Unicef rokottaisi kaksi miljardia ihmistä koronaa vastaan – ”Meillä ei ole mitä toimittaa”

YK:n lastenjärjestön historiallinen koronakampanja uhkaa yskiä, sillä matalan tulotason maihin on jäänyt vain rippeitä rokotetuotannosta.

YK:n lastenjärjestö Unicef on taas isojen asioiden päällä. Euroopan lasten avuksi toisen maailmansodan jälkeen perustettu järjestö tekee nyt parhaansa hoitaakseen koronakriisiä. Ikään kuin ympyrä olisi sulkeutunut. Korona on suurin maailmaa mullistanut tapahtuma viime maailmansodan jälkeen, ja kriisin vaikutukset lapsiin ovat järisyttävät.

Unicef laittoi helmikuussa lentokoneet lentämään, kumipyörät pyörimään ja kuriirit liikkeelle kampanjassa, jonka tarkoitus on jakaa kaksi miljardia koronavirusrokotetta maapallon matalan tulotason maihin. Maailmanhistorian suurimmaksi ja nopeimmaksi kuvattu kampanja perustuu ajatukseen koronarokotteiden tasavertaisesta jakelusta kaikkialla maailmassa.

Rokoteannosten lisäksi maailmalle lähtee Unicefin varastoista noin 500 miljoonaa lääkeruiskua, 100 000 jääkaappia, käytettyjen ruiskujen turvasäiliöitä ja valtava määrä suojatarvikkeita.

Maailman katolle koronaa torjumaan. Unicef toimitti koronarokotteita Jumlan alueelle Nepalissa 5. maaliskuuta.­

Valitettavasti kampanjaa uhkaa yskä, sillä koronarokotteita on saatavilla vain niukasti. Vauraat länsimaat ovat hamunneet itselleen valtaosan tuotannosta, ja tasavertaista jakelua varten perustettu kansainvälinen yhteistyömekanismi Covax on saanut vain rippeitä toimitettavaksi köyhiin maihin. Covax on Unicefin rahoittaja ja rokotteiden hankkija suurkampanjassa.

– Jos kiteyttää tämän haasteen, haaste on siinä, että meillä on kaikki kyky toimittaa rokotteet perille, mutta meillä ei ole mitä toimittaa, kertoo Suomen Unicefin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki IS:lle.

– Rokotteita on mennyt länsimaille, ja joillakin niistä on rokotteita yli oman tarpeen.

Unicef ja monet muut humanitaarisen avun järjestöt olisivat toivoneet aivan toisenlaista rokotusjärjestystä. Sellaista, että kaikkien maailman maiden vanhukset ja riskiryhmät olisi rokotettu ensin. Ei sitä, että kaikki vauraat länsimaat rokotetaan ensin. Mutta niin vain kävi. Raha puhui.

Suvi Rautio järjestelee rokotteiden ja rokotustarvikkeiden matkaa maailmalle Unicefin humanitaarisen avun keskuksessa Kööpenhaminassa.­

Viime torstaihin mennessä Unicef oli kyennyt toimittamaan kampanjassa vasta noin 49 miljoonaa rokotetta 121 maahan, kertoo järjestön Kööpenhaminassa sijaitsevan humanitaarisen avun keskuksen varajohtaja Suvi Rautio IS:lle.

Unicefilla on Raution mukaan muskeleita hoitaa suurkampanja, sillä se antaa perusrokotuksia joka vuosi sadoille miljoonille lapsille maailman syrjäisimmillä seuduilla.

– Me olemme maailman suurin rokoteostaja, Rautio sanoo.

– Mehän rokotamme 45 prosenttia maailman lapsista. Se perustuu meidän ammattitaitoomme sekä rokotteiden toimittajana että rokottajana.

