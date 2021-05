Anoppi järkyttyi, kun Sini ei ollutkaan neitsyt – nyt puhuvat suomalaiset, joiden puoliso on ulkomailta

Appiukko pamahti yllättäen kotiin kana kainalossa... Anoppi kyselee yksityiskohtaisesti suunnitelmien etenemisestä... Monenlaisia yllätyksiä tulee vastaan, kun puoliso onkin toisesta kulttuurista.

Perhe odotti neitsyttä morsianta

Kun palestiinalaisen Hamed Abedalqaderin, 32, perhe sai kuulla pojan uudesta tyttöystävästä viisi vuotta sitten, etenkään äiti ei ilahtunut. Suomalaisella Sini Forikilla, 38, oli 10-vuotias tyttö aikaisemmasta suhteesta.

– Perheeni on muslimeita ja heillä on näkemyksensä siitä, millainen sopivan morsiamen pitäisi olla. Naisen pitäisi esimerkiksi olla neitsyt, Hamed sanoo.

Hamed on perheensä ainoa ateisti ja tottunut päättämään asioistaan itse. Hän muutti Palestiinasta muihin Lähi-idän maihin jo vuonna 2009. Suomeen hän päätyi turvapaikanhakijaksi loppuvuodesta 2015.

Muutama kuukausi sen jälkeen hän löysi Tinderistä Sinin. Hamed piti Sinin äitiyttä vain hyvänä asiana.

– Olen hyvin perhekeskeinen ihminen. Tajusin nopeasti, että tässä on nainen, jota olen etsinyt. Sini oli somessakin hyvin aito.

Naimisiin pari meni vuonna 2017.

Pari törmäsi heti suhteen alussa kulttuurieroihin. Sini ihmetteli esimerkiksi sitä, miksi ihmeessä Hamed herää aamulla kello neljä syömään aamiaista.

– Kasvoin kylässä, jossa perheiden piti nousta aamulla maatilan töiden takia jo neljältä. Itse autoin isääni hänen ravintolassaan ennen koulun alkua jo seitsemänvuotiaana, Hamed perustelee tehokkaita aamujaan.

” En ole ikinä aikaisemmissa suhteissani kokenut olevani niin tärkeä kuin tässä suhteessa. Hamed sanoo aina, että olen hänelle kaikkein tärkein.

Muuten aikakäsityksen kanssa on vähän niin ja näin. Viiden Suomessa vietetyn vuoden jälkeenkään arabikulttuurissa kasvanut taiteilija Hamed ei ymmärrä, miksi Sinin lähisukulaiset soittavat ja sopivat aikatauluja kyläilylle. Eikö kylään vain tulla?

Sini Forik ja Hamed Abedalqader joutuivat haastattelua varten oikein miettimään kulttuurierojaan. He ovat tottuneet ajattelemaan ennemmin sitä, mikä heitä yhdistää.­

Hieman erimielisyyttä on myös yhteisen Fiona-vauvan päivärutiineista. Hamedin mielestä lapset ja aikuiset syövät silloin, kun on nälkä, eivät silloin, kun on sen aika.

– Minua myös turhauttaa, ettei hän ikinä muista minne olemme sopineet kahden tunnin päästä menevämme, mutta toisaalta, jos asia on oikeasti tärkeä, hän ei ole koskaan myöhässä, Sini sanoo.

Elämän isoista arvokysymyksistä pari on päässyt sopuun.

Hamedin mielestä olisi hänen vastuunsa huolehtia koko perheen taloudesta, mutta koska oleskelulupa heltisi vasta alkuvuodesta 2021, hänen oli pakko hyväksyä pitkä työttömyys. Kätilönä työskentelevälle Sinille taas on selvää, että vastuu taloudesta kuuluu myös hänelle.

Sinin työssäkäynti ei ole Hamedille ongelma. Hän sanoo, että hänelle kaikkein tärkeintä parisuhteessa on hänelle se, että nainen saa kukoistaa.

– En ole ikinä aikaisemmissa suhteissani kokenut olevani niin tärkeä kuin tässä suhteessa. Hamed sanoo aina, että olen hänelle kaikkein tärkein, huomioi minua arjessa ja tekee kotona minua enemmän kotitöitä, Sini kuvailee.

– Me Välimeren alueella kasvaneet olemme valmiita näyttämään romantiikan, Hamed jatkaa.

Kahden kulttuurin perheen arki sujuu hyvin Espoossa. Hamed ei haaveile paluusta Palestiinaan, vaikka välillä pienen vauvan vanhempia houkuttaa ajatus sikäläisestä lastenhoitokulttuurista.

– Hamedin äiti hoitaisi vauvaa aina, nykyään lämpimissä väleissä anoppinsa kanssa oleva Sini sanoo.

