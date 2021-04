Keskusta junttasi turpeelle veroedun, jolla ei ole suurta merkitystä – päästösäännöt ajavat turpeentuotannon alas joka tapauksessa

Hallituksen pienille voimaloille antama turpeen verohelpotus ei juurikaan hidasta turpeen tuotannon alasajoa, sillä valtaosa turpeesta poltetaan isoissa yksiköissä.

Hallitusta horjuttanut kiista turpeen energiakäytöstä päätyi sopuun polttoaineelle myönnettävästä verohelpotuksesta. Näin halutaan hidastaa turpeen energiakäytön alasajoa lähemmäksi hallitusohjelmassa sovittua tahtia.

Turpeen energiakäytöstä luopuminen onkin ollut viime vuodet melkoista pudotusta. Hallitus sitoutui turpeen energiakäytön puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite on toteutumassa yhdeksän vuotta etuajassa – ilman hallituksen omia toimia.

EU:n päästöoikeuksien nopea nousu on tehnyt polttoturpeen käytöstä kannattamatonta niin nopeasti, että se on yllättänyt kaikki, myös hallituksen.

Tämänvuotisella arvioidulla 8,5 miljoonan tonnin kulutuksella energiaturpeen polton päästöt ovat 3,2 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Siis aavistuksen verran enemmän kuin Helsingin energiayhtiö Helenin CO2-päästöt 2,8 miljoonaa tonnia.

Ensi vuonna energiaturpeen polton päästöt jo alittavat Helsingin CO2-päästöt. Turpeen polttaminen on vähentynyt vuodesta 2018 noin neljänneksen joka vuosi ja tahti jatkuu.

– 2025 turpeen käyttö on enää marginaalista, sanoo turpeen käytöstä luopumisen vaikutuksia selvittänyt Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm.

Vielä viime syksynä hallitus halusi nopeuttaa turpeesta luopumista asettamalle sille veron. Kun päästöoikeuksien hinta nopeasti nousi, vero uhkasi jyrkentää entisestään liki hallitsematonta turpeen alasajoa. Noin 2 000 energiatuotannon ketjussa työskentelevän ihmisen toimeentulo uhkasi katketa kuin leikaten.

Kerrannaisvaikutuksineen turvetuotannon alasajosta johtuvat työpaikkojen menetykset nousevat Holmin mukaan vieläkin suuremmiksi noin 3 500:an.

Hallituksen toiminta turpeen verotuksen suhteen on Holmin mukaan ollut poukkoilevaa ja vaikeuttanut ennustettavan kuvan muodostamista taantuvalle alalle.

– Turpeelle viime syksynä asetettu vero oli turha ja epäonnistunut. Turpeeseen kohdistetut verot tai tuet olisi pitänyt sitoa päästöoikeuden hintaan, joka tiedetään herkästi muuttuvaksi. Ilmeisesti hallitus ei uskonut, että päästöoikeuksien ohjailuvaikutus toimii, Holm sanoo.

Kun päästöoikeuksien nousu taloudellisen elpymisen myötä alkoi ajaa turpeen polttokäyttöä hallitsemattomasti alas, tilanne kriisiytyi.

– Hirveä poliittinen lataus tuli mukaan yksittäisiin kysymyksiin, Holm sanoo.

Lopulta oltiin pisteessä, jossa turpeen kohtelusta polttoaineena oli tulla hallitusyhteistyön jatkumisen kynnyskysymys. Repivään riitaan löydettiin ratkaisu turveveron hienosäädöstä.

Veroa ei poistettu kaikilta turvetta käyttäviltä voimalaitoksilta. Turveverosta vapautettujen voimalaitosten kokorajaa nostettiin 5 000 megawattitunnista (MWh) 10 000 MWh:iin. Jos tuotanto ylittää rajan, siitä maksetaan veroa 5,70 euroa megawattituntia kohti.

Turvetuotannon alasajon hallintaan hallitus lupaa tukea yhteensä 70 miljoonaa euroa. Turpeesta luopumisen kustannukset kansantaloudessa ovat kertaluokkaa suuremmat.

