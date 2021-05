Mies sai 15-vuotiaan raskaaksi ja pakotti naimisiin – enää lapsivaimon hankinta ei onnistu Suomessa

Alaikäisten avioliitot on nykyisin kielletty Suomessa, pulmana ovat ulkomailla solmitut liitot.

Pääkaupunkiseudulla 15-vuotias tyttö joutui seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Paperittomana Suomeen tullut 23-vuotias mies saattoi hänet raskaaksi.

Mies painosti tytön naimisiin. Oikeusministeriö myönsi poikkeusluvan ja pari meni pääsi naimisiin.

Perheen perustaminen auttoi miestä jäämään Suomeen. Hän sai avioliiton solmimisen jälkeen oleskeluluvan.

Kyseinen alaikäisen hyväksikäyttö tapahtui vuonna 2013.

Alaikäisen hyväksikäyttö tuli myöhemmin käräjäoikeuden ja hovioikeuden käsittelyyn.

Helsingin hovioikeus tuomitsi nyt 31-vuotiaan miehen kahden vuoden ja kahden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pahoinpitelystä.

Lue lisää: Mies käytti törkeästi seksuaalisesti hyväksi 15-vuotiasta tyttöä ja saattoi raskaaksi – menivät poikkeusluvalla naimisiin

Miten tällainen lapsivaimon hankinta on ylipäätään ollut mahdollista?

Aluesyyttäjä Nelli Karikko arvelee, että olosuhteet ovat ajautuneet sellaisiksi, että poikkeuslupa avioliittoon on aikoinaan myönnetty.

– Raskaus on ollut yhtenä olosuhteena ja on syntynyt käsitys, että on oikea, aito suhde, joka halutaan vakinaistaa.

– Ja ne tiedot, jotka silloin on annettu, on vaikuttanut, mikä lopputulos on silloin ollut.

Nykyisin alaikäisten avioituminen poikkeusluvan turvin ei onnistu. Alaikäisten avioliitot on kielletty Suomessa.

Laki muuttui Antti Häkkäsen (kok) ministerikaudella, helmikuussa 2019. Oikeusministeriö ei ole siitä lähtien voinut myöntää poikkeuslupaa alle 18-vuotiaiden avioliittoon.

Vanha avioliittolaki oli vuodelta 1929.

Ennen lakimuutosta alaikäisten avioliittoja solmittiin vuosittain 20–30.

Suurin osa avioituvista oli 17-vuotiaita. Joukossa oli myös nuoria, jopa 14-vuotiaita lapsia.

Lakimuutoksen jälkeen ongelmana on ollut lapsiasianvaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan se, miten Suomessa suhtaudutaan ulkomailla solmittuihin alaikäisten avioliittoihin.

Nykyisen hallituksen aikana on esitetty, että ulkomailla solmitut avioliitot mitätöitäisiin. Avioliittolakia koskeva lakimuutos on lausuntokierroksella.

Tilanne on Pekkarisen mukaan hankala, jos pariskunnalla on yhteinen lapsi. Mitätöiminen voi johtaa yhteisen lapsen kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen.

– Avioliitossa syntynyt lapsi katsottaisiin avioliiton ulkopuolella syntyneeksi, jolloin hän ei saisi perintöoikeutta. Olemme esittäneet, että avioero ilman harkinta-aikaa olisi parempi eli että avioliitto kumottaisiin eikä mitätöitäisiin.

Tärkeintä on Pekkarisen mielestä, että pakkoavioliiton uhrin asema tunnustetaan. Hänelle pitäisi antaa maksutta oikeusapua.