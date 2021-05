Tapio Sadeojan kolumni: Veikkauksen viimeinen jatkoaika?

Mikä ikinä onkaan Veikkauksen rooli tulevaisuudessa, blokkien ja estojen varaan ei tulevaisuutta voi enää koskaan rakentaa, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Suomen uusi arpajaislaki jyrää kohti vääjäämätöntä päätöstään. Suomi lähetti lain Euroopan unionin notifikaatioprosessiin viime viikolla, ja oletettavasti laki on eduskunnan käsittelyssä syksyllä. Laki astunee voimaan joskus ensi vuoden alkupuolella.

Yllätyksiä tuskin tulee. Tämän lain marssia kohti hallitusohjelmassa määriteltyä päämäärää eivät mm. Poliisihallituksen ja pankkien kriittiset asiantuntijalausunnot ole päässeet hetkauttamaan.

Lailla on kaksi tavoitetta: pelihaittojen vähentäminen ja Veikkauksen monopoliaseman vahvistaminen. Lain painopiste on vahvasti pelihaittojen ehkäisemisessä, mutta vielä suurempi yhteiskunnallinen vaikutus on sillä, miten Veikkauksen monopoliaseman vahvistaminen onnistuu. Tai onnistuuko se ollenkaan, sillä se on todennäköisesti mission impossible.

Veikkauksen strategiaan kuuluu keskeisesti monopoliasemasta kiinnipitäminen niin pitkään kuin mahdollista. Tehtävä käy vuosi vuodelta vaikeammaksi, mikä ei välttämättä ole Veikkauksen vaan muuttuvan maailman vika.

Kuinka paljon uudesta laista on Veikkaukselle iloa, onkin mielenkiintoinen kysymys. Pelihaittojen vähentäminen pakollisine tunnistautumisineen lisää kustannuksia ja vähentää tuottoja. Lisäksi uusi laki suitsii Veikkauksen markkinointi-intoa, mikä aiheuttaa omat ongelmansa. Eikä kansainvälisen kilpailun patoaminen ole käytännössä mahdollista, vaikka niin jotkut poliitikot kuvittelevatkin.

Verkossa tapahtuvaa kansainvälistä kilpailua vastaan Veikkausta yritetään suojella rajoittamalla kansainvälisten peliyhtiöiden Suomeen kohdistuvaa markkinointia ja pelitarjontaa maksublokein, joilla estettäisiin rahaliikenne suomalaispelaajien ja Suomeen markkinoivien peliyhtiöiden välillä.

Tämä ei ole aiheuttanut varsinaisia riemunhuutoja Poliisihallituksessa, jonka pitäisi yrittää ylläpitää listaa Suomeen markkinointiaan kohdistavista peliyhtiöistä. Poliisihallitus on ilmoittanut tarvitsevansa siihen lisää resursseja, mikä ei ole ihme, sillä markkinoinnin muotoja ja kanavia on loputtomasti. Lisäksi Suomeen markkinoivia peliyhtiöitä syntyy ja kuolee tiheään tahtiin. Edessä on todennäköisesti posketon ruljanssi.

Riemuissaan eivät ole myöskään pankit, joiden pitäisi ylläpitää maksuestoja. Niille blokit tuottavat ylimääräistä vaivaa ja kustannuksia, eivätkä ne usko niiden tehoon. Maksuestot karsivat jonkin verran ajanvietepelaajia kansainvälisiltä sivustoilta, mutta eipä juuri muuta. Käytännössä ne voidaan kiertää kädenkäänteessä, jos ja kun niin halutaan.

Uusi laki antaa Veikkaukselle hieman lisäaikaa, mutta vääjäämätöntä kehitystä se ei pysäytä. Tuotot ovat laskussa ja edunsaajat alkavat olla hädissään. Todennäköisin ratkaisu on Erkki Liikasen työryhmän esityksen mukainen rahapelituottojen ohjaaminen valtion budjettiin joko kokonaan tai osaksi.

Mutta se ei ratkaise perusongelmaa: mitä tehdä laskeville pelituotoille? Vastaus on todennäköisesti sama kuin muualla Euroopassa. Avataan Suomen markkina lisenssijärjestelmälle, jolloin ulkomaisten toimijoiden lisenssimaksuilla pyritään korvaamaan Veikkauksen tuottojen lasku.

Yksi asia on kuitenkin varma: blokkien ja estojen varaan ei tulevaisuutta voi enää koskaan rakentaa. Se maailma on menneisyyttä.