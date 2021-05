Kuorma-auton kuljettaja huomasi pahimman tapahtuneen, kun vastaantuleva autoilija painoi torvea

Kuorma-auton kuljettaja ei törmäystä heti havainnut.

Lokakuussa 2018 tapahtui Jyväskylän Köhniön kaupunginosassa järkyttävä liikenneonnettomuus, jossa surmansa sai lastenvaunuissa lastaan kuljettanut äiti. Alle kaksivuotias lapsi sen sijaan pelastui kuin ihmeen kaupalla.

Nainen oli kulkemassa vaunuja työntäen kevyen liikenteen väylää pitkin kaupungin suuntaan, kun vesijohto- ja viemärisaneeraustyömaa katkaisi kulkemisen. Onnettomuudessa menehtynyt vuonna 1991 syntynyt nainen joutui työmaan kiertääkseen siirtymään ajoradalle, jolloin työmaalta liikkeelle kuorma-autolla lähtenyt aliurakoitsija ajoi naisen päälle. Nainen jäi ison kuorma-auton oikean etukulman alle ja menehtyi välittömästi.

Vaunut kiinni puskurissa

Lastenvaunut jäivät kiinni kuorma-auton puskuriin, mutta vaunut eivät kaikeksi onneksi kaatuneet, joten vaunuissa ollut pieni tyttö säilyi hengissä. Kuorma-auton kuljettaja ei törmäystä heti havainnut. Keski-ikäinen mies tajusi tapahtuneen vasta siinä vaiheessa, kun vastaantuleva autoilija kiinnitti kuljettajan huomion antamillaan äänimerkeillä.

Keski-Suomen käräjäoikeudessa maanantaina alkaneessa oikeudenkäynnissä syyttäjä vaati kuorma-autoa ajaneelle aliurakoitsijalle ehdollista vankeustuomiota kuolemantuottamuksesta, työturvallisuusrikoksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Lisäksi pääurakoitsijana toimineen yhtiön kahdelle työntekijälle vaaditaan sakkorangaistusta työturvallisuusrikoksesta. Kaikki syytetyt kiistävät syyllistyneensä rikoksiin.

Syyttäjän mukaan aliurakoitsija ei ollut kuorma-autolla liikkeelle lähtiessään noudattanut tarpeellista varovaisuutta. Syytteen mukaan liikenteenohjauksessa oli ollut useita puutteita, joiden seurauksena onnettomuus oli päässyt syntymään.

Tapahtumapaikalle tuotuja kynttilöitä 10.10.2018.­

Kuljettaja kiisti syytteet

Aliurakoitsija myönsi ajaneensa kuorma-autoa, mutta kiisti syyllistyneensä rikokseen. Antamassaan kirjallisessa vastauksessa hän kertoo noudattaneensa pääurakoitsijan laatimia työturvallisuusmääräyksiä.

Kuolemantuottamuksesta syytetty mies kertoo lähteneensä hitaasti liikkeelle kuorma-autolla ja tarkastaneensa sitä ennen ajoneuvon ympäristön. Kuorma-autossa oli ollut myös hätävilkut päällä ja auto oli ollut käynnissä koko kuorman purkamisen ajan.

Oikeudelle antamassaan kirjallisessa vastauksessaan aliurakoitsija vierittää vastuuta onnettomuudessa siinä menehtyneelle äidille.

– (Onnettomuuden uhrin) eteneminen ajoneuvon eteen välittömästi sen lähtiessä liikkeelle on ollut täysin yllättävää ja ennalta-arvaamatonta. Ilmeisesti osaltaan onnettomuuteen on myötä vaikuttanut se, että (uhrilla) on ollut korvakuulokkeet korvillaan, kirjallisessa vastauksessa todetaan.

Juttua istutaan käräjäoikeudessa vielä tiistaina. Tuomio asiassa annetaan myöhemmin kansliatuomiona.