Britannia aloittaa lasten koronarokotukset syksyllä – suomalaisasiantuntija pitää yllättävänä päätöstä yhdestä pistoksesta

Suomessa yli 12-vuotiaiden rokottaminen vaatii ensin Euroopan lääkeviraston EMAn myyntiluvan laajentamisen ja sen jälkeen kansallisen päätöksen.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet arvioi, että 12–15-vuotiaiden koronarokotukset Suomessa voisivat Britannian tavoin alkaa Suomessa syksyn aikana. Paljon on kiinni EMAn linjauksista.­

Britanniassa saatetaan aloittaa 12–15-vuotiaiden koronarokotukset heti kesän jälkeen syyskuussa.

Terveydenhoitoviranomaisten mukaan valmius 12–15-vuotiaiden rokottamisen aloittamiseen on, mutta lopullinen päätös on kiinni siitä, mikä Britannian epidemiatilanne on loppukesästä.

Suomessa Britannian suunnitelmista kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Sunday Timesin mukaan rokotuksissa käytettäisiin Pfizerin mRNA-rokotetta, sillä sitä on jo jonkun aikaa tutkittu Britanniassa yli 12-vuotiailla. Pfizer on kertonut testituloksista, että rokote antoi sataprosenttisen suojan 12–15-vuotiailla, eikä merkittäviä haittavaikutuksia tullut tutkimuksissa ilmi.

Esimerkiksi AstraZeneca on keskeyttänyt tutkimukset alle 18-vuotiailla, kun rokotteen hyvin harvinainen yhteys mahdollisiin veren hyytymisen häiriöihin paljastui.

Milloin 12-vuotiaat voisivat alkaa saada koronarokotuksia Suomessa?

Rokotetutkimuskeskuksen johtajan Mika Rämetin mukaan ensin Euroopan lääkeviraston EMAn täytyy laajentaa rokotteen myyntilupaa ikäryhmälle 12–15. Tällä hetkellä Pfizerin myyntilupa EU-alueella koskee 16 vuotta täyttäneitä ja muiden koronarokotteiden 18 vuotta täyttäneitä.

Sen jälkeen Suomen pitää tehdä asiasta kansallinen päätös – eli käytännössä kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän Krarin pitää suositella 12–15-vuotiaiden rokottamista THL:lle, joka tarvittaessa vie asiaa eteenpäin sosiaali- ja terveysministeriöön.

– Jos EMAlta tulee laajennettu myyntilupa, sen jälkeen pitää arvioida hyödyt ja haitat, mahdolliset haittavaikutukset ja vaikutus epidemiatilanteeseen, Rämet sanoi.

– Jos vaihtoehtona on etäkoulu tai rokotukset, niin eiköhän valinta ole selvä, Rämet jatkoi.

Toistaiseksi ei ole tullut mitään vihiä, milloin EMA mahdollisesti käsittelisi koronarokotusten myyntiluvan laajentamista alle 16-vuotiaisiin.

Sunday Times kertoi, että alle 16-vuotiaille annettaisiin kuitenkin vain yksi rokoteannos.

– Se on vähän yllättävää. Olen käsityksessä, että lasten tutkimuksissa on käytetty kahta annosta. Lapsille voi tosin riittää yksikin annos, sillä tauti on heillä yleensä lievä, Rämet puntaroi.