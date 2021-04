Keskiviikon jälkeen luku on noussut yli 20 000:lla.

Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut lähes 1 592 000 ihmistä, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seurannasta.

Luku on noussut eilisestä runsaalla 20 000:lla. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut nyt 28,6 prosenttia väestöstä.

Toisen rokoteannoksen on saanut runsaat 158 000 ihmistä, mikä tarkoittaa 2,9 prosenttia väestöstä.

Rokotusten kattavuudessa on suuria kuntakohtaisia eroja. Joissakin kunnissa on ensimmäisen rokotteen saanut jo yli puolet väestöstä, kun joissakin kunnissa vastaava osuus on vain viidennes.