Teemu Keskisarjan kolumni: Keskusrikospoliisillekin uusi kansainvälisempi brändi

Julkishallinnon nimien nykyaikaistaminen on vielä kiperästi kesken, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Teemu Keskisarja.

Kotimaisten kielten keskus ja monet asiantuntijat paheksuvat englanninkielisten ja epäkielisten nimien käyttöönottoa. Minä puolestani koen, että Suomen pitää katsoa tulevaisuuteen. Suomalais-ugrilaisuus on haka, joka pitää kiinni ikkunat Eurooppaan.

Koska olen ratkaisukeskeinen tiede- ja liikemies, perustin yrityksen nimeltä Teemu NameConsulting. Sen asiakkaita ovat viranomaiset, joiden omat resurssit eivät riitä innovaatioprosessien ristipölytykseen.

Pasilassa niittää mainetta musiikkimuseo Fame.

Yleisesti ottaen museo- ja arkistoala on jämähtänyt menneisyyteen. ”Kansallisarkisto” on ahdistavin tapaus. Nimi on pakko vaihtaa jo natsimielteiden tähden. Suomen Akatemia vastaanottaa Suomen historian tutkijoiden rahoitusanomukset vain englanniksi. Suomenkielisiä palveluita kaipaavat enää sukututkijamummot. Totta kai arkistolaitoksen kuuluu kansainvälistää imagonsa.

Teemu NameConsulting ehdottaa Kansallisarkiston uudeksi nimeksi: Memory.

Suomen kaikkein aikojen kallein kirjasto Oodi näytti esimerkkiä siinä, ettei nimellä tarvitse olla mitään kytköstä kirjoihin, saati suomalaisuuteen. Piplioteekkitaustaiset 1800-luvun nimireliikit eivät nykyisin toimi, sillä painettu sana on huonossa huudossa.

Kiinteistöjen käyttötarkoitus ja asiakaskokemus ovat onneksi avartuneet.

Teemu NameConsulting ehdottaa kirjastojen nimeämisen periaatteeksi: Korso/Kiihtelysvaara/Kihniö Cultural Experience Unit.

Vietin varhaisnuoruuteni Pornaisten pitäjässä, jonka kaupallisesta keskustasta ei tuulahtanut kansainvälisyys eikä kaupallisuuskaan. Vain 50 kilometrin päässä Helsingistä eikä ikinä yhtään turistia! Ummehtuneisuuden osasyy oli varmaan erisnimi.

Teemu NameConsulting ehdottaa: Downtown City Center of the Pornainen.

”Puolustusvoimat” ei herätä mitään kunnioitusta vihollisissamme.

Potentiaalisten liittolaisten suuntaan suomenkielisyys lähettää yhteensopimattoman viestin. Näinä aktiivisina aikoina ei Suomen pidä konservoida symboleja, jotka periytyvät tappiollisista sodista. Puolustusvoimain uusi nimi tulee paljon halvemmaksi kuin uudet aseet.

Teemu NameConsulting tarjoaa neuvoa-antavaan kansanäänestykseen kolme vaihtoehtoa: Defensia, Fightia vai Waria?

Julkishallinnon kenties kurjin brändi on poliisilaitoksilla.

Niistä tulevat mieleen tukalat lupa-asiat, pidätykset, pamput, uaa-uaa-autot, putkat ja sakot. Taidan nyt tietää, kuinka kyttien kasvonkohotus käynnistyy. Kun kaivelin 1950-luvun murhamysteeriä Keskusrikospoliisin toimitalossa Vantaan Jokiniemessä, kiljaisin Heureka! muutenkin kuin viereisen tiedekeskuksen takia.

Hyvä viranomaisnimi suo sijaa ajatusleikeille ja vaihtoehtoisille merkityksille. ”Keskusrikospoliisi” ei todellakaan täytä kriteerejä. Oikeusvaltio ja demokratia ovat peräisin antiikin Kreikasta. Siihen johtolankaan kietoutuvat muun muassa Ylen Mediapolis ja lentoaseman Aviapolis.

Teemu NameConsulting ehdottaa KRP:n päämajan nimeksi: Kriminopolis.

Kirjoittaja on historioitsija.