Katso miten rokottaminen Suomessa etenee eri kunnissa – nämä asiat selittävät suurta vaihtelua

Suomen kuntien rokotekattavuus vaihtelee tällä hetkellä Limingan 16,4 prosentista Puumalan 50,2 prosenttiin. Suurta vaihtelua selittää varsinkin yksi tekijä.

Osassa Suomen kunnista oltaisiin valmiita rokottamaan nopeampaakin tahtia koronaa vastaan, jos vain kuntiin saatavat rokotemäärät olisivat suurempia.

Joissakin kunnissa Pfizerin rokotetta ei voida käyttää, koska syväjäädytystilat puuttuvat.

Hyvin pienissä kunnissa taas rokottavan terveydenhoitoalan henkilöstön riittävyys on ollut haasteena. Kesällä lomien aikaan henkilöstön riittävyys aiheuttaa päänvaivaa monessa kunnassa, sillä on vaikeaa löytää riittävästi sijaisia.

Tämä selvisi, kun Ilta-Sanomat soitti läpi useita kuntia eri puolilla Suomea ja kysyi, onko koronaviruksen vastainen rokottaminen edennyt toivotussa aikataulussa. Lisäksi kysyttiin, mitkä ovat suurimmat haasteet rokotusten etenemisessä, etenkin pienemmissä kunnissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ensimmäisen rokoteannoksen on THL:n tilastojen mukaan saanut 25,5 väestöstä.

Uudellamaalla sijaitsevassa Loviisan kunnassa rokotekattavuus on 32,1 % ensimmäisen annoksen osalta. Loviisan perusturvajohtaja Carita Schröder on tyytyväinen kunnan rokotustahtiin, sillä Loviisassa on paljon iäkästä väestöä. Yli kolmannes kuntalaisista on yli 65-vuotiaita.

Loviisa on Uudenmaan reunakunta, minkä vuoksi sinne ei tule Pfizerin rokotetta, joka pitää säilyttää -70 asteen syväjäädytyksessä.

– Meillä ei ole Loviisassa ollenkaan mahdollisuutta säilyttää näitä rokotteita syväjäässä. HUS apteekki on tuonut esille, että tämän asian takia ei aleta hankkimaan erityispakastimia, vaan sitten vähän toisella tavalla jaetaan rokotteet, Schröder sanoo.

– Senkin takia olemme päässeet vähän hitaammin yli 70-vuotiaita rokottamaan. Me saamme vastaavasti vähän enemmän Modernan rokotteita, mutta niissä on ollut vähän toimitusvaikeuksia. Kokonaisuutena menee kyllä ihan hyvin.

Myös Loviisassa mietityttää tuleva kesä, sillä Etelä-Suomessakaan ei ole ihan yksinkertaista löytää sairaanhoitajien sijaisia hoitamaan rokotuksia.

– Rankka kesä on tulossa henkilökunnalle. Kuitenkin he ovat lomansa ansainneet. Henkilökuntamme on hyvin joustavaa, mutta eivät hekään voi monistautua ja ihmeitä tehdä.

Hoitaja valmisteli rokotteen rokotuspisteessä Espoossa.­

Kesäajan rokotusten sujuminen huolettaa myös Limingalla, jonka rokotekattavuus on Suomen häntäpäässä tällä hetkellä.

– Haasteena tulee olemaan kesälomat. Pohjoisessa sijaisten saatavuus on tällä hetkellä laskenut, kertoo Limingan hoito- ja hoivatyönjohtaja Riitta Ruottinen.

– Rokotuksia on tarkoitus jatkaa läpi koko kesän, kyllä me se jotenkin järjestetään.

Oulun naapurissa Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Limingan kunnan väestöstä ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 16,4 %. Matalin rokotekattavuus Suomen sairaanhoitopiireistä on juurikin Pohjois-Pohjanmaalla, jossa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 23,9 % väestöstä.

Limingan kunnan rokotekattavuuteen vaikuttaa kuitenkin suuresti ikärakenne, joten tilanne ei ole niin heikko kuin ensisilmäykseltä voisi ajatella. Suomessa rokotteet on jaettu eri puolelle Suomea ikärakenteen mukaan, jotta ikääntyneet voidaan rokottaa ensin.

Limingan väestö on poikkeuksellisen nuorta koko Euroopan tasolla. Asukkaista 40 prosenttia on alle 18-vuotiaita.