– Olisi ihan normaalia jättää vauva milloin vain myös naapureille muutamaksi tunniksi, Hamed nauraa.

Parille on tärkeää elää Suomessakin mahdollisimman yhteisöllisesti, perhettä ja naapureita auttaen.

– Olen aina ollut sellainen, mutta Hamed on saanut tätä puolta minussa vielä enemmän esiin, Sini kiittää.

Ann-Mari Mikander, 32, ja Omar Al-Mutar, 37, elävät onnellisesti Helsingissä kolmivuotiaan Leonin vanhempina.­

Kaverit pelkäsivät burkhaa ja mustasukkaisuutta

Kun Ann-Mari Mikander, tapasi vuonna 2014 helsinkiläisessä ravintolassa ja myöhemmin Tinderinkin kautta irakilaisen Omar Al-Mutarin, osa suomalaisystävistä oli kauhuissaan.

– Hän laittaa burkhan päähäsi ja rajoittaa menojasi, jotkut varoittelivat.

Korkeasti koulutettu, uraa luova Ann-Mari oli itsekin tietoinen irakilaismiehiin liitetyistä ennakkoluuloista. Siksi hän oli suhteen alussa erityisen tarkka. Hän kyseli Omarilta, mitä mieltä tämä oli mistäkin asiasta, kuten uskonnosta ja tasa-arvosta.

Suomessa vuodesta 2007 työskennellyt Omar ei ollut kansainvälisellä teknologia-alalla ikinä törmännyt irakilaismiehiin liitettyihin stereotypioihin.

– En ollut ajatellut, että suomalainen nainen voisi pelätä minua.

Nopeasti kävi selväksi, ettei isoja eroja arvoissa ja elämäntavoissa ollut.

Irakista Omar kaipaa ruokaa ja sosiaalista kulttuuria, joka ei ollut sidottu kalenteriin.­

Omar on elänyt lapsuutensa muslimikulttuurin ympäröimänä, mutta lapsuudenperheessä uskonnolla ei ollut roolia.

– Suurimmalla osalla irakilaisista on sama tilanne, Omar huomauttaa.

Hänen äitinsä kävi töissä ja oli korkeammassa asemassa kuin perheen isä. Omarin sisaret ovat korkeasti koulutettuja.

Vaikka Omar kasvoi arabikulttuurissa ja Ann-Mari Suomessa, he kokevat taustansa olevan melko samanlaiset.

– Uskomme, että lapsuudenperhe merkitsee ihmisen arvoille enemmän kuin se, minkälaisessa kulttuurissa hän on elänyt, Ann-Mari sanoo.

Itse hän pohti kulttuurieroja silloin, kun pari lensi Istanbuliin viettämään yhteistä lomaa Omarin perheen kanssa. Ann-Mari pakkasi hellevaatteita ja kysyi Omarilta, onko sopivaa, että hän pukeutuu esimerkiksi shortseihin,

– Ole vain oma itsesi, Omar vastasi.

Myös Omarin perhe on hyväksynyt Ann-Marin sellaisena kuin tämä on. Omarin äidillä ei ole miniänsä kanssa yhteistä kieltä, mutta hän otti heti Ann-Marin suojiinsa. Omarin isä pitää suomalaisminiää neljäntenä tyttärenään.

” En ollut ajatellut, että suomalainen nainen voisi pelätä minua.

Arjessa suomalais-irakilaisella parilla on eronsa. Ann-Marin mielestä Omarista ja parin yhteisestä, kolmivuotiaasta pojasta Leonista lähtee paljon ääntä ja he näyttävät tunteensa suureellisemmin kuin hän.

– Heidän perustemperamentinsa on nopeampi, Ann-Mari sanoo.

– Me olemme italialaisia urheiluautoja, Ann-Mari saksalainen perheauto, Omar vitsailee.

Pienistä eroista ei kuitenkaan ole tullut ongelmaa. Ennen kaikkea pari kokee, että erilainen kulttuuritausta on rikkaus. Sen ansiosta pari esimerkiksi keskustee enemmän.

– Leonin synnyttyä puhuimme esimerkiksi siitä, mitä kulttuurisia perinteitä vietämme omassa kodissamme. Muutenkin tuplatsekkaamme toisiltamme, mitä toinen on milläkin tarkoittanut, koska englanti ei ole kummankaan äidinkieli, Ann-Mari sanoo.

Omarin ulkomaalaisuus on vaikuttanut parin suhteeseen eniten niin, ettei Omar ollut alkuun halukas avioitumaan. Omarille oli tärkeää saada Suomen kansalaisuus ennen naimisiinmenoa suomalaisen naisen kanssa, jottei hänen ajateltaisi hyötyvän suhteesta.

