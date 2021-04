Tuottajien ykkösvaatimus on turpeen luokittelu uusiutuvaksi energiaksi. Muussa tapauksessa hätä on kova.

Suomen turpeentuottajat esittivät näyttävän mielenilmaisun Helsingin keskustassa vappuaattoaamuna. Tuottajat karauttivat noin sadalla täysperävaunullisella rekka-autollaan keskelle Helsingin keskustaa Eduskuntatalon eteen kiinnittääkseen huomiota turvealan kovaan ahdinkoon.

Rekkaletkan pituus oli kaikkinensa pari kilometriä.

Liikenne Mannerheimintiellä Eduskuntatalon kohdalla oli mielenilmauksen ajan pitkään poikki, lähes kaksi tuntia.

Tuottajat luovuttivat elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk) vetoomuksen turvealan pelastamiseksi Suomessa.

Tuottajien ykkösvaatimus on se, että turve luokiteltaisiin uusiutuvaksi energiaksi. Näin turveteollisuuteen kohdistuisivat jatkossa paljon pienemmät vero- ja päästöseuraamukset.

Hallitus päätti budjettiriihessä viime syksynä nostaa turpeen verotusta lähes kaksinkertaiseksi, ja kun myös EU:n päästöoikeuden hinta on noussut nopeasti, turpeen hinta on noussut tuottajille jo lähes kannattamattoman korkeaksi.

Turpeen polttaminen on vähentynyt vuodesta 2018 saakka noin neljänneksen, ja tahti jatkuu.

Moni tuottaja kokee epävarmuutta, kannattaako suota tulevana kesänä edes avata ja nostaa sieltä polttoturvetta.

Hallitus on sitoutunut turpeen energiakäytön puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä, mutta tuottajat pelkäävät alan alasajoa jo ennen sitä. Tuottajien aito huoli on, että työt ja elinkeino loppuvat.

– Tämän reissun tarkoitus on saada turve uusiutuvaksi energiaksi ja meille lisää töitä. Se on meidän viestimme. Tuottajilla on ikävä tilanne käsillä koko ajan. Kyllä pitäisi muutoksia saada aikaiseksi, mielenilmaukseen osallistunut Jarno Oulusta sanoi Ilta-Sanomille.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) otti vastaan turpeentuottajien vetoomuksen Eduskuntatalon edustalla.­

Isoja yhtiöitä, muun muassa valtionyhtiö Vapo, on jo sanonut tuotantosopimuksia irti, ja pienempiä energiatoimijoita on sen verran vähän, ettei siitä siivusta riitä kaikille tuottajille.

– (Vuonna) 2025 turpeen käyttö on enää marginaalista, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm arvioi Ilta-Sanomissa 29. huhtikuuta.

Turvetuotanto työllistää laskentatavasta riippuen 1 500–2 500 ihmistä suoraan ja vielä noin tuhat sen päälle välillisesti. Varsinkin monessa Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan kunnassa se on tärkeä elinkeino.

Alalle pelätään konkurssiaaltoa ja yrittäjien jäämistä tyhjän päälle. Kalliit työkoneet on hankittu isoin osin pankkien rahoituksella. Jos pankit alkavat realisoida rahoituksen vakuutena olevaa turpeentuottajien omaisuutta, myös tuottajien kotitalot ovat liipaisimen alla.

Sekä Lintilä että paikalla olevista kansanedustajista mm. Antti Kurvinen (kesk) ja Ritva Elomaa (ps) osoittivat vahvan myötätuntonsa tuottajien suuntaan. He ilmaisivat huolensa, että alan alasajo lopettaisi myös kasvu- ja kuiviketurpeen tuotannon, millä olisi laajemmat merkitykset koko suomalaiselle maataloudelle.

Mielenilmaukseen osallistui noin 100 rekkaa, kaukaisimmat olivat tulleet yli 800 kilometrin päästä Lapista.­

Kasvuturvetta käytetään kasvihuoneissa, taimitarhoilla ja muilla viljelyksillä, kuiviketurvetta puolestaan eläinsuojissa eläinten kuivikkeena. Niiden tuotantovolyymi on kuitenkin marginaalinen verrattuna energiakäyttöön nostettavaan polttoturpeeseen.

Suomen koko turvetuotannosta yli 90 prosenttia menee energiatuotantoon. Jos polttoturpeen käyttö loppuu, pelkän kasvu- ja kuiviketurpeen nosto ei ole tuottajille mitenkään kannattavaa, eli ne menisivät pesuveden mukana.

Sitten on se kolikon toinen puoli. Turpeen sitoma hiilimäärä on kaksinkertainen metsän biomassaan verrattuna. Kun turvetta poltetaan, hiili vapautuu ilmakehään hiilidioksidina, mikä on omiaan edistämään kasvihuoneilmiötä.

Turpeen osuus koko Suomen energiatuotannosta on 5–7 prosenttia, mutta päästöt ovat noin 14 prosenttia kaikista haitallisista päästöistä.

Sen johdosta tuottajien vaatimukset turpeen luokittelemiseksi uusiutuvaksi energiaksi eivät istu Suomen ympäristö- ja ilmastopolitiikan kanssa yksiin. Eikä sen suhteen, että Suomen tavoite on olla hiilineutraali maa vuonna 2035.

Turpeentuottajien mielenilmaus poiki myös pienimuotoisen vastamielenosoituksen.­

Tuottajat saivat pitkittyneestä kehysriihestä hivenen helpotusta ahdingolleen. Hallitus päätti, että tämän ja seuraavan vuoden aikana turvealalle osoitetaan rahallista tukea yhteensä 70 miljoonaa euroa mm. uudelleenkouluttautumis- ja tuotannon lopettamistukena.

Lisäksi energiatuotannon verottoman käytön alarajaa nostetaan 5 000 megawattitunnista neljäksi seuraavaksi vuodeksi 10 000 megawattituntiin ja vielä vuosien 2027–29 ajaksi 8 000 megawattituntiin.

Monen tuottajan mielestä kädenojennus on kuitenkin niin hentoinen, ettei se riitä pelastamaan turvealaa.