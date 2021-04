Jyrki Lehtolan kolumni: Avoin kirje politiikasta lapselle – ”Nyt tehdään niin kuin aikuinen haluaa tai muuten aikuinen ryntää Twitteriin mököttämään”

Kun aikuinen haluaa jotain itselleen, se sanoo ”isänmaan etu”, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Rakas lapsi!

Kun aikuisella ei ole mitään sanottavaa, se horisee, että kannattaa lapsi seurata, mitä maailmassa tapahtuu, jotta aikuiselle syntyisi kuva itsestään ihmisenä, joka tietää, mitä maailmassa tapahtuu, vaikka ei se mitään tiedä.

Tällä kertaa aikuinen on oikeassa. Uutisia ei tosin kannata seurata siksi, että oppisi jotain historiasta, tulevaisuudesta tai suurista linjoista. Niitä kannattaa seurata, jotta ymmärtäisi, millainen on aikuinen ja millaista käytöstä nykyaikuiselta odotetaan, ja se on rakas lapsi erilaista kuin mitä aikuinen odottaa sinulta.

Aikuinen on itsekkyytensä haurastama lapsi, joka haluaa huomiota. Kun aikuista ei huomioida kylliksi, se pysäyttää koko maan. Jos aikuinen ei saanut mitä halusi, se alkaa juoda Twitterissä viinaa ja mesota kuin lapsi, joka sai joululahjaksi kaiken muun haluamansa paitsi kuun taivaalta, totaalisen vallan ja pizzasta tehdyn viinapullon.

Korona-aika on ollut aikuiselle helpotus, koska maski naamalla on helpompi valehdella muille aikuisille, että kasvoillani on selkäranka.

Kun aikuinen sanoo ”turve”, se ei usein tiedä, mistä puhuu, vaikka se puhuukin turpeesta niin kuin se olisi sille elämän ja kuoleman kysymys. Sama pätee useisiin aikuisille tärkeisiin kysymyksiin.

Kukas tuo aikuinen on, joka sopertaen ylpeilee periaatteillaan samaan aikaan kun se syö niitä niin, että sen paitakin on ihan sotkussa? Se on rakas lapsi vihreä aikuinen!

” Aikuinen on hölmö nisäkäs.

Kun aikuinen puhuu suuresta sydämestään, se on aikuisen kiertoilmaisu aikuisen pienelle sielulle, joka ajaa aikuisen äänestämään kiusallaan tyhjää itselleen tärkeästä asiasta.

Aikuinen kertoo lapselle, että ei saa tehdä ikäviä yleistyksiä ihmisryhmistä, minkä jälkeen kaksi aikuista puhuu kolme tuntia siitä, millaisia kusipäitä maalaiset ovat.

Aikuinen ei tiedä, mistä se puhuu, kun se sanoo ”visio”, ”näky”, ”metafysiikka”, ”ideologinen liima”, mutta ei se sitä haittaa, koska aikuiset eivät ole vuosikymmeniin odottaneet toisiltaan muuta kuin tyhjiä sanoja.

Aikuinen on hölmö nisäkäs, joka tyhmyyttään tekee kaikkensa sen eteen, että pian aikuista johtaa aikuisen halveksima epäonnistunut tamperelainen speed metal-kitaristi, joka vastaa ”maahanmuuttaja”, kun siltä kysyy, paljonko on 2+2.

Suomi on maailman tasa-arvoisimpia maita, koska likka sai juoniteltua itsensä äijän paikalle, ja nyt satoja äijiä odottaa vieressä, että likka putoaa, jotta äijä voi palata paikalleen.

”Yhteistyö” on aikuisen lempisanoja. Se tarkoittaa, että nyt tehdään niin kuin aikuinen haluaa tai muuten aikuinen ryntää Twitteriin mököttämään.

Kun aikuinen haluaa jotain itselleen, se sanoo ”isänmaan etu”.

Rakas lapsi! Älä koskaan kasva aikuiseksi, sillä jos et kasva, ”sinä ja kaltaisesi olette kotimaan sankareita”.