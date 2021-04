Suomi kokee jo toisen koronavapun – katso tästä, mitä saa ja ei saa tehdä

”Ehkä on helpompi vastata, mitä vappuna ei saa tehdä”, sanoo Poliisihallituksen ylitarkastaja Vesa Pihajoki.

Tänäkään vuonna vappua ei päästä viettämään normaaliin tapaan, ja yleiset rajoitukset ja suositukset ovat voimassa, kuten arkenakin.

Vappuna ei ole omia erityisiä rajoituksia, vaan myös vapun juhlintaan vaikuttavat samat rajoitukset ja suositukset kuin muulloin korona-aikana. Tämä tarkoittaa, että eri puolilla Suomea esimerkiksi ravintoloissa voi asioida eri aikoihin myös vappuna.

Jari Koponen esiintyi Vaaleanpunaisena pantterina ja Mikko Liski ylitarkastaja Clouseauna myös poikkeusvappuna 2020.­

Hallitus käsitteli torstaina ravintolarajoituksia. Rajoitukset lievenevät Pohjanmaalla ja Satakunnassa perjantaina ja pysyvät muissa maakunnissa ennallaan.

Alueilla, joilla koronatilanne on vielä huono, anniskeluravintolat menevät kiinni kello 18 ja ruokaravintolat kello 19. Anniskelun pitää loppua näillä alueilla kello 17. Näitä alueita ovat muun muassa Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Myös ravintoloiden asiakaspaikkoja on rajoitettu. Esimerkiksi Uudellamaalla anniskeluravintoloissa käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista.

Alueilla, joilla koronatilanne on parempi, ravintolat saavat olla auki pidempään, enimmillään kello 23:een, mutta anniskelun pitää loppua näillä alueilla viimeistään kello 22. Tällaisia maakuntia ovat muun muassa Pohjois-Savo, Kainuu ja Keski-Suomi.

Suuret kokoontumiset ovat kiellettyjä

Vaikka kokoontumisrajoitukset vaihtelevat eri puolilla Suomea, suuria vappujuhlia ei nähdä missään päin Suomea eikä perinteisiä vapputapahtumia ole tänäkään vappuna. Perinteisiä lakituksia, marsseja ja vappupuheita joutuu siis odottamaan ensi vuoteen.

Perinteistä vappua suurine opiskelijajuhlineen ei ole tänäkään vappuna.­

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola suositteli torstaina, että suomalaiset viettäisivät vappua tänä vuonna ”omassa kuplassaan”. Myös poliisi toivoo, että ihmiset noudattaisivat myös vappuna yleisiä ohjeita, että poliisin ei tarvitsisi puuttua kiellettyihin kokoontumisiin.

Esimerkiksi Lounais-Suomen poliisi suosittaa, että vappua vietettäisiin mahdollisimman pienissä porukoissa. Samoin Helsingin poliisi on vedonnut ihmisiin, että he eivät kokoontuisi vappuna Helsingin keskustaan.

Mitä vappuna saa tehdä?

– Ehkä on helpompi vastata, mitä vappuna ei saa tehdä. Yleisiin kokouksiin ja yleisötilaisuuksiin on olemassa omat rajoitukset, ja niitä voi järjestää vain rajoitusten puitteissa. Kokouksiin ja tilaisuuksiin voi tarvittaessa joutua puuttumaan, jos niitä rajoitusten vastaisesti järjestetään, sanoo Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Vesa Pihajoki.

Kokoontumislaissa säädettyjen yleisten kokousten valvomisen lisäksi poliisi toivoo, että ihmiset välttäisivät myös suuria kokoontumisia, jossa ihmiset viettävät aikaa muun kuin oman lähipiirin kanssa samassa paikassa.

Poliisitarkastaja Vesa Pihajoki.­

Pihajoki kertoo kuitenkin, että esimerkiksi piknikit ja muut kaveriporukoiden kokoontumiset eivät kuulu kokoontumisrajoitusten piiriin, koska niissä ei ole kyse kokoontumisvapauden käyttämisestä, eikä poliisi voi niihin siksi puuttua.

– Niihin on olemassa viranomaisten vahvat suositukset, että ei tulisi kokoontua näinkään, koska yhtä lailla niissä tulee lähikontakteja.

– Poliisi ei tietenkään voi niitä kategorisesti kieltää. Suosittelemme, että näin ei toimittaisi.

Poliisi kiersi viime vappuna tyhjissä puistoissa.­

Poliisi voi kuitenkin käydä muistuttamassa ihmisiä yleisistä suosituksista. Poliisilla on mahdollisuudet puuttua esimerkiksi kaveriporukoiden piknik-kokoontumisiin vain, jos ne aiheuttavat yleistä häiriötä.

