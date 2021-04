Kilpailu uusista hävittäjistä kääntyi loppusuoralle: Suomi sai lopullisen tarjouksen Eurofighter Typhoonista

Yhteiseurooppalaista konsortiota edustava Britannian hallitus ei paljastanut Suomelle tarjottavien monitoimihävittäjien lukumäärää.

Suomen historian suurinta asejärjestelmäkauppaa valmisteleva HX-hanke sai torstaina parhaan ja lopullisen tarjouksen yhteiseurooppalaisesta Eurofighter Typhoonista.

Suomi on hankkimassa ilmavoimien vanhenevalle Hornet-kalustolle seuraajan: uuden monitoimihävittäjän, siihen tarvittavat aseet, sensorit sekä huolto- ja tukeutumisjärjestelmät. Hankkeen hintalappu on noin 10 miljardia euroa plus käyttökustannukset 30 vuoden aikana. Uusia koneita odotetaan Suomeen vuodesta 2025 alkaen, ja niiden käyttö jatkuu 2060-luvulle saakka.

Eurofighterin myyjiä edustava Britannian hallitus ei torstaina paljastanut vastausta kutkuttavimpaan kysymykseen konsortion tarjouksesta. Kuinka monta hävittäjää Suomi hankkeeseen varatulla rahalla saisi?

– Ymmärtääkseni emme voi antaa julkisuuteen tarkkaa tietoa lukumäärästä. Olen pahoillani tästä, sanoi Britannian puolustushankinnoista vastaavan ministeri Jeremy Quin videoidussa mediatilaisuudessa.

– Olen kuitenkin täysin varma siitä, että tarjous täyttää Suomen tarpeen korvata nykyiset suorituskyvyt.

Eurofighter on kuuden valtion ilmavoimien käytössä. Britanniassa koneet muodostavat ilmapuolustuksen rungon.­

Kuninkaallisten ilmavoimien RAF:n komentaja Sir Mike Wigston kertoi medialle, että Suomi saisi Eurofighter-hankinnan mukana konetyypin täyden asevalikoiman, saman jota Britannia käyttää.

– Ja lisääkin tulisi. Nykyisten aseiden lisäksi RAF on sitoutunut hankkimaan Spear-perheen miniristeilyohjuksia sekä elektronisen sodankäynnin ohjusjärjestelmän. Nämä kaksi tulevat tarjolle myös Suomelle, jos Suomi valitsee Eurofighterin.

Wigstonin mukaan Eurofighteriin on integroitu eurooppalainen pitkän kantaman Meteor-ilmataisteluohjus sekä yhdysvaltalainen Amraam, joka on käytössä Suomen nykyisissä Horneteissa.

RAF pitää Eurofighteria luotettavana sotaratsuna, jota on käytetty taistelutehtäviin muun muassa Lähi-idässä.

– Eurofighterissa ei ole mitään yllätyksiä. Olemme käyttäneet sitä jo 20 vuotta, ja tiedämme läpikotaisin, miten se toimii. Tiedämme, miten ällistyttävän hyvät sen moottorit ovat, miten siitä saa kaiken irti ja mitä sen käyttö maksaa, Wigston sanoi.

Valmistajan havainnekuva Eurofightereista suomalaisessa ympäristössä.­

Teollinen yhteistyö

Eurofighter-konsortion tarjous sisältää kutsun Suomelle osallistua uuden elektronisesti keilaavan tutkan kehitystyöhön ja yli 80 teollista hankekokonaisuutta suomalaisille yrityksille. Konsortio myöntäisi Suomelle myös valtuudet koneen kehittämiseen ja räätälöimiseen Suomen ilmapuolustuksen tarpeisiin.

Konsortio tarjoaa koneiden kokoonpanolinjaa, Eurojet EJ200-moottorin tuotanto- ja huoltoliiketoimintaa sekä mahdollisuutta osallistua eurooppalaisen puolustusalan yhtiön MBDA:n johtamiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

Ministeri Quinin mukaan Suomi olisi ainoa konsortion ulkopuolinen maa, johon avattaisiin EJ200-moottorien tuotantolinja.

Konsortiossa mukana olevan BAE Systemsin sotilasilmailuliiketoiminnan johtaja Andrea Thompson arvioi, että Suomelle tarjottavan teollisen yhteistyön määrä nousisi 20 miljoonaan miestyötuntiin 30 vuoden aikana.

Saksan ilmavoimat testaa parhaillaan Eurofighterin uutta tutkaa ja päivitettyä versiota koneen järjestelmiä ohjaavasta tietokoneohjelmistosta. Kuva Luftwaffen tukikohdasta Mecklenburg-Etu-Pommerista.­

Eurofighter on tällä hetkellä kuuden valtion ilmavoimien käytössä: Britannian, Saksan, Italian, Espanjan, Itävallan ja Saudi-Arabian. Lisäksi Oman ja Kuwait ovat tilanneet koneita.

Britannia käyttää Eurofighterin lisäksi yhdysvaltalaisia F-35B-monitoimihävittäjiä. Lockheed Martin tarjoaa tätä konetyyppiä myös Suomelle, tosin eri versiona. Brittien F-35B:t kykenevät lyhyeen lähtökiitoon ja pystysuoraan laskeutumiseen, Suomen tarjouskilvassa on mukana normaaleille lentokentille suunniteltu F-35A.

Britannian F-35B:t operoivat Kuninkaallisten merivoimien kahdelta uudella lentotukialukselta. Maatukikohdista toimivat Eurofighterit muodostavat edelleen Britannian ilmapuolustuksen rungon.

Eurofighterin ja F-35A:n lisäksi Suomen tarjouskilvassa ovat mukana ranskalainen Dassault Rafale, ruotsalainen Saab Gripen E/F sekä yhdysvaltalaisen Boeingin valmistamat F/A-18 E/F Super Hornet ja elektronisen sodankäynnin erikoiskone EA-18G Growler.

HX-tarjouskilpa jatkuu tarjousten analysoinnilla ja koneiden sotilaallisen suorituskyvyn testaamisella vaativassa simuloidussa sotapelissä. Kilvan voittaja selviää loppuvuodesta, kun valtioneuvosto tekee hankintapäätöksen.