– Kun lasketaan turvetuotannon alasajon vaikutuksia, työpaikkojen- ja tulomenetyksinä, koneiden ja tuotantokaluston arvon alaskirjauksina, arvioisin kokonaissumman olevan luokkaa 800 miljoonaa euroa, Holm sanoo.

Ennen ratkaisun löytymistä moni ehti ihmetellä, miten näin vähäpätöiseltä kuulostava asia kuin turve saattoi johtaa hallituksen hajoamisen partaalle.

Turpeen päätymistä hallituskysymykseksi ei ehkä kannata ihmetellä. Siinä törmäsivät asiakysymysten lisäksi riidan synnylle otollisesti kaksi tyystin erilaista maailmankuvaa.

Huoli ympäristöä- ja ilmastonmuutosta kohtaan ja pelko alkutuotannon parista elantonsa saavien yrittäjien elinkeinon katoamisesta oli vihreille ja keskustalle kummallekin välttämätön toiminnan paikka, jos mielivät kasvonsa äänestäjiensä keskuudessa säilyttää.

Ei pitäisi olla uutinen, että 3 500 ihmisen työpaikan menettäminen horjuttaa hallitusta vaikeassa taloustilanteessa. Talouslehdissä etusivulle pääsyyn riittävät pienemmätkin irtisanomiset.

Jos keskusta ei olisi maaseudulle sijoittuvista 3 500 turvetuotannon alasajossa katoavasta työpaikasta huolissaan, puolueen uskottavuudelle maaseudun ihmisten äänitorvena voisi heittää hyvästit. Nyt asia hallituksessa riitautettiin, vaikka itse lopputulokseen – turpeen käytön nopeaan alasajoon turveveron osittaisella poistolla ei ole vaikutusta.

Vihreät voivat esitellä turveveron säilymisen poliittisena voittona, vaikka silläkään ei ole merkitystä polttoturpeen käytön jyrkässä vähenemisessä.

Kun turvetta käytetään tänä vuonna 8,5 miljoonaa kuutiometriä, muodostavat verohuojennuksen saavat, mutta päästökaupan ulkopuolella olevat 10 000 MWh voimalat vain viisi prosenttia polttoturpeen kokonaiskulukusesta.

Ratkaisevaa turpeen energiakäytön alasajossa on päästökaupan piiriin kuuluvien suurten yli 20 MWh voimalaitosten turpeenkäyttö. Niiden polttoaineen valintaa ohjaa EU:n päästöoikeuksien hinta.

Se on viime aikoina vaihdellut 14-16 euron välillä tuotettua megawattituntia kohti. Turpeen vero on 5,7 euroa megawattituntia kohti eli noin kolmasosa.

Turvetuotannon alasajossa on kuitenkin kysymys paljon laajemmasta asiasta, kuin politiikan tekemisestä omille äänestäjille.

Turpeella ja hakkeella toimivia kaukolämpölaitoksia on Suomessa 119 kunnassa ja jollain niiden käyttämä turve pitää korvata. Uudet korvaavat ratkaisut eivät ole vielä hyödynnettävissä edes suurimmissa kaupungeissa.

Turvetta poltetaan lämpökeskusten kattiloissa kahdesta syystä: kostea puuhake tarvitsee tukipolttoaineeksi kuumana palavaa turvetta. Toinen syy on monen kattilan rakenne. Turpeen rikki sitoo puupolttoaineiden alkalisia aineita ja mahdollistaa paremman suorituskyvyn ilman korroosioriskiä. Jos turvetta ja puuta polttavasta kattilasta turve jätetään pois, sekaan pitää syöttää rikkihappoa.

Toki kattilan voi rakentaa toisinkin, mutta näin joka kunnassa ei aivan käden käänteessä ole varaa näin tehdä.

