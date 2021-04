Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Opiskelijoiden alapäävitsi sai kolmikymppiset miehet hihittelemään: ”Alkaa mennä jo siihen suuntaan”

Se olisi sitten vappu! Teekkarien koostama Äpy-painos on taas täällä, ja on aika pistää teoksen vitsit testiin. Toimittajat Johannes Hurmas ja Lauri Silvander hyppäsivät jälleen piinapenkkin. On vain yksi sääntö: naurua on pidäteltävä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki