Juhlajuoma on maistunut ja ilotulitteita on paukuteltu, mutta törkeitä ylilyöntejä ei ole toistaiseksi tullut ilmi.

Vappuaattoa ja vappuyötä on vietetty pääsääntöisesti rauhallisissa merkeissä. Oulussa oli jopa niin rauhallinen tunnelma, ettei sieltä ole käytännössä mitään raportoitavaa.­

Vappuaattoa ja vappuyötä on vietetty pääsääntöisesti rauhallisissa merkeissä, kerrotaan Helsingin, Oulun ja Itä-Suomen poliisilaitoksilta.

Oulussa oli jopa niin rauhallinen tunnelma, ettei sieltä ole käytännössä mitään raportoitavaa.

– On ollut huomattavasti hiljaisempi kuin normaali vappu. Yöltä ei ole minkäänlaista tiedotettavaa. Ainoa uutinen on se, että rauhallista on ollut, ylikonstaapeli Timo Männikkö sanoo Oulun poliisista.

Jos tunteet ovat edes meinanneetkin kuumeta, viimeistään kylmä sää on niitä viilentänyt.

– Eilen illalla sää meni jo pakkasen puolelle. Aamullakin oli viisi astetta pakkasta, Männikkö kertoo.

Helsingin poliisilla on puolestaan kiirettä riittänyt.

Yleisjohtaja, komisario Riku Korpela kertoo, että poliisilla on ollut jopa enemmän tehtäviä kuin normaalina kesäviikonloppuna ennen koronaa. Poliisilla on ollut eilisillan ja yön aikana noin 400 tehtävää.

– On ollut pahoinpitelyitä, häiriötehtävää. Tehtävämäärä oli kova, Korpela sanoo.

Poliisi joutui tyhjentämään Kaivopuiston iltayhdeltätoista ja Koffin puiston puolen yön aikoihin. Kaivopuistossa oli noin tuhat ihmistä. Myös Koffin puisto oli tupaten täynnä ihmisiä.

– Siellä alkoi olemaan vähän jo levotonta. Pullot ovat lennelleet ja ilotulitteita ollut, minkä takia puistot on päätetty tyhjentää, Korpela sanoo.

Hänen mukaansa törkeiltä ylilyönneiltä on kuitenkin vältytty. Vaikka tehtäviä on ollut paljon, Korpela luonnehtii juhlintaa kuitenkin ”suhteellisen rauhalliseksi”.

Itä-Suomen poliisin mukaan vappua on vietetty ”suhteellisen maltillisesti”.

– Kyllä ihmisiä oli ravintoloissa, kun ravintolat saivat olla kello 23 asti auki suuressa osassa Itä-Suomessa. Oli jopa jonoja terasseille. Ihmisillä oli janoa havaittavissa, ylikonstaapeli Arto Tynkkynen sanoo Itä-Suomen poliisista.

Iltaseitsemän ja aamuseitsemän välillä Itä-Suomen poliisilla oli lähes 300 tehtävää. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna tehtävämäärät nousivat reilulla 70:llä. Itä-Suomen poliisinkaan tietoon ei ole tullut ylitörkeitä rikoksia.

Pandemiaa edeltäviin tehtävämäärin ei kuitenkaan vielä päästy. Vuoden 2019 vappuna tehtäviä oli vajaat 340.

Tynkkynen kertoo, että Itä-Suomen poliisia työllistivät muun muassa kotihälytykset, joita kirjattiin yli 50.

– Iso osa koski kotibileitä. Jonkin verran aamuyön tunteina oli myös pariskuntien välienselvittelyä, Tynkkynen kertoo.

Hänen mukaansa pääsääntöisesti vappujuhlijoilla oli iloinen tunnelma, joskin kaikki eivät pysyneet pystyssä omin jaloin. Päihtymyksen vuoksi putkaan toimitettiin yöllä parisenkymmentä ihmistä.