Jos lämpökeskuksenkattila muutetaan turpeesta yksin hakkeelle, todennäköisesti samalla luovutaan sähkön ja lämmön yhteistuotannosta. Korkean liki 90 kokonaishyötysuhteen omaava CHP-tuotanto on ollut suomalaisen energiajärjestelmän ylpeyden aihe. Pelkän kaukolämmön tai sähkön tuotannossa hyötysuhde jää alle puoleen, vaikka muualla maailmassa se on yleistä.

Lämmön ja sähkön yhteistuotannolla on ollut myös se etu, että kaukolämpötuotannon tarpeen kasvaessa samaan aikaan myös sähköntuotanto kasvaa. Sillä katsotaan olevan energiajärjestelmää tasapainottava ominaisuus, joka korostuu voimakkaasti yleistyneiden lämpöpumppujen sähkönkulutuksen noustessa pakkasjaksojen aikana.

Turpeen vähenevää energiakäyttöä voidaan tässä vaiheessa korvata lähinnä biomassalla eli hakkeella. Sitä on saatavilla rajallisesti.

Metsähakkeen kysyntä kasvaa ja se voi ohjata selluteollisuuden käyttämää kuitupuuta polttoon. Se on vastoin hallitusohjelmaa.

–Kuitupuun poltto tulee nykyisillä noin kymmenen prosenttia halvemmaksi kuin turpeen käyttö, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm laskee.

Jo nyt metsähakkeen tuonti on kaksinkertaistunut. Sitä tuodaan maahan rekoilla ja laivoilla.

– Puupolttoaineen tuonti vaikuttaa vaihtotaseeseen ja energiaomavaraisuuteemme. Euroopan metsäisimmästä maasta tulee polttopuun ostaja, Holm hymähtää.

Turve on määritelty yhdeksi huoltovarmuuspolttoaineeksi. Huoltovarmuuslain mukaan sitä pitää olla varastossa noin puolen vuoden kulutusta vastaava määrä – siis määrä jolla päästään talven yli.

– On epävarmaa, mitä huoltovarmuussopimuksille tapahtuu, kun turveyrittäjät luopuvat kalustostaan, Vapon viestintäjohtaja Ahti Martikainen sanoo.

Huoltovarmuuskeskus on esittänyt huolensa turpeen nopean alasajon vaikutuksista huoltovarmuuteen, sillä Suomessa ei korvaavaa kotimaista säilytykseen kelpaavaa energianlähdettä.

Ilmastovaikutusten lisäksi turpeenoston on katsottu aiheuttaneen merkittäviä haittoja vesistöille.

Tuoreimmissa tutkimuksissa turpeentuotannon vesistöhaitat ovat osoittautuneet luultua vähäisemmiksi. GTK:n laaja tutkimus vuodelta 2020 osoitti, että turvetuotanto ei vaikuta järvenpohjan sedimenttien kerroksiin merkittävästi eikä sitä voitu erottaa muiden ihmisen toimien aiheuttamasta kiintoaineksen huuhtoumasta.

Ympäristöministeriön turvetuotannon päästötarkkailusta mukaan turpeennoston osuus vesistöjä rehevöittävästä fosforikuormituksesta oli 2010-luvun tuotantomäärillä 0,5 prosenttia ja typpikuormituksen osalta 0,9 prosenttia.

Vesistöjä samentavasta kiintoainekuormituksesta turvesoiden osuus oli 0,2 prosenttia. Vesistöihin päätyvästä orgaanisesta aineksesta 0,4 prosenttia oli päästötarkkailuraportin mukaan lähtöisin turvetuotannosta.

Energiaturpeen tuotannon alasajon on pelätty vaikuttavan myös kasvu- ja kuiviketurpeentuotantoon, sillä ne syntyvät usein polttoturpeen tuotannon yhteydessä.

Kasvuturpeen käyttö maailmalla on voimakkaassa kasvussa ja siitä on muodostumassa kriittinen tuotantopanos. Suomella on merkittävä potentiaali kasvuturpeen tuottajana.

Turpeen korvaajaksi puutarhoilla on kaavailtu muun muassa jo käytössä olevaa lasivillaa.