoista valunut jätevesi ei ole vaikuttanut värjäytymiseen.

– Minulle tuli tieto asiasta maanantaina illalla seitsemän aikaan, ja menin purolle noin kahdeksalta. Sitten paikalle saapui HSY:n päivystäjä, ja ryhdyimme naputtelemaan kaivon kansia auki, että mistä se väri voi tulla. Yritimme paikallistaa sitä, mutta emme vielä löytäneet varsinaista lähdettä. Vaikea arvuutella, mutta yleensä tuollainen väri olisi maalämpökaivojen porausvesistä. Tuolla alueella se vaan tuntuu todella epätodennäköiseltä, enemmän se vaikuttaisi joltain vesiliukoiselta maalilta tai vastaavalta. Mutta todella vaikea arvioida mitä se oikeastaan olisi, Salonen kertoo.

HS kertoi, että Helsingin poliisi aloitti punaisen aineen jäljityksen näytteidenotolla, ja että HSY jäljittää viemäri- ja hulevesiverkosta värin lähdettä.

– Se on selvinnyt, että väri tulee Longinojaan meidän hulevesiputkesta, ja että se on todennäköisesti jotain kiviperäistä ainesta. Päästölähdettä etsitään nyt ylävirtaan sekä jätevesiverkosta että hulevesiverkosta, HSY:n Kia Aksela sanoi HS:lle.

Puroaktiivi Salonen toivoo, että tämä mystinen oranssi vesi on vähemmän haitallista kuin orgaaninen tavara mitä veteen on valunut. Taimenten poikastarkkailut alkavat muutaman viikon sisällä, jolloin nähdään miten ihmisten jätevedet tai oranssi vesi ovat vaikuttaneet.

– Jos ei näy poikasia, niin ollaan yksi ikäluokka taimenia menetetty. Se on vielä toki vasta arvuuttelua, aika näyttää miten käy.