Juhlitko vappua ystäviesi kanssa sisätiloissa? Näillä pienillä teoilla teet vappujuhlistasi turvallisemman

Tärkeintä vapun juhlissa on pitää vierasmäärä pienenä ja oman kuplan sisällä.

Kevät kuplii rinnassa ja vappu pistää menojalan vipattamaan. Kuinka vappua voi juhlia kavereiden kesken niin, että se on koronaturvallista?

Kaikkein tärkeintä on, että juhlat järjestetään hyvin pienellä porukalla. Juhlat suositellaan järjestettävän ”omassa kuplassa” eli niiden muutaman ihmisen kesken, joiden kanssa saattaa olla muutenkin tekemisissä.

Kannattaa pitää mielessä, että osassa Suomea viranomaiset eivät suosittele minkäänlaisia yksityistilaisuuksia.

Poliisihallituksen viesti on, että kavereita saa nähdä pihalla ja asunnoissa. Viranomaiset kuitenkin suosittelevat vahvasti, ettei perinteisiä vappujuhlia tuttujenkaan kavereiden kanssa järjestettäisi. Jokainen kontakti lisää riskiä saada koronatartunta.

Aluehallintovirastojen kokoontumisrajoitukset sairaanhoitopiireittäin vaihtelevat 6, 10 ja 20 hengen välillä. Listauksen sairaanhoitopiireistä näet jutun lopusta.

Jos kuitenkin muutaman hengen juhlat haluaa pitää, kannattaa muistaa THL:n suositukset.

Tätä korostaa myös Turun yliopiston virusopin professori, dosentti Ilkka Julkunen.

Hän muistuttaa myös, että olennainen tekijä altistuksessa on, kuinka kauan vietetään aikaa yhdessä muiden kanssa samassa tilassa. Mieluummin siis lyhyempi tapaaminen kuin koko illan kestävä juhla.

– Jos joku on sairas, niin mitä pidempään vietetään aikaa yhdessä, sitä suuremmaksi todennäköisyys kasvaa, Julkunen sanoo.

Kavereiden kesken on syytä pitää parin metrin turvaväli. Juhlien pitäjä voi suunnitella istumajärjestyksen väljäksi. Jätetään vappuhalaamiset väliin.

Hyvästä käsihygieniasta on huolehdittava. Kaikille vieraille voi tarjota oman käsipyyhkeen, ja käsidesiä tulisi olla tarjolla.

– Vältetään räpläämästä nenää tai suun aluetta, Julkunen sanoo.

Selvää on, että jos on mitään oireita tai on altistunut virukselle, juhliin ei ole asiaa.

– Jos sairastaa, niin sairastetaan kotona.

Koronavirus voi tarttua pisaratartuntana, kosketuksen välityksellä ja ilmateitse.

Kun tartunnan saanut ihminen yskii tai aivastaa, voi virus jäädä pisaroita pienempien hiukkasten eli aerosolien mukana leijumaan ilmaan pidemmäksi aikaa.

Tärkeää on hyvä yskimishygienia, Julkunen muistuttaa.

– Jos yskittää, niin ei yskitä toisten läheisyydessä.

Juhlissa kannattaa välttää asioita, joissa pisarat lentää, eli laulamista ja huutamista. Karaoke ja musiikin kovaa luukuttaminen ja sen päälle huutaminen kannattaa jättää väliin.

Ilmavälitteisiä tartuntoja on havaittu erityisesti sisätiloissa, joissa on heikko ilmanvaihto. Julkunen toteaa, että ilmavälitteinen tartunta on aika harvinainen.

– Se tapahtuu oikeastaan vain tilanteissa, joissa ilmanvaihto on huono ja väkitiheys on suuri pitkän aikaa. Jos koko ilta istutaan samassa tilassa, ja joku sattuu siellä tartuntaa kantaa, on tartuntariski olemassa.

Yksi vinkki vappujuhliin onkin pitää huoli ilmanvaihdosta. Läpivetotuuletus vähentää tarttumisriskiä jonkin verran.

– On eduksi, jos on riittävän iso tila, jota voi myös tuulettaa.

Maskien käyttöä voi Julkusen mukaan harkita tilanteen mukaan.

– Pitkäaikaisessa altistumisessa ilmatartunnan mahdollisuudessa maski ei oikeastaan auta. Se estää lähinnä pisaratartuntoja.

Siivoaminen ja pintojen pyyhkiminen ennen juhlia ei ole ratkaiseva tekijä, sillä virus kuolee kuivilta pinnoilta melko nopeasti.

– Ei siinä tietysti mitään virhettä tee, jos putsaa ovenkahvat ja pitää paikat puhtaana, Julkunen toteaa.

Sairaanhoitopiirien kokoontumisrajoitukset

Aluehallintovirastot (avit) ovat päättäneet sairaanhoitopiireittäin kokoontumisrajoituksista.

■ 6 henkilön kokoontumisrajoitukset ovat voimassa Helsingissä ja Uudellamaalla, Satakunnassa, Päijät-Hämeessä,Varsinais-Suomessa, Etelä-Karjalassa, Itä-Savossa, Kymenlaaksossa ja Länsi-Pohjassa.

■ Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä vappuaattona raja on 6 ja vappupäivänä 10.

■ 10 hengen rajoitus on voimassa Pohjois-Pohjanmaalla.

■ Vaasassa ja Keski-Suomessa raja on 10 vappuaattona ja 20 vappupäivänä.

■ 20 hengen kokoontumisrajoitukset ovat voimassa Pohjois-Karjalassa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Kainuussa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Lapissa.