Suomessa vuosia työskennelleenä Omar oli oikeutettu kansalaisuuteen jo vuonna 2012. Vuonna 2017 hän lopulta haki ja sai Suomen passin.

– Kun Ann-Mari sitten loppuvuodesta halusi vakiinnuttaa kihlamme maistraatissa avioitumisella, myönnyin, koska kansalaisuuteen liittyvät omat ennakkoluuloni eivät enää estäneet sitä.

Vuonna 2017 avioituneet Saara ja Hadar Lavi ovat eläneet Savonlinnan maaseudulla viisi vuotta.­

Appiukko pamahti yllättäen paikalle

No, onko koti jo löytynyt? Esimerkiksi näin voi israelilaisen Hadar Lavin äiti kysellä puhelimessa poikansa suomalaisen puolison Saara Lavin kuulumisia.

Kysymys on hyvä esimerkki kulttuurieroista, joiden keskellä Lavit ovat luovineet 15 vuotta. Israelilaiset vanhemmat keskittyvät paljon myös aikuiseen lapseensa ja ovat koko ajan kyselemässä, neuvomassa ja tukemassa. Saaran suomalaiset vanhemmat taas eivät puutu parin elämään tai kysele yksityisiä asioita.

– Suomalaiset vanhemmat haluavat, että lapsi avaa omat siipensä ja lentää itse, Hadar kuvailee.

Nykyään Savonlinnassa elävät Lavit ovat asuneet vuosia myös Israelissa. Siellä eräs lauantaiaamu alkoi sillä, että Hadarin isä pelmahti noin vain paikalle leikkaamaan nurmikkoa kesken nuorenparin kahvinjuonnin.

Saara on stereotyyppinen suomalainen siinä mielessä, että hän kaipaa ympärilleen hiljaisuutta, tilaa ja aikaa.

– Israelilaisten sosiaalisuus oli välillä väsyttävää, mutta nykyään myös kaipaan sitä, hän sanoo.

” Vuosien aikana Saara on oppinut puhumaan ja minä olemaan kysymättä.

Samalla tavalla on käynyt parin suurimman keskinäisen eroavaisuuden suhteen. Hadar, 39, on puhelias ja halukas keskustelemaan ja jakamaan asioitaan, aivan kuten hänen lapsuuden ympäristönsä ihmiset. Hänen vanhempansa ovat juutalaisia ja kasvaneet persialaisessa kulttuurissa Iranissa. Israelissa kaikkien Hadarin kavereiden sukujuuret olivat eri puolilta maailmaa ja eri kulttuurien tavat sekoittuivat iloisesti toisiinsa.

Saara, 38, on kasvanut Lounais-Suomessa toisten valkoisten, hillittyjen kantasuomalaisten keskellä.

– Vuosien aikana Saara on oppinut puhumaan ja minä olemaan kysymättä, sanoo Hadar.

– Olen oppinut rakastamaan sitä, että Hadar haluaa puhua koko ajan, jatkaa Saara.

On myös arkisempia eroja. Hadarin mielestä Saara käyttää ruuassa liikaa suolaa ja voita. Hän suosii oliiviöljyä. Saara taas ei ole oikein ymmärtänyt sitä, miksi puoliso kulkee koko ajan sisälläkin kengät jalassa.

Yhteisen elämän aikana erilaisista kulttuuritaustoista kumpuavat eroavaisuudet ovat nivoutuneet osaksi yhdessä luotua, ainutlaatuista elämäntapaa. Intiassa 2000-luvun puolivälissä tavannutta paria yhdistää esimerkiksi se, että molemmat ovat kiinnostuneita henkisyydestä, mutta kumpikaan ei ole uskonnollinen. Yhdessä pari on asunut Israelin ja Suomen lisäksi Kanadassa, koska molemmille vieraalla maaperällä asuminen tuntui suhteen kannalta hyvältä kokemukselta.

Yhteisiä ovat myös arvot, kuten halu elää luonnon mukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Israelissa mies on perheenpää, joka kantaa vastuun esimerkiksi taloudesta, mutta Hadarille ei ole ongelma, että Suomessa on toisin.

– Suomalaiset naiset ovat vahvoja ja nautin siitä! Mutta muuttaessamme tänne minulle oli silti vaikeaa pyytää Saaralta apua esimerkiksi pankkiasioihin, Hadar sanoo.

Arki vanhassa hirsitalossa maaseudulla sujuu hyvin. Hadar työskentelee puuseppänä ja Saara valokuvaajana.

Suomalaisessa maaperässä kasvanutta ruokaa kokataan usein persialaisittain. Molemmat kokevat kahden kulttuurin olevan rikkaus.

