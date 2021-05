Tästä Päivi Räsäsen syytteessä on kyse: ”Lausumat loukkaavat homoseksuaalien yhden­vertaisuutta ja ihmis­arvoa”

Esitutkinta lopetettiin yhden rikosepäilyn osalta, koska valtakunnansyyttäjä olisi jättänyt syytteen joka tapauksessa nostamatta.

Valtakunnansyyttäjä ilmoitti torstaina nostaneensa kansanedustaja Päivi Räsästä (kd) vastaan syytteen kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Yhden rikosepäilyn kohdalla valtakunnansyyttäjä lopetti esitutkinnan. Päätös koski Räsäsen sanomisia MTV:n julkaisemassa Yökylässä Maria Veitola -ohjelman jaksossa.

Poliisi päätti jo aiemmin, ettei Räsäsen ohjelmassa lausumista aloiteta esitutkintaa. Tämän jälkeen kuitenkin selvisi, että poliisi oli lopettanut tutkinnan, vaikkei ollut katsonut jaksoa. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen määräsi suorittamaan asiasta esitutkinnan, jotta tallenne katsotaan ja Räsäsen siinä sanomat asiat tutkitaan.

Ilta-Sanomat kävi läpi valtakunnansyyttäjän päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta rikosepäilyssä, joka koski Räsäsen sanomisia ohjelmassa.

Esitutkinnan rajoittaminen tarkoittaa sitä, että syyttäjä voi jo ennen syyteharkintaa päättää esitutkinnan lopetettavaksi, vaikka olisikin syytä epäillä, että rikos olisi tapahtunut. Esitutkinnan rajoittamisen perusteena voi olla esimerkiksi epäillyn rikoksen vähäisyys.

Esitutkintamateriaaliin litteroidussa jakson kohdassa Veitola ja Räsänen keskustelevat Räsäsen keittiössä. Aiheena on homoseksuaalisuus ja seksuaalisuus.

Veitola kysyy Räsäseltä, ajatteleeko tämä homouden olevan syntiä. Räsänen vastaa, ettei hän ajattele homoseksuaalisuuden olevan synti. Räsäsen esittämä näkemys on, että seksuaalisuus ja sukupuolielämä on Raamatun mukaan tarkoitettu miehen ja naisen välistä avioliittoa varten. Räsänen sanoo ajattelevansa, että raadollisessa epätäydellisessä maailmassa seksuaalisuudenkin alueella me ihmiset olemme ”monella tavalla niin sanotusti vinoutuneita.”

Tämän jälkeen Räsänen puhuu syntisyydestä mainitsemalla esimerkkinä Raamatun tarinan, jossa Jeesus pelastaa aviorikoksen tehneen naisen, mutta ohjeistaa tätä olemaan jatkossa tekemättä syntiä. Räsänen sanoo uskovansa, että Jeesus olisi toiminut varmaan samalla tavalla myös homoseksuaalin kanssa.

Valtakunnansyyttäjän mukaan Räsänen antaa sanomisillaan ymmärtää, että homoseksuaalisuus olisi seksuaalinen vinouma, ja että homoseksuaaliset teot olisivat moraalisesti vääriä ja tuomittavia.

Valtakunnansyyttäjän mukaan lausuma halventaa homoseksuaaleja, mutta vaikka esitutkinta suoritettaisiin loppuun, teko olisi kuitenkin kokonaisuutena arvioiden vähäinen. Lopputulos olisi se, että valtakunnansyyttäjä jättäisi syytteen nostamatta. Siksi esitutkinnan jatkaminen oli valtakunnansyyttäjän mukaan tarpeetonta.

Valtakunnansyyttäjä linjaa kuitenkin, että puhe homoseksuaalisuudesta ”seksuaalisena vinoumana” on homoseksuaaleja syrjivää ja heidän ihmisarvoaan loukkaavaa.

– Se on myös omiaan aiheuttamaan homoseksuaaleihin ja muihin vähemmistöryhmiin kohdistuvaa halveksuntaa ja suvaitsemattomuutta.

Päätöksessä todetaan, että Räsäsen käyttämällä vinouma-sanalla on yleisessä kielenkäytössä negatiivinen sisältö, joka viittaa seksuaalisesti hävettävään ja haitalliseen asiaan, jonkinlaiseen häiriöön.

– Räsänen antaa myös ymmärtää, että heteroseksuaalisuus on normaaliutta, johon nähden homoseksuaalisuus on alempiarvoista toiseutta ja poikkeavuutta, vaikka ei suoranaisesti väitäkään homoseksuaalisuuden olevan synti. Tuomitsemalla homoseksuaaliset teot tuomitaan kuitenkin homoseksuaalit, päätöksessä sanotaan.

Valtakunnansyyttäjän mukaan Räsäsen lausumista ei välity loukkaamistarkoitusta, eikä puheissa suoranaisesti väitetä homoseksuaalisuutta synniksi. Räsäsen voi kuitenkin olettaa käsittäneen ilmaisujen syrjivän luonteen, ja koska Räsänen on vaikutusvaltainen poliitikko, lausumilla on yhteiskunnallista vaikuttavuutta, jota ei voida pitää vähäisenä.

Alkuperäisen tutkintapyynnön ohjelmassa kuulluista Räsäsen puheista oli tehnyt aikoinaan kansalainen.

Päivi Räsästä vastaan nostetut syytteet koskevat kolmea eri asiakokonaisuutta.

Yksi koskee Räsäsen kirjoitusta: ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen.” Syyttäjälaitoksen tiedotteen mukaan Räsänen on esittänyt kirjoituksessaan homoseksuaaleja halventavia mielipiteitä ja tietoja.

Lisäksi Räsänen on julkaissut Twitter- ja Instagram-tilillään sekä Facebook-sivullaan mielipiteen, jonka mukaan homoseksuaalisuus on häpeä ja synti.

Räsänen on tiedotteen mukaan esittänyt homoseksuaaleja halventavia lausumia myös Yle Puhe -radiokanavan ohjelmassa. Jakso oli otsikoitu ”Mitä Jeesus ajatteli homoista?”.

Syytteen mukaan Räsäsen kommentit ovat homoseksuaaleja halventavia ja syrjiviä. Valtakunnansyyttäjä katsoo, että Räsäsen lausumat ovat omiaan aiheuttamaan suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja vihaa homoseksuaaleja kohtaan.

– Lausumat loukkaavat homoseksuaalien yhdenvertaisuutta ja ihmisarvoa, joten ne ylittävät sanan- ja uskonnanvapauden rajat, syyttäjälaitoksen tiedotteessa sanotaan.

Räsänen kommentoi torstaina lähettämässään tiedotteessa, ettei hän katso syyllistyneensä minkään ihmisryhmän uhkaamiseen, panetteluun tai solvaamiseen. Räsäsen mukaan päätös syytteen nostamisesta oli yllättävä ja jopa järkyttävä.