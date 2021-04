Kommentti: Suomessa saa jatkossakin lukea Raamattua – Päivi Räsäsen syytteissä on kyse populismista ja solvaamisesta, ei uskonnosta

Päivi Räsäsen syytteessä ei ole kyse uskonnonvapaudesta, vaan siitä, että ihmisiä pitää kohdella tasa-arvoisesti, kirjoittaa uutispäällikkö Juha Hiitelä.

Kansanedustaja, ex-ministeri Päivi Räsänen ei ole tyhmä ihminen. Hän on koulutettu lääkäri ja pitkän linjan poliitikko.

Hän on kommentoinut homoseksuaalisuutta ja mm. samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta eri tiedotusvälineissä vuosien ajan. Hän on suututtanut sukupuolivähemmistöjen puolustajia. Ulkopuoliselle tarkkailijalle on jäänyt vaikutelma, että Räsänen olisi saattanut jatkaa näkyvää asian julistamista juuri siksi, että se on herättänyt niin paljon huomiota.

Hänhän kuitenkin on, vakaumuksestaan huolimatta, myös poliitikko. Ja oli pitkään puheenjohtajana ainoassa puolueessa, jonka kannatus ei tuolloin ainakaan laskenut hänen kommenttiensa vuoksi.

Nyt Räsästä vastaan on nostettu kolme syytettä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta.

Lue lisää: Päivi Räsäselle syyte kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Vanhin käräjäoikeudessa käsiteltävä teksti on vuodelta 2004, mutta se on edelleen internetissä. Kaksi myöhempää ovat vuodelta 2019.

Räsänen vetoaa sananvapauteen, mutta unohtaa sen, että sananvapauteen kuuluu myös vastuu. Miten seksuaalivähemmistöjen arvosteleminen eroaa esimerkiksi vaikka rasistisesta solvaamisesta?

Tätä asiaa pohditaan nyt oikeudessa. Räsänen on oikeudessa vasta nyt sen vuoksi, että maailma on erilainen kuin kymmenen vuotta sitten. Asenteet ja arvot ovat muuttuneet, yhteiskunta on muuttunut. Ja on muuttunut parempaan suuntaan. Sukupuolivähemmistöjä kuuluu kohdella tässä maassa kuin ketä tahansa muuta ihmistä. Se tarkoittaa myös sitä, että heitä ei saa solvata.

Yhteiskunnan muuttumisen näkee myös siitä, että Räsänen sai 2019 eduskuntavaaleissa pienimmän äänimäärän sitten vuoden 1995, jolloin hän nousi ensi kertaa eduskuntaan. Huippuvuosien 11 400 ääntä vaihtui 6 600 ääneen ja läpipääsy varmistui Hämeen vaalipiirin pienimmällä vertailuluvulla.

Valtakunnansyyttäjä ei myöskään vainoa kristittyjä. Vaikka länsimainen yhteiskunta perustuu monilta osin kristilliseen elämänfilosofiaan, Raamattua ei lueta kuin lakikirjaa. Raamattu sisältää kohtia, joissa sallitaan ihmisten kivittäminen, mutta Päivi Räsänenkin lienee sitä mieltä, että ihmisten kivittäminen ei ole oikein.

Kuten Helsingin yliopiston dosentti ja Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Jyrki Komulainen jo Twitterissä tänään sanoi, saako Raamattua enää lukea -keskustelussa mennään metsään. Ei tässä ole kyse uskonvapaudesta. Ja kuten Komulainen seuraavassa viestissään muistutti, myös kristitty maailma on muuttumassa suvaitsevampaan suuntaan.

Itse asiassa Raamatun yksittäisiin jakeisiin kapeakatseisesti ja kirjaimellisesti vetoaminen solvaa kristinuskoa ja on halpamaista populismia. Yhdysvalloissa 1800-luvun orjaparonit perustelivat afrikkalaisten orjien pitämistä ja kiduttamista Raamatun ohjeilla. Räsäsen julkisuudessa esittämät näkemykset eivät viime kädessä eroa niistä kovinkaan paljon, vaikka hän ei seksuaalivähemmistöjä olekaan pelloille mansikanpoimijoiksi kahleissa pistämässä.

Päivi Räsänen tietää myös varmasti, että kirkko ei omista oikeutta avioliittoon eikä kirkko voi määrätä saako Helsingissä järjestää Pride-kulkuetta vaiko ei. Eikä kirkko voi – onneksi – määrätä mitä kaksi aikuista ihmistä makuuhuoneessaan tekee.

Hän tietää myös olevansa erityisasemassa, hän on julkisuuden henkilö ja vallankäyttäjä. Hänen sanomisillaan on enemmän painoarvoa kuin tavallisella kadun tallaajalla, niin hyvässä kuin pahassa. Ja siitä seuraa myös suurempi vastuu.

Hän olisi halutessaan voinut keskustella omasta vakaumuksestaan ja uskontonsa suhteesta seksuaalivähemmistöihin toisella tavalla, toisella sävyllä. Asiallisesti, pohdiskelevasti, analyyttisesti, jopa toisten ihmisten näkökulmia kunnioittavasti. Kaikki kristityt eivät ole olleet julistamassa vakaumustaan samoilla sanoilla tai samoilla äänenpainoilla kuin Räsänen, eivätkä kaikki kristityt edes näe asiaa samalla tavalla kuin Räsänen.

Hän valitsi toisen sävyn ja tavan. Räsäsen valitsema tapa näyttää ulkopuolisen – maallikon – silmään paitsi populismilta, myös halventavalta ja syrjivältä. Valtakunnansyyttäjän mielestä se näyttää kiihottamiselta kansanryhmää vastaan. Oikeus aikanaan päättää oliko se sitä.

Päivi Räsänen on tiensä valinnut.