– Mitään käskyjä tai sen tyyppisiä ei voida käyttää, ellei kokoontumisesta ole haittaa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Havis Amanda oli viime vappuna aidattu, että ihmiset eivät pääsisi juhlimaan sen ympärille.­

Rajoitukset vappuna sairaanhoitopiireittäin

Maski- ja turvavälisuositus on voimassa koko maassa. Samoin koko maassa täytyy pitää huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Etelä-Karjala

Sairaanhoitopiirin alueella on voimassa kuuden hengen kokoontumisrajoitus. Samoin suositellaan, että yli kuuden hengen kokoontumisia ei järjestetä eikä sellaisiin osallistuta.

Anniskeluravintolat saavat olla auki 7–18 ja ruokaravintolat 5–19. Alkoholin anniskelun pitää loppua viimeistään kello 17.

Anniskeluravintoloissa käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista ja muissa ravintoloissa puolet asiakaspaikoista.

Etelä-Pohjanmaa

Alle 20 hengen yleisötilaisuudet ovat sallittuja, jos niissä pystytään varmistamaan terveysturvallisuus. Samoin suositellaan, että yksityisiin kokoontumisiin osallistuu enintään 20 henkeä.

Ravintolat saavat olla auki 5–23, mutta anniskelun pitää päättyä viimeistään kello 22.

Anniskeluravintoloiden sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Etelä-Savo

Alle 20 hengen yleisötilaisuudet ovat sallittuja, jos niissä pystytään varmistamaan terveysturvallisuus. Samoin suositellaan, että yksityisiin kokoontumisiin osallistuu enintään 20 henkeä.

Ravintolat saavat olla auki 5–23, mutta anniskelun pitää päättyä viimeistään kello 22.

Anniskeluravintoloiden sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Uusimaa

Sairaanhoitopiirin alueella on voimassa kuuden hengen kokoontumisrajoitus. Samoin suositellaan, että yli kuuden hengen kokoontumisia ei järjestetä eikä sellaisiin osallistuta.

Anniskeluravintolat saavat olla auki 7–18 ja ruokaravintolat 5–19. Alkoholin anniskelun pitää loppua viimeistään kello 17.

Anniskeluravintoloissa käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista ja muissa ravintoloissa puolet asiakaspaikoista.

Itä-Savo

Sairaanhoitopiirin alueella on voimassa kuuden hengen kokoontumisrajoitus. Samoin suositellaan, että yli kuuden hengen kokoontumisia ei järjestetä eikä sellaisiin osallistuta.

Anniskeluravintolat saavat olla auki 7–18 ja ruokaravintolat 5–19. Alkoholin anniskelun pitää loppua viimeistään kello 17.

Anniskeluravintoloissa käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista ja muissa ravintoloissa puolet asiakaspaikoista.

Kainuu

Alle 20 hengen yleisötilaisuudet ovat sallittuja, jos niissä pystytään varmistamaan terveysturvallisuus. Samoin suositellaan, että yksityisiin kokoontumisiin osallistuu enintään 20 henkeä.

Ravintolat saavat olla auki 5–23, mutta anniskelun pitää päättyä viimeistään kello 22.

Anniskeluravintoloiden sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Kanta-Häme

Sairaanhoitopiirin alueella on voimassa kuuden hengen kokoontumisrajoitus. Samoin suositellaan, että yli kuuden hengen kokoontumisia ei järjestetä eikä sellaisiin osallistuta.

Anniskeluravintoloissa alkoholia saa myydä kello 18 asti ja liike olla auki kello 19 asti. Muissa ravintoloissa anniskelu päättyy kello 19 ja liike menee kiinni kello 20.

Keski-Pohjanmaa

Alle 20 hengen yleisötilaisuudet ovat sallittuja, jos niissä pystytään varmistamaan terveysturvallisuus. Suositellaan, että yksityisiin kokoontumisiin osallistuu enintään kymmenen henkeä.

Ravintolat saavat olla auki 5–23, mutta anniskelun pitää päättyä viimeistään kello 22.

Anniskeluravintoloiden sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Keski-Suomi

Alle kymmenen hengen yleisötilaisuudet ovat sallittuja, jos niissä pystytään varmistamaan terveysturvallisuus. Samoin suositellaan, että yksityisiin kokoontumisiin osallistuu enintään kymmenen henkeä.

Ravintolat saavat olla auki 5–23, mutta anniskelun pitää päättyä viimeistään kello 22.