Ruottinen kertoo, että ikäluokat 70 vuodesta ylöspäin ovat aika hyvin käyneet rokotuksissa. Nyt kaikki yli 50-vuotiaat voivat varata aikoja rokotuksiin.

– Väestö mielellään ottaa rokoteen, kun on oma vuoro. Toki AstraZenecan ympärillä ollut kohu on vaikuttanut, että sitä ei kauhean mielellään oteta.

Ruottinen kertoo, että alkuvaiheessa kunnassa oltaisiin kyetty rokottamaan nopeampaankin tahtiin, mutta Liminkaan ei tullut paljon rokotteita.

– Kaiken kaikkiaan Suomeen tuli vähän rokotteita. Kun ne jaettiin tänne maakuntiin, niin alku oli hidas. Nyt rokotukset etenee ihan mukavasti, Ruottinen sanoo.

– Meidän kannalta olisi ihanaa, jos saataisiin pidemmälle niitä rokotemääriä tietoon. Silloin pystyttäisiin avaamaan aikoja touko- ja kesäkuulle.

THL:n ylläpitämästä rekisteristä selviää, että paras tilanne rokotekattavuudessa on Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä eli Essoten alueella. Siellä 37,3 prosenttia väestöstä on saanut ainakin ensimmäisen rokoteannoksen.

Parhaiten kunnista on rokotuksissa edennyt juuri Etelä-Savossa sijaitseva Puumala, jossa ensimmäisen annoksen on saanut peräti 50,2 % väestöstä.

Puumalan voittokulkuun rokotuksissa vaikuttaa ennen kaikkea ikärakenne ja Suomen rokotusjärjestys.

– Puumalassa on paljon ikääntyneitä ja riskiryhmiin kuuluvia, jotka ovat käyneet ahkerasti rokotuksissa, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

– Täällä on syntynyt myös rokotemyönteistä yhteisöllisyyttä.

Etelä-Savossa oltiin varauduttu alkuun ripeämpään rokotustahtiin, sillä rokotemäärien odotettiin olevan paljon suurempia kuin lopulta Etelä-Savoon saatiin.

– Oltiin varauduttu isoihin massarokotuksiin, joilla oltaisiin viikossa, kahdessa saatu rokotettua koko väestö. Huomattavasti enemmänkin voitaisiin rokottaa, jos vain rokotteita tulisi enemmän. Ei olla lähelläkään sitä kapasiteetta, joka meillä olisi käytössä, Gärdström kertoo.

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin pandemiapäällikkö Hans Gärdström.­

Etelä-Savossa otetaan kaikki irti niistä rokotemääristä, mitä saadaan.

Farmaseutit ovat olleet mukana tekemässä ja kouluttamassa, kuinka rokotepulloista saadaan irti maksimimäärä, eli 7 annosta rokotetta. Tässä käytetään apuna ilmatekniikkaa ja silmäruiskuja.

– Tämä auttaa, että saadaan enemmän rokotteita, Gärdström selittää.

Sama tekniikka on käytössä muissakin sairaanhoitopiireissä, mutta Gärdströmin mukaan kaikkialla sitä ei käytetä yhtä systemaattisesti.

– Me viritettiin alusta saakka tämä, jotta saatiin maksimimäärät rokotetta.

Etelä-Savo on suosittua mökkeiluseutua. Gärdström uskoo, että eteläsavolaiset ovat melko kattavasti rokotettu, ennen kuin matkailu alueelle kiihtyy kesälomien alkaessa. Hän huomauttaa, että myös pääkaupunkiseudulla rokotukset etenevät hyvää vauhtia.

– Voi luottavaisin mielin tulla tänne. Hyvältä tämä näyttää kokonaisuutena Suomessa.

Noin 1600 asukkaan Kinnulan kunta on THL:n viimeisimmässä tilastossa viimeisenä rokotekattavuuden suhteen, mutta kyseessä on tekninen virhe. Tiedot eivät ole teknisistä ongelmista johtuen siirtyneet THL:n rokotusrekisteriin oikein.

Samankaltaisia tiedonsiirto-ongelmia on ollut joillakin muillakin kunnilla, kuten Nurmijärvellä.

Kinnulan palveluesimies Leena Viinikainen kertoo, että kunnan asukkaita on rokotettu jo 768 asukasta ensimmäisellä annoksella.

Pienemmissä kunnissa rokottavan henkilökunnan määrä on hetkittäin asettanut haasteita.

– Sanotaanko, että rokotteita on tullut sopiva määrä henkilökuntamäärään nähden, Viinikainen sanoo.