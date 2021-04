Mies käytti törkeästi seksuaalisesti hyväksi 15-vuotiasta tyttöä ja saattoi raskaaksi – menivät poikkeusluvalla naimisiin

Tytön kokema tuli viranomaisten tietoon vasta, kun hän lähti suhteesta ja erosi miehestä.

23-vuotias mies käytti törkeästi seksuaalisesti hyväkseen 15-vuotiasta tyttöä, saattoi teollaan hänet raskaaksi ja raskauden jälkeen tytöstä tuli miehen aviopuoliso.

He menivät poikkeusluvalla naimisiin, kun tyttö oli 16-vuotias. He muuttivat omaan asuntoon ja asuivat yhdessä perheenä lapsensa kanssa. Mies pahoinpiteli avioliitossa tyttöä lyömällä tätä kerran kasvoihin. He erosivat 2016 ja jälkeen tytön kokemat rikokset tulivat poliisin tietoon vasta eron jälkeen.

Helsingin hovioikeus tuomitsi nyt 31-vuotiaan miehen kahden vuoden ja kahden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pahoinpitelystä. Hovioikeus alensi tuomiota, sillä Helsingin käräjäoikeus oli tuominnut miehen 2,5 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen samoista teoista. Rikokset tapahtuivat vuosina 2013 ja 2014-2015. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Paperittomana Suomessa oleskellut mies tapasi ensimmäisen kerran tytön tämän kodin pihalla 2013. Mies yöpyi perheen kotona. Tytön äidin mukaan miehelle tehtiin selväksi, että tyttö on 15-vuotias eikä miehellä ole asiaa yläkertaan, missä tytön huone oli.

Mies väitti, että tyttö olisi kertonut olevansa 19-vuotias. Miehen mukaan tytön todellinen ikä selvisi hänelle vasta, kun kävi ilmi, että tyttö oli raskaana syksyllä 2016.

Tekoaikaan tyttö oli masentunut, paljon kotona ja hänellä oli vaikeuksia koulunkäynnissä. Peruskoulu oli kesken. Käräjäoikeus katsoi miehen käyttäneen tytön haavoittunutta asemaa hyväkseen. Hovioikeudessa tyttö kertoi kärsineensä tekoaikaan myös syömishäiriöstä. Mies oli tytön mukaan tarjonnut hänelle apua uskonnosta, mutta puhunut myös avioliitosta.

Tytön mukaan mies ei halunnut hänen menevän enää kouluun, koska siellä oli miehiä ja vetosi uskontoon. Tytön mukaan hän oli ensimmäisen kerran sanonut miehelle, että hänestä tuntuu, että mies on raiskannut hänet. Tyttö ei kertonut tapauksesta kenellekään. Hän kertoi käräjäoikeudessa, ettei ollut ihastunut mieheen ja käytti sanontaa, että mies haisikin pahalle.

Kun sairaalassa selvisi, että tyttö on raskaana, mies kehotti tyttöä rukoilemaan. Mies oli tytön mukaan sanonut, että ei ole uskonnon mukaista, että lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, ja heidän pitää mennä naimisiin. Mies oli tytön mukaan sanonut myös, että siitä tulee lastensuojeluasiakkuus, kun tyttö oli tullut 15-vuotiaana raskaaksi, ja lapsi otetaan huostaan, jos tyttö on yksin.

Kun tyttö tuli sairaalasta kotiin, mies oli sanonut, että tytön pitäisi soittaa johonkin lakipuhelimeen ja kysyä, saako tyttö mennä naimisiin, jos hän on raskaana, vaikka on alaikäinen, ja voiko mies saada oleskeluluvan.