Anniskeluravintoloiden sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Kymenlaakso

Sairaanhoitopiirin alueella on voimassa kuuden hengen kokoontumisrajoitus. Samoin suositellaan, että yli kuuden hengen kokoontumisia ei järjestetä eikä sellaisiin osallistuta.

Anniskeluravintolat saavat olla auki 7–18 ja ruokaravintolat 5–19. Alkoholin anniskelun pitää loppua viimeistään kello 17.

Anniskeluravintoloissa käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista ja muissa ravintoloissa puolet asiakaspaikoista.

Lappi

Alle 20 hengen yleisötilaisuudet ovat sallittuja, jos niissä pystytään varmistamaan terveysturvallisuus. Samoin suositellaan, että yksityisiin kokoontumisiin osallistuu enintään 20 henkeä.

Ravintolat saavat olla auki 5–23, mutta anniskelun pitää päättyä viimeistään kello 22.

Anniskeluravintoloiden sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Länsi-Pohja

Sairaanhoitopiirin alueella on voimassa kuuden hengen kokoontumisrajoitus. Samoin suositellaan, että yli kuuden hengen kokoontumisia ei järjestetä eikä sellaisiin osallistuta.

Ravintolat saavat olla auki 5–23, mutta anniskelun pitää päättyä viimeistään kello 22.

Anniskeluravintoloiden sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Pirkanmaa

Sairaanhoitopiirin alueella on voimassa kuuden hengen kokoontumisrajoitus. Samoin suositellaan, että yli kuuden hengen kokoontumisia ei järjestetä eikä sellaisiin osallistuta. Vappupäivästä eteenpäin suositus nousee kymmeneen henkeen.

Anniskeluravintolat saavat olla auki 7–18 ja ruokaravintolat 5–19. Alkoholin anniskelun pitää loppua viimeistään kello 17.

Anniskeluravintoloissa käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista ja muissa ravintoloissa puolet asiakaspaikoista.

Pohjois-Karjala

Alle 20 hengen yleisötilaisuudet ovat sallittuja, jos niissä pystytään varmistamaan terveysturvallisuus. Samoin suositellaan, että yksityisiin kokoontumisiin osallistuu enintään 20 henkeä.

Ravintolat saavat olla auki 5–23, mutta anniskelun pitää päättyä viimeistään kello 22.

Anniskeluravintoloiden sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Pohjois-Pohjanmaa

Alle kymmenen hengen yleisötilaisuudet ovat sallittuja, jos niissä pystytään varmistamaan terveysturvallisuus. Samoin suositellaan, että yksityisiin kokoontumisiin osallistuu enintään kymmenen henkeä.

Ravintolat saavat olla auki 5–23, mutta anniskelun pitää päättyä viimeistään kello 22.

Anniskeluravintoloiden sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Pohjois-Savo

Alle 20 hengen yleisötilaisuudet ovat sallittuja, jos niissä pystytään varmistamaan terveysturvallisuus. Samoin suositellaan, että yksityisiin kokoontumisiin osallistuu enintään 20 henkeä.

Ravintolat saavat olla auki 5–23, mutta anniskelun pitää päättyä viimeistään kello 22.

Anniskeluravintoloiden sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Päijät-Häme

Sairaanhoitopiirin alueella on voimassa kuuden hengen kokoontumisrajoitus. Samoin suositellaan, että yli kuuden hengen kokoontumisia ei järjestetä eikä sellaisiin osallistuta.

Anniskeluravintolat saavat olla auki 7–18 ja ruokaravintolat 5–19. Alkoholin anniskelun pitää loppua viimeistään kello 17.

Anniskeluravintoloissa käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista ja muissa ravintoloissa puolet asiakaspaikoista.

Satakunta

Sairaanhoitopiirin alueella on voimassa kuuden hengen kokoontumisrajoitus. Samoin suositellaan, että yli kuuden hengen kokoontumisia ei järjestetä eikä sellaisiin osallistuta.

Ravintolat saavat olla auki 5–23, mutta anniskelun pitää päättyä viimeistään kello 22.

Anniskeluravintoloiden sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Varsinais-Suomi

Sairaanhoitopiirin alueella on voimassa kuuden hengen kokoontumisrajoitus. Samoin suositellaan, että yli kuuden hengen kokoontumisia ei järjestetä eikä sellaisiin osallistuta.

Anniskeluravintolat saavat olla auki 7–18 ja ruokaravintolat 5–19. Alkoholin anniskelun pitää loppua viimeistään kello 17.

Anniskeluravintoloissa käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista ja muissa ravintoloissa puolet asiakaspaikoista.