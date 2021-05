Pilvisyys lisääntyy maan eteläosassa maanantaina, loppuviikosta voi tulla runsaita sateita

Lämpötilat ovat maanantaina kymmenen astetta maan etelä- ja keskiosissa.

Baltiasta lähestyvä matalapaine tuo maanantaina aamusta alkaen pilvisyyttä Etelä-Suomeen, josta se leviää päivän mittaan kohti maan keskiosia. Sateita ei ole kuitenkaan luvassa juurikaan maanantaina.

– Ne jäävät pääasiassa Baltiaan Viron puolelle ja Suomenlahdelle myös. Voi olla, että ihan etelärannikolla ja ehkä kaakonkulmalla Kymenlaaksossa voi vähän jotain pientä sataa illalla, ehkä räntää tai jopa lumisadetta, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo kertoo.

Sinisalon mukaan maanantai on Suomen etelä- ja keskiosissa poutapäivä ja lämpötila on sunnuntain tavoin korkeimmillaan 10 astetta tai hieman sen yli. Maan pohjoisosissa on hieman viileämpää – viiden asteen molemmin puolin.

– Lapissa voi tulla jonkin verran paikallisia lumikuuroja, ehkä jopa vesikuuroja voi esiintyä joukossa. Näin kuivassa ilmassa, joka Suomessa vallitsee, lumikuuroja voi viiden asteen lämpötilassa tulla Lappiin, Sinisalo jatkaa.

Loppuviikoksi luvassa matalapainetta

Loppuviikoksi on luvassa matalapainevoittoista säätä. Suomen eteläpuolella oleva matalapainealue liikkuu Venäjälle Suomen itärajaa viistäen.

– Lämpötiloissa tiistai ei tuo mitään muutosta. Samaa, korkeimmillaan runsaan kymmenen asteen lämpötilaa on tiedossa etelään.

Sen sijaan keskiviikkona sää on muuttumassa, sillä lounaasta on lähestymässä syvempi matalapainealue.

– Siihen liittyy aika paljon epävarmuuksia, joten siitä ei voi tarkkaan sanoa muuta kuin että tuulet voimistuvat lounaisilla merialueilla. Vesisadetta on tulossa maan eteläosaan, ehkä lumisempaakin sadetta.

Torstaina ja perjantaina voi olla luvassa runsaita sateita jossain päin maata, mutta Sinisalo ei halua sen tarkemmin sanoa, sillä ennuste päivittyy vielä monta kertaa.

Ruohikkopalovaroitukset pysyvät voimassa ainakin alkuviikon, mutta loppuviikon sateiden myötä ne poistunevat. Viikonlopun aikana pelastuslaitokset eri puolella maata pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta ovat joutuneet sammuttamaan lukuisia maastopaloja, jotka ovat syttyneet esimerkiksi roskienpoltosta tai kulotuksesta. Maastopaloja on syttynyt myös alueilla, joilla ei ole ollut ruohikkopalovaroitus voimassa.

– Ahvenanmaalle on tulossa metsäpalovaroitus tiistaina, Sinisalo lisää.