Tytön mukaan mies oli sanonut, että tytön pitää alkaa käyttää huntua eikä hän saa meikata, ei kuunnella musiikkia, ei katsella elokuvia eikä mennä enää alakertaan, koska siellä on äidin mies. Tytön mukaan mies halusi eristää hänet äidistä ja muusta perheestä. Hän ei ollut saanut pitää enää Facebookin kautta yhteyttä ystäviinsä, jotka eivät olleet muslimeja. Hänen oli pitänyt rukoilla paljon ja hänelle oli aiheuttanut paljon pelkoja se, mitä mies oli kertonut uskonnosta. Tyttö kertoi suostuneensa kaikkeen, koska oli pelännyt, että lapselle tapahtuisi jotain. Mies muutti yläkertaan. Vanhemmat olivat antaneet tytölle luvan avioliittoon. He olivat menneet naimisiin, kun oikeusministeriöltä oli saatu poikkeuslupa.

Mies oli ollut maassa ilman lupaa. Oleskelulupaan liittyvässä kuulustelussa tyttö oli sanonut, että he olivat tavanneet ensimmäisen kerran halal-kaupassa. Tytön mukaan hänen piti miehen vaatimuksesta myös kertoa poliisille, että oli valehdellut miehelle ikänsä, koska mies pelkäsi, ettei saisi muuten oleskelulupaa.

Käräjäoikeuden mukaan tyttö alistui miehen tahtoon.

Tytön isän ja äidin mukaan kumpikin asianosaisista oli raskauden tultua ilmi vakuuttanut heille haluavansa jatkaa suhdetta. Asianosaiset olivat ilmoittaneet heille myös, että suhteen ja raskauden vuoksi heidän tuli uskonnollisista syistä mennä naimisiin. Sen vuoksi vanhemmat olivat hyväksyneet suhteen jatkumisen ja myös asianosaisten avioliiton.

Tytön opettaja kertoi, että hän oli kuullut tytöltä poikaystävästä. Opettajan mukaan tyttö puhui lämpimästi poikaystävästä. Opettaja oli ymmärtänyt, että suhteella oli myös äidin hyväksyntä. Kun opettaja sai tietää raskaudesta, hän teki lastensuojeluilmoituksen.

Mies sai oleskeluluvan syyskuun lopussa 2014.

Hovioikeus totesikin, että tyttö oli koko suhteen ajan eroon asti kertonut viranomaisille miehen tapaamisesta ja sen jälkeisestä raskauteen johtaneesta kanssakäymisestään miehen kanssa yksinomaan myönteisesti ja olennaisesti toisin kuin eron jälkeen rikosprosessissa. Nämä seikat voivat hovioikeuden mukaan puoltaa käsitystä, että myös tyttö oli mahdollisesti tahtonut kanssakäymistä miehen kanssa tekojen aikaan, ja että myös tytön läheiset olivat pitäneet osapuolten suhdetta hyväksyttävänä parisuhteena.

Lapsen suhtautumisella häneen kohdistuneisiin seksuaalisena hyväksikäyttönä pidettäviin tekoihin ei ole niiden rangaistavuuden kannalta merkitystä. Teot osoittivat miehessä hovioikeuden mukaan välinpitämättömyyttä tytön koskemattomuudesta ja itsemääräämisoikeudesta sekä niiden loukkaamisen seurauksista ja vahingollisuudesta.

Teot olivat omiaan vahingoittamaan 15-vuotiaan tytön kehitystä. Käräjäoikeuden mukaan mies oli alkanut puhumaan tytölle uskonnosta jo ennen kuin tytön raskaus oli todettu, mutta raskauden toteamisen jälkeen mies oli alkanut rajoittaa voimakkaasti tytön elämää säännöillään uskontoon vedoten ja myös rajoittaa tytön yhteydenpitoa erityisesti äitiin, myös muihin perheenjäseniin ja ystäviin. Tyttö oli oikeuden mukaan ruvennut pelkäämään vastaajan puheiden vuoksi ja oli alistunut vastaajan tahtoon.

Mies tuomittiin maksamaan tytölle 6 000 euroa kärsimyksestä ja 200 euroa kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta. Hovioikeus alensi tilapäisen haitan korvauksia, sillä sen osalta käräjäoikeus oli tuominnut miehen maksamaan 400 euroa.

Ilta-Sanomat ei julkaise tuomitun nimeä uhrin suojelemisen takia.