Saab tarjoaa Suomelle 64 Gripeniä ja kaksi tutkavalvontakonetta

Ruotsin puolustusteollisuuden kruununjalokivi Saab esitteli parhaan ja lopullisen tarjouksensa Suomen ilmavoimien uudeksi monitoimihävittäjäksi.

Saab olisi valmis myymään Suomelle 64 Gripen E/F -konetta ja kaksi GlobalEye-valvontakonetta, kertoi Saab AB:n toimitusjohtaja Micael Johansson perjantaina järjestyssä mediatilaisuudessa.

Gripen teki ensilentonsa jo vuonna 1988. Gripenin uusin yksipaikkainen E-versio eli Ekko on entistä kookkaampi, vankempi ja teknisesti kehittyneempi. Kaksipaikkaista, koulutuskäyttöön sopivaa F-versiota ei ole vielä valmistettu yhtään kappaletta.

GlobalEye on liikesuihkukoneen runkoon rakennettu tutkavalvonta- ja taistelunjohtokone. Se pystyy valvomaan ilmatilaa satojen kilometrien säteellä. Tämä kyvykkyys olisi Suomen ilmavoimille täysin uusi.

E-versio on monella tavalla uusi Gripen. Siinä on muun muassa uuden sukupolven tutka. Koneessa on uusi ohjaamo, ja sen tietojärjestelmä on verkottuva. Gripeniin voidaan ripustaa myös erityinen elektronisen sodankäynnin säiliö, jonka kyvykkyyksiä pidetään pätevinä.

Gripen E voidaan aseistaa tehokkain eurooppalaisin Meteor-ilmataisteluohjuksin, joiden kantama on yli 100 kilometriä.

Perusratkaisultaan Gripen on vanha, Hornetin ikäluokkaa, ja se kantaa tarjokkaiden pienimmän asekuorman. Yksimoottorisena se ei ole tositoimissa yhtä luotettava kuin kaksimoottoriset kilpailijat.

