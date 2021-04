Kommentti: Monitoimihävittäjän valinta ratkaisee Suomen kyvyn puolustaa maata – ja myös turvallisuuspolitiikan suunnan

HX-hankkeen johdolla on hyvät häiveominaisuudet – se pystyy aina vastaiskuun, kun joku yrittää ampua hävittäjiä alas, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Suomen seuraavan monitoimihävittäjän valintaa on jännitetty kohta jo kuusi vuotta, HX-hankkeen alusta saakka. Kisa on ollut todella tiukka, ja se pysyy tiukkana loppuun saakka.

Kaikki viisi ehdokasta ovat edelleen mukana. Se on ostajan etu. Näin veronmaksajan näkökulmasta on hyvä, jos suomalaiset neuvottelijat ovat pystyneet puristamaan valmistajilta mahdollisimman edulliset tarjoukset.

HX-hankejohto on saanut kiitosta kilpailijoilta.

– HX-tiimi on tehnyt hienoa työtä, tehnyt hyvin yksityiskohtaiset tarjouspyynnöt ja antanut suoraa palautetta neuvotteluissa. Kaikki viisi ovat varmasti parantaneet tarjouksiaan ajan myötä, kuvaili prosessia Lockheed Martinin Suomen-johtaja Scott Davis IS:lle perjantaina.

Ainoa kupru tuli juuri samana hetkenä, kun HX-hanke otti vastaan lopulliset tarjoukset koneista. Hankejohdon ohjeistus siitä, mitä valmistajat voivat kertoa tarjouksista julkisuuteen, oli epäselvä. Myyjät eivät tienneet, saako tarjottavien koneiden lukumääriä paljastaa.

Kävi niin, että kaksi paljasti: Boeing ja Saab. Boeing myisi meille 50 Super Hornet -konetta ja 14 elektronisen sodankäynnin erikoiskonetta Growleria. Saab myisi 64 uutta Gripeniä ja kaksi tutkavalvontalentokonetta. Eurofighter, Rafale ja Lockheed Martin jättivät lukumäärän kertomatta. Näin veronmaksajan näkökulmasta kauppatavarasta pitäisi saada parempi tolkku.

Hankkeessa on kyse paljosta muustakin kuin vain mahdollisimman kuuman koneen ostamisesta meidän pojillemme ilmassa.

Monitoimihävittäjä on koko maanpuolustuksen ydin. Jos Suomi ei kykene pitämään ilmaherruutta alueellaan, ei mikään muukaan sotilaallinen toiminta onnistu. Maavoimat ei pysty käymään taistelua, jos sillä ei ole suojaa eikä ilmatukea. Sama koskee merivoimia. Kumpikin on vastustajan ilma-aseen armoilla, jos yläpuolella oleva ilmatila ei ole omassa hallussa.

Kaiken lisäksi nykyaikaiset monitoimihävittäjät keräävät valtavan määrän tiedustelutietoa aina kun ne ovat ilmassa. Niiden luoma tilannekuva, jonka ne jakavat muiden puolustushaarojen kanssa, on aivan olennaisen tärkeä elementti sekä taktisessa että strategisessa suunnittelussa.

Voi tietysti kysyä, tarvitaanko ilmatilan puolustamiseen yli kuuttakymmentä miehitettyä hävittäjäkonetta – sitä perinteistä ratkaisua. HX-hankejohto on vuosien mittaan aina torjunut hävittäjäkaupan arvostelijat, joita on sekä sotilaiden että poliitikkojen joukossa.

Yksi ehdotuksista on ollut Hornetien elinkaaren jatkaminen. Se aiheuttaisi kohtuuttomia riskejä ja maksaisi pari miljardia euroa viidelle vuodelle. Ei kannata, hankejohto kertoi.

Miehittämättömiä lentokoneita testataan ja tutkitaan maailmalla. Kuvassa Yhdysvaltain X-47B koelennolla Edwardsin lentotukikohdassa.­

Entä dronet? Monitoimihävittäjiä halvempia miehittämättömiä lentolaitteita on jo. Niiden liittäminen osaksi ilmapuolustusta on kuitenkin vasta aivan alkuvaiheessa. Tekoälyä hyväksi käyttävät lentolaitteet tulevat kyllä suurvaltojen arsenaaliin, sitten joskus. Jos tarvetta tulee, pystyvät Suomelle nyt tarjottavat monitoimihävittäjät toimimaan yhdessä robottien kanssa. Niissä on siihen valmius.

Voi myös kysyä, voisiko Suomen ilmatilaa puolustaa ostamalla vain vähän hävittäjäkoneita mutta paljon tehokkaita ilmatorjuntaohjuksia, ja tähän pakettiin höysteeksi miehittämätöntä lentokalustoa. Tällaistakin vaihtoehtoa on esitetty.

HX-hankejohdon vastaus on aina sama: ei voisi. Ilmatorjunta täydentää hävittäjätorjuntaa. Molemmat muodostavat yhdessä ilmapuolustuksen. Hävittäjät ulottuvat puolustamaan koko maata, ja niiden voimaa voidaan käyttää joustavasti kaikissa painopistesuunnissa.

HX-hankejohtoa voi selviytymiskyvyssä verrata häivehävittäjään. Se pystyy aina vastaiskuun, kun joku arvostelee hävittäjäkauppaa. Tätä junaa on vaikea enää suistaa kiskoilta.

” Valinta sitoo Suomen pysyvästi ja tiiviisti niihin maihin ja valmistajiin, jotka tarjouskilvan voittavat.

Hankkeessa on myös vahva ulko- ja turvallisuuspoliittinen ulottuvuus, josta on keskusteltu paljon vähemmän kuin lentävistä koneista ja niiden kyvyistä.

Valinta sitoo Suomen pysyvästi ja tiiviisti niihin maihin ja valmistajiin, jotka tarjouskilvan voittavat. Super Hornet ja F-35 puristaisivat meidät entistä tiukemmin Yhdysvaltain syleilyyn. Eurofighterin valinnan myötä Suomi integroituisi eurooppalaiseen puolustusyhteistyöhön. Ranskasta tulisi Rafalen myötä strateginen kumppani, jolla on oma itsenäinen ydinase. Ruotsin kanssa teemme muutenkin tiivistyvää puolustusyhteistyötä, jota Gripenin valinta entisestään vahvistaisi.

Sotilaat tekevät monitoimihävittäjistä tiukan suorituskykyarvion. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen arvio on poliitikkojen tehtävä.

Valinta on vaikea. Jäämme odottamaan!