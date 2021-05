Kun Sikke Sumari sai koronarokotteen, yksi muutos tapahtui välittömästi

He kertovat, miten koronarokotteen saaminen on muuttanut elämää.­

Tunnetut suomalaiset kertovat nyt, miten koronarokotteen saaminen on vaikuttanut heidän elämäänsä.

Piikki pistettiin – toivo heräsi

Kun mahdollisuus koronarokotteen ottamiseen tuli, tv-kokkina tunnetuksi tullut Sikke Sumari ei miettinyt sekuntiakaan.

– Tunnistan rokotteen ottamisen jonkinlaiseksi kansalaisvelvollisuudeksi, vaikka ketään ei voikaan pakottaa sitä ottamaan, hän sanoo.

Kun rokote oli saatu, yksi asia muuttui heti: heräsi toivon tunne – tunne siitä, että ”olemme pääsemässä eteenpäin”, Sumari kuvailee.

Rokote toi Sumarille myös henkilökohtaisen turvallisuuden tunteen, vaikka maailma ei olekaan vielä avautunut.

Sumari sai rokotteen ensimmäisen annoksen jo muutama viikko sitten, mutta hän on edelleen varovainen. Hän muistuttaa, että rokotteen saatuaan ei saa heittäytyä välinpitämättömäksi. Vielä on jaksettava, mutta unelmoida voi aina.

– Jos tautitilanne helpottaa kesällä maailmanlaajuisesti, haluaisin viettää syntymäpäiväni Italiassa. Veri vetää jo matkustamaan. Olisi ihanaa täyttää pyöreitä vuosia suosikkimaassani ystävien ympäröimänä.

Orpo uskalsi taas tavata vanhempansa

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että korona-aikana häntä on painanut huoli muista ihmisistä. Hänellä on kuitenkin myös itsellään vaikea uniapnea ja hän kuuluu siis riskiryhmään.

Rokotteen saaminen herätti hänet taas tuntemaan syvää kiitollisuutta siitä, miten hienosti asiat Suomessa ovat.

– Turun Messukeskuksen rokotepisteellä palvelu oli ystävällistä ja kaikki toimi hienosti, Orpo kuvailee.

Orpo joutuu työnsä puolesta matkustamaan paljon Turun ja Helsingin väliä.

– En ole uskaltanut matkustaa juuri mihinkään muualle, sillä asun ja teen töitä pahimmilla epidemia-alueilla. Tunnen helpotusta siitä, että rokote vähentää myös riskiä tartuttaa muita.

” Kävin ruokaravintolassa syömässä ja tapasin rokotteen saaneet vanhempani turvavälein viime viikonloppuna. Vielä on toimittava varovasti, mutta mieli on positiivinen.

Vielä elämä ei ole palannut normaaliin. Muutoksia elämään rokote on kuitenkin tuonut. Orpo on uskaltanut pitkästä aikaa myös tavata vanhempansa.

– Kävin ruokaravintolassa syömässä ja tapasin rokotteen saaneet vanhempani turvavälein viime viikonloppuna. Vielä on toimittava varovasti, mutta mieli on positiivinen.

Tulevana kesänä haaveissa on matka kesämökille Kainuuseen. Lisäksi tavalliset arjen asiat, kuten teatterissa käyminen, ravintoloissa syöminen ja erilaiset konsertit ja festivaalit, kuten Ruisrock, herättävät kaipuun tunteen.

– En olisi uskonut, että sanon tätä, mutta kaipaan myös Brysseliin. Ennen siellä tuli käytyä töiden puolesta kahdesta kolmeen kertaan kuussa. Työmatkat olivat aina rankkoja, mutta nyt nekin tuntuvat luksukselta, Orpo hymyilee.

Puolison luokse yli 15 kuukauden tauon jälkeen?

15 kuukautta. Niin pitkään kirjailija ja tutkija Virpi Hämeen-Anttila on ollut erossa Skotlannissa asuvasta puolisostaan. Nyt horisontissa kuitenkin näkyy valoa, sillä Hämeen-Anttila sai hiljattain koronarokotteen.

Hän kertoo olevansa lääkeyliherkkä ja saaneensa monista lääkkeistä isoja sivuvaikutuksia. Rokotteen kohdalla hän ei kuitenkaan miettinyt hetkeäkään.

– Laskin ennen rokotteen saamista todennäköisyyksiä mahdollisista haittavaikutuksista. Tulin siihen tulokseen, että minulla on suurempi todennäköisyys jäädä auton alle kuin saada vakavia sivuvaikutuksia koronarokotteesta. Elämä on sattumia täynnä, Hämeen-Anttila pohtii.