– Minä halusin hiljaisuutta ja rauhaa, hän eloa ja aurinkoa. Tämä on seikkailu, joka antaa molemmille virtaa, Hadar tiivistää.

Aleksi Hynninen ja Leslie Ibarzabal Perez haluavat opettaa Liamille ja Erikille sekä suomen että espanjan kielen.­

Yllätysvieraat yllättävät yhä

Siitä ei ole kauaakaan, kun suomalaisen Aleksi Hynnisen, 29, ja hänen kuubalaisen avopuolisonsa Leslie Ibarzabal Perezin, 33, kotiin ilmaantui taas yllätysvieraita. Siellä oli Leslien isä paistettu kana kainalossa, valmiina tulemaan syömään tyttärensä perheen kotiin.

Vaikka Aleksi on asunut Espanjassa 20 vuotta ja ollut yhdessä Leslien kanssa kymmenisen vuotta, hänellä meni hermo.

– Nämä ovat niitä pikkujuttuja, mitä en vieläkään ymmärrä, vaikka olenkin oppinut elämään niiden kanssa, Aleksi nauraa lähisukulaisten vierailuinnolle.

Aleksin suomalainen äiti asuu myös Espanjassa samalla seudulla lähellä Alicantea, mutta hän toimii kuten suomalaisilla on tapana.

– Hän soittaa ennen kuin tulee käymään meillä, eikä minullekaan tulisi mieleen mennä yllättäen hänen ovensa taakse, Aleksi kertoo.

Suomalais-kuubalainen pari on törmännyt vuosien verralla myös moniin muihin kulttuurieroihin. Ne näkyvät muun muassa temperamentissa ja ajanviettotavoissa.

Vaikka Aleksin perhe muutti Espanjaan jo tämän olleessa 10-vuotias, hän kuvailee itseään yhä suomalaistyyliseksi, hieman hiljaiseksi jääräpääksi. Leslie lähisukulaisineen iloitsee avoimemmin ja tanssii ”joka välissä”.

– Tanssiminen ja musiikki on tärkeää meille kaikille, mutta se tulee Kuubasta, Aleksi sanoo.

Kumpikin on ihmetellyt toisen ruokia. Aleksin näkökulmasta Leslie söi suhteen alussa valtavasti mustia papuja ja riisiä. Leslie taas ei ollut ikinä pitänyt lohesta, mutta ihastui suomalaisen perheen myötä savustettuun kalaan.

Pariskunnan esikoinen Erik on 3,5 vuotta ja Liam reilut 1,5 vuotta. Lasten myötä nuori perhe on alkanut elää vielä tiiviimmässä yhteydessä molempien sukulaisten kanssa.

– En usko, että elämä olisi tällaista, jos asuisin Suomessa suomalaisen vaimon kanssa, Aleksi pohtii.

– Meidän erojamme tasoitti se, että Aleksi oli asunut Espanjassa niin kauan ja nähnyt, kuinka tässäkin kulttuurissa koko suku kokoontuu yhteen joka viikonloppu, Leslie jatkaa.

Leslie on ammatiltaan koirien trimmaaja ja Aleksi on työskennellyt eri aloilla asiakaspalvelussa ja myynnissä.

Kun Leslie tuli raskaaksi, Aleksi päätti toisin kuin moni Suomessa asuva kolmikymppinen mies. Aleksi sanoi vaimolleen, ettei tämän tarvitse mennä töihin, vaan hän hoitaa talouden, ja vaimo saa olla kotona lasten kanssa.

Molemmat tekevät kotitöitä, mutta Aleksi myöntää Leslien hoitavan lapsia ja kotia enemmän kuin hän. Järjestely sopii molemmille. Leslie aikoo palata työelämään poikien kasvaessa.

Perheen elämä onkin kaikkineen Suomen, Kuuban ja yhteisen kotimaan Espanjan tapojen yhdistelmä.

Suomalaista on esimerkiksi se, että pari ei ole nähnyt tarpeelliseksi kiirehtiä avioitumista ja lapset on kastettu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Espanjalaisesta kulttuurista molemmat rakastavat ruokaa ja avoimia ja positiivisia ihmisiä, joiden kanssa tavataan arjessa paljon.

Kuubalaisen puolisonsa ansiosta Aleksi ei enää häpeä, jos jokin menee pieleen.

– Aiemmin välitin enemmän muiden mielipiteistä.

Rentoon etelänmaiden elämään tottunut, jo vuonna 2001 Eurooppaan muuttanut Lesliekin on oppinut suomalaiselta mieheltään tiettyjä tapoja.

– Aina pitää olla ajoissa!