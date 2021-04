Konalan teloitus on yhä mysteeri

Päähän ammuttu Paavo Marjanen oli metsämajassa asunut pukumies, joka eli alamaailman liepeillä.

Tasan 50 vuotta sitten 29. huhtikuuta 1971 – silloinkin oli torstai – Helsingin poliisin rikososasto sai ilmoituksen henkirikoksesta.

Helsingin Konalan metsikköön kyhätyssä muovikojussa majaillut toimeton työmies oli melkein kompastunut ruumiiseen kojun lähettyvillä. Aamulla hänen asuintoverinsa soitti löydöstä poliisille.

Konalan metsissä asui tai majaili vuonna 1971 asunnottomia ja toimettomia miehiä.­

Tuntematon mies oli haudattu matalaan maakuoppaan, jossa ruumis oli virunut todennäköisesti koko talven yli. Päälle oli aseteltu risuja ja turvetta. Vainajalla oli yllään tumma puvuntakki ja valkoinen kauluspaita.

Ruumiinavauksessa kuolinsyy paljastui nopeasti. Uhri oli surmattu päähän ammutuilla laukauksilla.

Uhri oli Paavo Marjanen, 56.­

Vainajan henkilöllisyys selvisi. Hän oli 56-vuotias Paavo Johannes Marjanen, joka oli edellisen kerran nähty elävänä elokuussa 1970.

Mistään vahinkolaukauksista ei voinut olla kyse. Tekotapa viittasi kylmäveriseen teloitukseen. Uhrikaan ei ollut poliisille entuudestaan tuntematon.

Alamaailmaan kytkeytyvää murhaa oli aihetta epäillä.

IS 5.5.1971.­

50 vuotta sitten Paavo Marjasen ruumiin piilotuspaikan ympärillä oli peltoa ja metsää, jonka siimeksiä asuttivat vain miehet koijuissaan. Asuttu osa Konalaa rintamamiestaloineen sijaitsi etelämpänä.

Ruumiin löytöpaikan lähettyvillä oli kaksi majaa, joissa asui muutamia miehiä. Heistä osa kävi lähistön rakennustyömailla töissä. Vielä edellisenä kesänä myös Marjanen oli asustellut majoissa.

Nykyään vanhasta tragediasta ei aisti merkkiäkään. Entisen tenttumetsikön tilalla on rauhallinen ja viihtyisä pientaloalue, jossa asuu paljon lapsiperheitä. Ruumiin löytöpaikka sijaitsee aukiolla, jolla on lasten leikkikenttä.

Ruumiin löytyessä 50 vuotta sitten tämä Konalan alue oli metsikköä.­

Nykyään aukiolla sijaitsee muun muassa lasten leikkipuisto.­

Marjasen murha osoittautui melkoiseksi mysteeriksi. Monenlaista alamaailman kytkyä pohdittiin poliisissa.

Marjasella itsellään oli taustaa huijausjutuista. Hänen tuttavapiiriinsä kuului henkilöitä, jotka olivat sotkeutuneet metyylispriijuttuun, jossa viisi ihmistä oli kuollut myrkylliseen liekkiviinaan. Marjanen tunsi myös miehen, joka oli kadonnut salaperäisesti romukuljetuslaivalta.

Vai oliko kyseessä sittenkin jotakin yksinkertaisempaa kuten ryöstömurha tai riidan seuraus?

IS 8.5.1971 ja IS 6.5.1971.­

Ilta-Sanomat ja muu media kirjoitti Marjasen murhasta laajalti 1970-luvun alussa, mutta sen jälkeen tapaus on jäänyt julkisuudessa unholaan.

Nuorten ja nättien naisten murhat ovat jääneet kansakunnan muistiin. Marjanen ei ollut nuori eikä nätti.

Hänet tunnettiin kuitenkin miehenä, joka pyrki siisteyteen kulloisistakin olosuhteista riippumatta. Valkoinen paita ja solmio olivat kutsumanimellä ”Jussi” tunnetun miehen tunnusmerkki.

Elämän nurja puoli oli tullut tutuksi. Marjanen oli ollut poliisin kanssa tekemisissä petoksista, kavalluksista, väärennyksistä, juopumuksista ja niin edelleen.