Covax käy parhaillaan neuvotteluja ”ylimääräisten” rokotteiden saamiseksi länsimailta köyhien maiden tarpeisiin. Rokotejakelun epäsuhtaa ei kuitenkaan ole helppo purkaa. Silti Unicefin tavoitteena on rokottaa 20 prosenttia väestöstä matalan tulotason maissa ennen vuodenvaihdetta.

– Tällä hetkellä rikkaissa maissa keskimäärin joka neljäs aikuinen on jo rokotettu. Matalan tulotason maissa joka viidessadas. Tämä on yleiskuva, toki tilanne vaihtelee maittain, Hetemäki kertoo.

Unicefilla on vuosikymmenten kokemus rokotteiden jakelusta ja kylmäketjujen järjestämisestä syrjäisimmillekin seuduille. Kuva tuhkarokko- ja vihurirokkorokotteen jakelusta Aranuchal Pradeshin alueella Intiassa helmikuussa 2018.­

Raution mukaan Unicef jakaa kampanjassa ainoastaan niitä rokotteita, jotka ovat saaneet Maailman terveysjärjestön hyväksynnän. Nämä Covaxin hankkimat valmisteet ovat samoja, joita rikkaat maat hankkivat: AstraZenecaa, Modernaa ja Johnson & Johnsonia. Valtaosa valmisteista lähtee kohdemaihin suoraan tehtailta – niitä ei kerätä Kööpenhaminan toimipisteen tapaisiin keskusvarastoihin.

– Suuri osa rokotteista menee perille normaaleilla matkustajakoneilla. Lentoliikenne rupeaa nyt kulkemaan. Viime vuonna tämä oli iso ongelma rokotteiden jakelussa, sillä lentoliikenne oli pysähtynyt, Rautio kertoo.

Terveydenhuollon työntekijä valmisteli Unicefin toimittamaa koronarokotetta pistettäväksi Guwahatissa, Intian itäosassa 29. huhtikuuta.­

Tämän vuoden suurkampanja poikkeaa YK:n lastenavun järjestön normaalista rokotustyöstä. Tällä kertaa Unicef ei rokota itse, vaan toimittaa rokotteet paikallisille terveydenhuollon toimijoille. Eivätkä rokotettavat ole lapsia, vaan aikuisia.

– Tällä on tavoitteena se, että suojataan ensin riskiryhmät eli vanhusväestö, ja sitten terveydenhuollon työntekijät. Sillä pyritään estämään pahimmat katastrofit ja pitämään terveydenhuolto auki, Hetemäki sanoo.

– Se auttaa lapsia, sillä lapsille tärkeät aikuiset ovat turvassa. Olemme myös esittäneet toiveen, että seuraavaksi alettaisiin rokottamaan opettajia, jotta saataisiin lasten ympäristö pysymään turvassa.

Intian koronatilanne kääntyi keväällä katastrofiksi, jonka seuraukset ulottuvat vuosiksi eteenpäin. Avustusjärjestöt ovat tehneet jo viime vuodesta lähtien työtä Mumbain slummeissa koronatartuntojen estämiseksi. Kuva kesäkuulta 2020.­

Unicefin mukaan lapset ovat koronakriisin pahimpia uhreja, vaikka he eivät sairastu koronatautiin samalla tavalla kuin aikuiset. Se johtuu muun muassa pandemian taloudellisista iskuista, kovista torjuntatoimista koulujen sulkemisineen sekä paikallisten terveydenhuollon järjestelmien romahduksesta.

– Näistä syistä matalan tulotason maissa ei ole pystytty hoitamaan esimerkiksi perusrokotuskampanjoita tuhkarokkoa ja poliota vastaan. Tämä aiheuttaa piikin lasten kuolemissa, sanoo Hetemäki.

– Me tiedämme, että tällä hetkellä kuolee helposti estettäviin syihin 14 000 lasta päivässä koko maailmassa. Nyt on arvioitu, että koronakriisin seurauksena kuolee vielä 6 000 lasta lisää päivittäin, koska kriisi osuu niin pahasti heikosti pärjääviin perheisiin.