– Rokotustilanne itsessään oli erittäin mukava kokemus. Henkilökunta oli ystävällinen ja rokotettavat iloisia ja helpottuneita.

” Elämää ei voi rajoittaa loputtomasti, sillä toisen seura ja elämykset kuuluvat ihmisyyden syvimpään olemukseen. Vain rokotteella pääsemme tästä eteenpäin. Rokote on lahja meille, ja niin siihen on suhtauduttava.

Hämeen-Anttila on ollut korona-aikana puolisonsa kanssa yhteyksissä etäyhteydellä. He ovat asuneet ennenkin eri maissa, mutta nyt etäyhteydenpito on mullistunut.

– Minulla on säilössä nippu kirjeitä, joita mieheni kirjoitti minulle työmatkoiltaan ennen digiaikaa. Nykyään voimme ottaa Skype-puheluita. Korona-aika on muistuttanut siitä, miten tärkeää epäsosiaalisellekin ihmiselle, kuten minulle, on tavata toisia ihmisiä, Hämeen-Anttila sanoo.

Koronarokotteen myötä Hämeen-Anttila saa ehkä kesällä vihdoin tavata miehensä. Sitä hän odottaa kovasti.

– Elämää ei voi rajoittaa loputtomasti, sillä toisen seura ja elämykset kuuluvat ihmisyyden syvimpään olemukseen. Vain rokotteella pääsemme tästä eteenpäin. Rokote on lahja meille, ja niin siihen on suhtauduttava.

”Voi taas hengittää”

Kun laulaja Meiju Suvas sai taas kaivaa kesän keikkakalenterin esiin, toivo pandemia-ajan päättymisestä alkoi herätä. Vielä todellisemmaksi tunne muodostui, kun laulaja sai reilu viikko sitten koronarokotteen.

– Saan toisen rokoteannoksen heinäkuussa. Tuntuu muutenkin siltä, että kuntosalien aukeamisen myötä voi taas hengittää vähän paremmin. Toivottavasti kaikki menee hyvin. Vielä ei pidä innostua liikaa, mutta hyvältä kesä keikkojenkin puolesta vaikuttaa, Suvas kertoo.

Rokotteen ottaminen oli hänelle itsestäänselvyys.

– Kaikki oli järjestetty rokotuspaikalla hyvin ja olin helpottunut rokotteen saatuani. En minä koskaan niin innoissani ole vapaaehtoisesti työntänyt kättä piikille, Suvas nauraa.

– Toki rokote antaa minulle työssäni tulevaisuudessa myös henkistä ja fyysistä liikkumavaraa. Siihen haluan ainakin uskoa.

Tuleva kesä kutkuttaa jo. Keikat eivät ole ainoita asioita, joita laulaja odottaa tulevalta kesältä.

– Meillä olisi poikani ylioppilasjuhlat tulossa, jos koronatilanne sen sallii. Hän ei ole päässyt juhlimaan edes penkkareita. Olen surullinen hänen puolestaan ja toivon, että voisimme järjestää jonkinlaiset ylioppilasjuhlat edes jossain vaiheessa kesää.

– Toivottavasti ehdin myös nauttia Suomen kesästä. Se on aina niin lyhyt ja ytimekäs. Mieltä piristää, että kesää kohti tässä joka tapauksessa mennään.

”Huutaa, nauraa, laulaa ja tanssia vailla pelkoa”

Poliitikko ja Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Fatim Diarra sai koronarokotteen viikko sitten.

Korona-aika on muistuttanut Diarraa siitä, miksi hän rakastaa kaupunkielämää.

– Helsinki on ollut unessa koko korona-ajan. Se on opettanut minua arvostamaan sitä, mitä kotini oli ennen korona-aikaa: ihmisten kohtaamista, spontaania halaamista, kulttuuria ja elämää, Diarra kuvailee.

Koronarokotteen saaminen tuntui helpottavalta, mutta vielä enemmän Diarra iloitsee siitä, kun näkee myös muiden saavan rokotteen.

– Aina kun näen sosiaalisessa mediassa ilmoituksen siitä, että joku on saanut rokotteen, minun on kevyempi hengittää. Omaa elämääni rokote ei ole muuttanut vielä millään tavalla, sillä se ei ole vapaapassi hurvitteluun. Tavoitteena on yhteinen laumasuoja.

Mikäli tautitilanne paranee kesällä, ja rokotukset etenevät suunnitellusti, on Diarralla jo haaveita tulevaisuudelle.

