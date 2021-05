HS: Uuden talon jätevedet valuivat suoraan kaupunkipuroon Helsingissä

Helsingin Sanomien mukaan ohikulkija oli havahtunut huomattavan hajuun ja tehnyt asiasta hälytyksen Helsingin seudun ympäristön päivystäjille.

Helsingin Sanomat kirjoittaa, että pistävä haju on paljastanut vakavan virheen asuinalueella Sepänmäenpuistossa Helsingissä. Asukkaiden jätevesiä on valunut puhdistamattomana vasta äskettäin valmistuneesta asuintalosta suoraan tontilla sijaitsevaan hulevesialtaaseen.

Helsingin seudun ympäristö (HSY) kertoi HS:lle, että jätevedet olivat kulkeutuneet hulevesialtaasta puhdistamattomina suoraan läheiseen Longinojan kaupunkipuroon. HSY on tyhjentänyt ja puhdistanut altaan tiistaina.

Ympäristövahingon syyksi paljastui se, että asuintalon tai asuintaloja oli kytketty puutteellisesti jätevesiverkkoon. Ainakin yhden talon jätevesijohtoa ei oltu kytketty yleiseen jätevesiverkkoon, vaan ristiliitoksella hulevesiverkkoon. Virheellinen liitos on ilmeisesti tehty helmikuussa.

– Mehän käymme kytkemässä uudet talot vesijohtoverkkoon, sen sijaan jätevesikytkennän valmistelee urakoitsija kaivamalla kuopan. Tilanne saadaan korjattua keskiviikkona, kun meidän asentajat tekevät oikean kytkennän, kertoi HSY:n osastonjohtaja Kia Aksela HS:lle.

Longinojan tila herätti hämmästystä jo maanantaina, kun IS:n lukijat havaitsivat puron värjätyneen oranssiksi. Syy ilmiöön ei vielä ole tiedossa.

Punaiseksi värjäytynyttä vettä näkyi pitkällä matkalla Longinojassa maanantaina.­

Jätevettä ei enää pääse kaupunkipuroon, sillä hulevesiputki Longinojaan on nyt tulpattu. Jätevettä pumpataan altaasta kunnes oikea kytkentä saadaan tehtyä. Vielä on epäselvää se, kuinka kauan jätevettä on valunut sekä kuinka monesta eri talosta.