Koronaviruksen ilmaantuvuus on nyt suurinta Husin alueella ja Päijät-Hämeessä.

Suomessa on raportoitu 132 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 3 113, mikä on 1 769 tartuntaa vähemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) rinnalle pahimman tautitilanteen alueeksi on kohonnut Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri. Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on kummallakin alueella 93,5. Seuraavaksi suurinta koronan ilmaantuvuus on Varsinais-Suomen (84,1) ja Länsi-Pohjan (77,1) sairaanhoitopiirien alueilla.

Yllä olevalla videolla THL:n asiantuntijoiden vastauksia yleisön kysymyksiin koronasta 29.4.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri kertoi sunnuntaina, että alueella on varmistettu kuusi uutta koronavirustartuntaa. Jo perjantaina tiedotettiin, että alueen koronatilanne ei ole parantunut toivotusti viime viikkojen aikana. Yksityistilaisuuksista on tullut odotettua enemmän jatkotartuntoja.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä neljä koronaviruspotilasta, joista yksi on tehohoidossa.

– Meillä on vielä alueella paljon tartuntaketjuja. Tartuntaluvut ovat tulleet alas päin, mutta hieman hitaammin kuin muualla Suomessa, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän infektioylilääkäri infektioylilääkäri Ville Lehtinen kertoo Ilta-Sanomille.

– Kaikki tartuntaketjut on varmistettu muunnosviruksien aiheuttamiksi, mikä johtaa siihen, että jatkotartuntoja tulee enemmän, hän sanoo.

Ilmaantuvuusluku kertoo tartuntojen määrän 100 000:ta asukasta kohden viimeisten 14 päivän ajalta.

Vähiten koronatartuntoja suhteessa väestöön on viime viikkoina todettu Keski-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiireissä. Keski-Pohjanmaalla ilmaantuvuusluku on 1,3 ja Lapissa 5,1.

Tartuntoja on raportoitu Suomessa koko epidemian aikana runsaat 87 000.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia oli perjantaihin mennessä ilmoitettu yhteensä 914. Sairaalahoidossa oli perjantaina 126 ihmistä, joista 31 tehohoidossa.

Suomessa noin 1,69 miljoonaa ihmistä saanut koronarokotteen

Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 1,69 miljoonaa ihmistä, kertoo THL.

Rokotettujen määrä on kasvanut eilisestä noin 2 000 ihmisellä, eli muutos vapunpäivän lukemista on ollut hyvin vähäinen.

Koronarokotteen toisen annoksen on saanut runsaat 167 000 ihmistä.

Rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 30,4 prosenttia ja toisen annoksen osalta 3,0 prosenttia.

Husin Lehtonen arvostelee koronarajoitusten purkusuunnitelmaa sekavuudesta ja lyhytkestoisuudesta

Hallituksen suunnitelma koronarajoitusten purkamisesta ei vastaa eräisiin keskeisiin kysymyksiin epidemian hallinnan kannalta, arvioi Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Lehtonen arvostelee suunnitelmaa lyhytkestoisuudesta ja sekavuudesta. Hän kirjoittaa blogitekstissä Uuden Suomen verkkosivuilla, että suunnitelma ei kerro esimerkiksi sitä, millä tartuntojen tasolla Suomessa voitaisiin elää ilman rajoitustoimia.

Epäselvää on Lehtosen mukaan sekin, miten rajojen turvallisuutta valvotaan, jotta vielä kesänkin jälkeen estetään virusvarianttien maahantulo.

Hän kaipaa myös tietoa siitä, aikooko Suomi rokotesuojan ylläpitämiseksi edelleen luottaa vain EU:n yhteishankintamekanismiin vai pyritäänkö varmistamaan myös kansallisesti rokotteiden nopea hankinta ja valmistus.

Lehtosen mukaan epäselvyyksiä on lisäksi suunnitelman muotoiluissa sekä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten välisissä toimivaltuuksissa.

Sairastuneiden tehohoitoajat lyhentyneet – tehohoitojaksojen keskimääräinen pituus 11 vuorokautta

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisema tehohoidon tilannekuvaraportti esittää ydintietoja covid-19-potilaiden hoidosta suomalaisilla teho-osastoilla. Raportti julkaistiin keskiviikkona 28.4.2021.

Raportti kertoo, että Suomessa on 27.4.2021 mennessä kirjattujen tietojen mukaan hoidettu teho-osastoilla yhteensä 767 covid-19-positiiviseksi varmistettua henkilöä. Näistä potilaista 358 eli 47 % on tullut hoitoon vuoden 2021 puolella.

Raportin mukaan menehtyneillä on ollut pitkäaikaissairauksia useammin kuin eloon jääneillä, mutta menehtyneistäkin 40 % on ollut vailla pitkäaikaissairauksia. Covid-19-tehohoitopotilaissa ylipainoisten osuus on suurempi kuin suomalaisessa yleisväestössä. Potilaista 86 %:lla on ollut BMI eli painoindeksi yli 25 , 52 %:lla yli 30 ja 27 %:lla yli 35.

Päättyneiden tehohoitojaksojen keskimääräinen pituus on ollut 11 vuorokautta. Syksystä lähtien tehohoitoajat ovat olleet lyhyempiä kuin epidemian ensimmäisen aallon aikana.

Tutkimus: Toisen rokoteannoksen saaminen tärkeää taistelussa virusmuunnoksia vastaan

Virusmuunnoksista ja rokotusten tehosta niitä vastaan tiedetään entistä enemmän. Tuore Science-lehti kertoo Imperial College -yliopiston johtamasta tutkimuksesta, jonka mukaan yksi annos Pfizer-BioNtechin koronarokotetta aiemmin covid-19 taudin sairastaneilla antoi hyvää suojaa koronaviruksen muunnoksia vastaan ja pystyi torjumaan virusmuunnoksia.

– Aiemmin taudin sairastaneilla sekä neutraloivat vasta-aineet että ns. solusitoinen immuniteetti voimistuivat ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen ja pystyivät torjumaan virusmuunnoksia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo Ilta-Sanomille.

– Jos on sairastanut aikaisemmin SARS-CoV-2 viruksen aiheuttaman taudin, yksi PfizerBioNtechin rokote tuo vasta-aineet samalle tasolle kuin niillä kaksi annosta saaneilla ihmisillä, jotka eivät ole sairastaneet covid-19-tautia aiemmin, hän sanoo.

Sen sijaan niillä, jotka eivät olleet aiemmin koronatautia sairastaneet, yhden rokoteannoksen synnyttämien vasta-aineiden kyky neutraloida Britannian ja Etelä-Afrikan virusmuunnoksia oli alentunut. Tämä tarkoittaa Nohynekin mukaan sitä, että toisen rokoteannoksen saaminen olisi nyt tärkeää, jotta voi suojautua virusmuunnoksia vastaan.