– Täytän tänä vuonna 35 vuotta. Mikään ei olisi niin ihanaa kuin järjestää isot juhlat. Huutaa, nauraa, laulaa ja tanssia vailla pelkoa.

– Ehkä korona-ajan jälkeen alkaa kaupunkielämän uusi renessanssi. 1920-lukua on luonnehdittu iloiseksi 20-luvuksi, ja olen valmis toivottamaan myös 2020-luvulla shampanjan ja hapsut tervetulleiksi, Diarra iloitsee.

Rokotteen ottaminen sai pohtimaan kahta asiaa

– Mietin rokotetta ottaessani kahta asiaa. Niitä maita, joissa koronakriisi on iskenyt meitäkin pahemmin, vaikkapa Intiaa ja Brasiliaa, ja miten paljon surua korona on jo ehtinyt tuottaa. Ja toisaalta sitä, että vähän yli vuoden päästä taudin ensimmäisestä aallosta meillä on jo rokote käytössämme. Onhan se lääketieteeltä aikamoinen saavutus, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) pohtii.

Ulkoministeri kävi hiljattain ottamassa koronarokotteen ensimmäisen annoksen muiden ikäistensä tavoin Helsingin Jätkäsaaressa.

– Ei ollut jonoja, ja terveydenhoidon henkilökunnalla oli loistava asenne. Huumoriakin riitti, Haavisto kuvailee.

” Toivotaan, että kesän lopulla alkaisivat jo kulttuuritapahtumatkin pyöriä. Niitä on kaivannut korona-aikana eniten.

Hän muistuttaa, että vielä ei kuitenkaan olla normaalioloissa.

– Toivotaan, että kesän lopulla alkaisivat jo kulttuuritapahtumatkin pyöriä. Niitä on kaivannut korona-aikana eniten.

Tavallinen arki on nyt ulkoministerille luksusta. Hän haaveilee, että pääsisi tulevana kesänä veneretkelle.

– Vanhan puuveneen omistajalla ei koskaan keväisin tule aika pitkäksi. Kun illat muuttuvat valoisammiksi, riittää veneen kevätkunnostuksessa aina hommaa. Niin tänäkin keväänä. Porvoo tai Tammisaari ovat Helsingistä käsin mukavia viikonloppukohteita. Ehkä tänä kesänä jäisi aikaa tuollaiseen veneretkeen.

Sota-aika tuli taas mieleen

Ikinuori Aira Samulin saa koronarokotteen toisen annoksen toukokuussa. Se tuntuu hänestä helpottavalta, mutta hän muistuttaa, että varovaisuutta on edelleen noudatettava.

– Tässä iässä on tullut koettua paljon. Olen tullut siihen tulokseen, että enää ei ole muuta pelkäämistä kuin pelko itse. Jos elämänkokemusta ei ole vielä paljon, pitää uskoa viisaampia. Nuorison on nyt näytettävä, että te pystytte pelastamaan tulevaisuuden, 94-vuotias tanssinopettaja ja yrittäjä rohkaisee.

Koronavirus muistuttaa Samulinia teini-ikäisenä eletystä sota-ajasta, vaikka pandemia ja sota-aika eroavatkin toisistaan paljon.

” Vuosi on pitkä aika koululaisen elämässä. Sotiemme jälkeen lapsia ei osattu ymmärtää oikein. Toivottavasti lasten perheet ja opettajat saavat nyt kaiken mahdollisen avun ja tuen.

1940-luvulla maailma pelastettiin vetämällä yhtä köyttä, ja niin se on tehtävä myös nyt.

– Kävin sota-aikana Kallion ilmaisutaidon lukiota, jossa kerrattiin joka aamu, puuttuko joku. Koulun seinällä on edelleen kuva pojasta, jonka kanssa olimme ihastuneet toisiimme. Hän oli lomilla rintamalta ja saattoi minut koulusta kotiin. Vain viikko sen jälkeen hän kaatui rintamalla, Samulin muistelee.

– Vaikka aika oli hirveää, me nuoret selvisimme siitä. Korona on meille kaikille yhteinen vihollinen, jota vastaan meidän on taisteltava siihen annetuilla keinoilla. Nyt keinomme on rokote, jonka ottaminen on isänmaallinen teko. Ohjeita noudattamalla ja oikein menettelemällä selviämme kaikesta.

Samulinin ajatukset ovat myös koululaisten luona.

– Vuosi on pitkä aika koululaisen elämässä. Sotiemme jälkeen lapsia ei osattu ymmärtää oikein. Toivottavasti lasten perheet ja opettajat saavat nyt kaiken mahdollisen avun ja tuen.