Poliisi tutkimassa ruumiin löytöpaikkaa.­

Ennen katoamistaan Marjanen oli toiminut parin toverinsa kanssa maata kiertävänä konttorikonekorjaajana. Heillä oli ollut liiketilakin kellarissa Helsingin Töölössä, mutta sieltä oli tullut häätö. Helsingin Sanomat kuvaili (8.5.1971), että vainajan tiedettiin kuuluneen ”Topeliuksenkadun puistokemistien liittoon”.

Marjasella oli erittäin huono näkö, mutta silmälaseja ei ruumiilta tai sen lähettyviltä löytynyt. Myös hänen asiakirjasalkkunsa oli kateissa.

Epäilty ”Nalle” ilmoittautui itse Ilta-Sanomille. Hän kertoi suorittaneensa tuomiota Huittisten varavankilassa 17.11.1970 asti, jonka jälkeen hän pestautui lämmittäjäksi romulaivoille. (IS 10.5.1971 ja IS 13.5.1971)­

Poliisilla oli useita tutkintalinjoja, mutta ne kaikki johtivat joko umpikujaan tai jäivät auki. Tässä esimerkkejä:

Konalan metsänväki. Riitojakin miesporukassa syntyi, tenusta tai rahasta tai muuten vain.

Konttorikonebisnes. Erimielisyyksiä rahasta oli ilmennyt myös liiketoiminnassa, jonka liepeillä pyöri muitakin rikoksiin sotkeutuneita henkilöitä.

Myrkkyviinajuttu. Marjasella oli jokin kytkös tapaukseen, jonka päätekijä oli lähettänyt hänelle Kakolan vankilasta uhkauskirjeen. Marjanen itse oli kertonut epämääräisesti toimineensa pullottajana, mutta ei joutunut syytteeseen jutussa.

Huijauskuviot. Marjasen epäiltiin sotkeutuneen juttuihin, joissa oli mm. ollut liikkeellä matkashekkejä jopa miljoonan markan arvosta ja tehtailtu väärennyksiä Poliisien liiton nimissä.

Romulaivalta kadonnut mies. Marjasen tuttava – yhdessä väärennysjutussa mukana ollut mies – katosi venäläiseltä romulaivalta. Poliisi epäili, että mies oli heitetty yli laidan. Katoaminen tapahtui ilmeisesti vasta Marjasen kuoleman jälkeen syksyllä 1970. Voisiko olla, että tapaukset liittyvät toisiinsa?

Marjanen pukeutui säntillisesti silloinkin, kun elämän tuulet puhalsivat vastaan. Kuollessaankin hänellä oli yllään tumma puku ja valkoinen paita.­

Muutamia muitakin linjoja tutkittiin, mutta laihoin tuloksin. Poliisi selvitteli sellaistakin teoriaa, että lähiseudun romanimökin asukkaat olisivat erään välikohtauksen jälkeen käyneet surmaamassa Marjasen luullen häntä toiseksi mieheksi. Poliisi päätyi kuitenkin siihen, ettei näin pirullisesta erehdyksestä sentään ollut kysymys.

Murha-asetta ei ole löydetty tähän päivään mennessä. Keskusrikospoliisin kriminaalilaboratoriossa tutkittiin vuosina 1971–1975 useita pistooleja, joista mikään ei kuitenkaan sopinut Marjasen päähän ammuttuihin luoteihin.

Murhan rikosoikeudellinen syyteoikeus ei vanhene. Vaikka tapaus on pudonnut julkisuudesta, niin Helsingin poliisissa Marjasen surma on yhä tutkinnassa pimeänä henkirikoksena. Käytännössä esitutkinta on tätä nykyä passiivisessa tilassa.

Miehisen elämän merkkejä Konalan koijujen liepeiltä.­

– Näitä vanhoja juttuja, joissa aikoinaan on tehty kaikki mahdollinen, otetaan käytännössä uudestaan työn alle, jos tulee jokin uusi vihje tai uusi tieto, kertoo rikostarkastaja Jari Koski Helsingin poliisin väkivaltarikostutkinnasta.

Niissä piireissä, joissa Marjanen liikkui, eliniän ennuste ei ole yhtä korkea kuin väestössä keskimäärin. Periaatteessa on silti mahdollista, että tekijä voisi olla vaikka elossa vielä.

Marjasen murhan ratkeaminen vuosikymmenten jälkeen ei ole täysin mahdotonta. Rehellisyyden nimissä täytyy kuitenkin todeta, että melkoinen yllätys läpimurto olisi.