Mikä näistä ehdokkaista valvoo ja puolustaa Suomen ilmatilaa 2060-luvulle saakka? Se selviää vuoden lopussa.

Suomen kymmenen miljardin euron HX-hanke kääntyi loppusuoralle torstaina, kun hävittäjävalmistajat luovuttivat puolustusvoimien logistiikkalaitokselle parhaat ja lopulliset tarjouksensa uusista monitoimihävittäjistä. Tarjouskilvan voittaja paljastuu vasta vuoden lopussa, kun valtioneuvosto tekee hankintapäätöksensä puolustusministeriön esityksestä.

Kaikissa koneissa on laaja kattaus aseistusta, ja kaikilla niillä on myös elektronisen sodankäynnin kykyjä. Kaikki pystyvät myös verkottumaan ja jakamaan tilannekuvaa sekä omien koneiden, johtokeskuksen että koko puolustusjärjestelmän kanssa. Monitoimihävittäjä ei ole ainoastaan lentokone: se on aseita kantava ja tiedustelutietoa keräävä lavetti, joka tukee kaikkien aselajien taistelua.

Seuraavassa lyhyet esittelyt tarjokkaista, valmistajien mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Boeing F/A-18 E Super Hornet.­

Boeing Super Hornet ja Growler, Yhdysvallat

Suomalaisille tutun Hornetin seuraaja Boeing F/A-18 E/F Super Hornet on edeltäjäänsä kookkaampi ja älykkäämpi. Boeing olisi valmis myymään Suomelle 50 uusinta Block III -kehityslinjan Super Hornetia ja 14 elektroniseen sodankäyntiin erikoistunutta EA-18G Growleria. Viimeksi mainitusta tarjolla on päivitetty Block II -versio.

Kaksimoottorisena koneet ovat luotettavia ja ne edustavat suomalaisille tuttua tekniikkaa. Koneissa on Hornetiin verrattuna paljon uutta: ne ovat saaneet täysin uuden niin sanotun lasiohjaamon, joka yhdistää sensorifuusion avulla suureen kosketusnäyttöön kaikki ohjaajan tarvitsemat tiedot. Koneissa on kehittynyt, uuden sukupolven tutka. Siirtymä ilmavoimien nykyisiin järjestelmiin olisi helppo.

Growler olisi Suomelle kokonaan uusi suorituskyky: se pystyy sokaisemaan vastustajan tutkat, häiritsemään viestiliikennettä ja tiedustelemaan laajalla spektrillä. Super Hornetin parina sen tarkoitus on muun muassa avata tilaa omalle ilmatoiminnalle.

Super Hornetin perusratkaisu on jo ikääntynyt. Boeingilla on myös ollut suuria vaikeuksia koneen rungon muotojen mukaisten lisäpolttoainesäiliöiden rakenteissa. Lisäpolttoainesäiliöiden oli määrä pidentää koneen lentoaikaa ja toimintamatkaa.

Dassault Rafale.­

Dassault Rafale, Ranska

Monet pitävät Rafalea tarjouskilvan muotovaliona. Ranskalaisen kauniita linjoja pilaa ainoastaan koneen nokkaan sijoitettu ilmatankkauspuomi.

Rafalea pidetään todellisena monitoimikoneena, joka sopii hyvin kaikkiin rooleihin: hävittäjätorjuntaan, ilmasta maahan ja ilmasta merelle -tehtäviin, lähi-ilmatukeen ja tiedusteluun. Rafalet ovat olleet taistelutehtävissä Lähi-idässä ja Afrikassa, tukialuskäytössä.

Rakenteiltaan Rafale on vankkatekoinen, ja se kykenee kantamaan suuren ase- ja polttoainekuorman. Kaksimoottorisena luotettava. Suomeen tarjottavassa versiossa uusinta tutka- ja sensoritekniikkaa.

Rafalen valinta vaatisi ilmavoimia sopeutumaan sille outoon tekniikkaan ja huoltojärjestelmiin. Super Hornetin tapaan koneen perusratkaisut edustavat edellistä hävittäjäsukupolvea.

Eurofighter Typhoon.­

Eurofighter Typhoon: Britannia, Saksa, Espanja, Italia

Eurofighter on taistelutehtävissä koeteltu aselavetti, ja se on käytössä kuuden eri valtion ilmavoimilla. Mitä laajempi käyttäjäkunta, sitä edullisemmat ovat huoltojen ja päivitysten kustannukset.

Kaksimoottorista Eurofighteria markkinoidaan suorituskykyisenä tehopakkauksena, joka on suunniteltu modulaariseksi jatkuvia päivityksiä varten. Tarjotaan Suomelle varustettuna uudella, tehokkaalla tutkalaitteella.

Super Hornetin ja Rafalen tapaan edustaa perusratkaisultaan edellistä hävittäjäsukupolvea.

Lockheed Martin F-35A Lightning II.­

Lockheed Martin F-35A Lightning II, Yhdysvallat

Uusimman, viidennen sukupolven kone, jonka suunnittelu on lähtenyt liikkeelle häiveominaisuuksista. Kone on heikosti tutkassa näkyvä, ja se on harjoituksissa ampunut vastustajia alas korkealla onnistumisprosentilla. Ainakin koneen israelilainen versio on osallistunut taistelutehtäviin Syyrian ilmatilassa.

Teknisesti tarjouskilvan edistynein kone, joka tarjoaa muun muassa lentäjälle hyvän tilannekuvan: lentäjä kykenee kameroiden avulla ”näkemään” koneen runkorakenteiden läpi.

F-35-ohjelma on ollut vastatuulessa Yhdysvaltain kongressissa ja puolustushallinnossa sen kalleuden vuoksi. Suorituskyvyltään tämä yksimoottorinen kone on hitaampi ja liikehtimiskyvyltään kömpelömpi kuin kilpailijat.

Saab Gripen E.­

Saab Gripen E/F, Ruotsi

Jo 1980-luvulla kehitetyn Gripenin uusin versio on entistä kookkaampi, vankempi ja teknisesti kehittyneempi. Moottori on vaihdettu voimakkaampaan, ja uusi Gripen kykenee kantamaan edeltäjäänsä suuremman asekuorman.

Gripen on suunniteltu toimimaan hajautetuista tukikohdista ja se sopii siten hyvin Suomen ilmavoimien taistelutapaan. Kääntöaika eli koneen huolto ja aseistaminen ennen seuraavaa lentoa on valmistajan mukaan 10 minuuttia ilmapuolustustehtävässä ja 20 minuuttia ilmasta maahan -tehtävässä.

Hankintahinnaltaan ja käyttökustannuksiltaan Gripen E/F on erittäin kilpailukykyinen. Koneessa on uuden sukupolven elektronisesti keilaava tutka, ja sen elektronisen sodankäynnin varustusta pidetään kyvykkäänä. Heikkouksia ovat yksimoottorisuus, pienehkö asekuorma, suppea käyttäjäjoukko sekä piilevä epävarmuus: ehtiikö uusi kone varmasti täysin valmiiksi ennen toimitusten alkamista vuonna 2025?