Vihdoin pääsee kahviloihin!

Radiokonkari ja muun muassa Helsingin yliopiston työelämäprofessori Pekka Sauri oli tuttavapiirissään ensimmäisiä, jotka saivat koronarokotteen muutama viikko sitten. Nyt myös muut läheiset ovat alkaneet saada rokotteita.

Sauri kuvailee rokotteen saamista ”suureksi helpotukseksi”. Käytännössä se ei kuitenkaa vielä muuta elämää.

– Toimin viranomaisten ohjeistusten mukaan ja uskon, että elämäni alkaa hiljalleen muuttua rajoitusten purkamisen myötä.

Tulevan kesän haaveissa olivat alun perin keikat Helsingin Flow- ja Sideways-festivaaleilla. Festivaalit on peruttu, mutta Sauri toivoo, että pääsee keikoille kesällä 2022.

– Aion kuitenkin nauttia kahviloista. Käyn kahvilassa lukemassa ja kirjoittamassa ja tilaan suosikkini, flat white -kahvin.

Haaveissa normaalimpi kesä

NHL-seura Nashville Predatorsin organisaatiossa pelaava jääkiekkoilija Eeli Tolvanen, 22, sai rokotteen Yhdysvalloissa nopeasti. Hänenkään elämänsä ei kuitenkaan vielä muutu suuntaan tai toiseen, sillä säännöt ovat tiukat.

– Omaa arkeani rokote ei vielä muuta, koska koko joukkueemme elää ihan omassa kuplassa. Käytännöt ja säännöt eivät ole ainakaan vielä muuttuneet mitenkään, vaikka rokote on saatu, Tolvanen sanoo.

Tolvanen kertoo sairastaneensa koronaviruksen kertaalleen viime syksynä. Hänestä tuntuu hyvältä, että rokotteen sai kaikesta huolimatta niin nopeasti.

Mitään erityisiä unelmia Tolvasella ei kesälle ole. Katse on normaalimmassa elämässä.

– Suurin haaveeni on, että elämä palautuisi normaalimmaksi. Pääsisi taas nauttimaan normaalisti kesästä, ja kaikki pystyisivät tekemään omia juttujaan.

Tuli vahva muisto opiskeluajoilta

Kun työministeri Tuula Haatainen (sd) kävi viime viikolla ottamassa koronarokotteen ensimmäisen annoksen Helsingin Messukeskuksessa, mieleen palasi väkevä kokemus opiskeluajoilta.

– Kun rokote pistettiin käsivarteeni, aloin muistella hoitajille sitä, miten opiskeluaikoinani sain poliorokotteen sokeripalassa. Sitä tunnetta on vaikeaa pukea sanoiksi, sillä se tuntui niin tärkeältä, Haatainen sanoo.

– Henkilökohtaista elämääni on varjostanut pelko koronaviruksen vakavasta tautimuodosta. Rokotustilanteessa minussa vahvistui tunne siitä, että me ihmiset olemme tekemässä yhdessä jotain hyvin suurta ja tärkeää. Sitä tunnetta jään vaalimaan.

” Koronavirus ja sen muunnokset ovat arvaamattomia, enkä siksi ole tehnyt suunnitelmia kesälle. Haaveissani on kuitenkin patikointiretki käsivarren Lappiin sekä sukulaisten ja perheen tapaaminen ja halaaminen. Varsinkin kaipaan yhdessä tekemistä lapsen ja lapsenlapsen kanssa ilman koronarajoitteita.

Ministerin elämä ei ole muuttumassa lähiaikoina. Vaikka ikävä lähiperhettä kohtaan on kova, vielä toistaiseksi vapaa-aika kuluu puolison kanssa kahdestaan muun muassa Netflix-sarjojen parissa.

– Koronavirus ja sen muunnokset ovat arvaamattomia, enkä siksi ole tehnyt suunnitelmia kesälle. Haaveissani on kuitenkin patikointiretki käsivarren Lappiin sekä sukulaisten ja perheen tapaaminen ja halaaminen. Varsinkin kaipaan yhdessä tekemistä lapsen ja lapsenlapsen kanssa ilman koronarajoitteita.

Lisäksi korona-aika on opettanut tärkeitä oivalluksia.

– Olen kasvanut lapsuuteni Savon sydämessä vesien äärellä. Korona-aikana olen entistä voimallisemmin ymmärtänyt sen, että olen osa luontoa ja kaipuu luontoon on kova. Luksusta on nykyään se, että saa nauttia arjen pienistä asioista, kuten syödä ravintolassa tai käydä kahvilassa.