Rehtori kiistää kaikki syytteet.

Itäsuomalaisen oppilaitoksen rehtoria syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa kahteen henkilöön kohdistuneista työturvallisuusrikoksista, työsyrjinnästä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Useamman päivän kestävä oikeudenkäynti alkoi keskiviikkona Kuopiossa. Jutun asianomistajat syyttävät rehtoria myös kunnianloukkauksesta.

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan toisessa tapauksessa rehtori puuttui määräaikaisena hallintojohtajana toimineen miehen tekemisiin opistolla. Syytteen mukaan rehtori oli marraskuussa 2018 pidetyssä palaverissa kertonut hallintojohtajalle saaneensa tietoonsa muulta henkilökunnalta, että tämä ja talouspäällikkö käyttäytyivät työpaikalla ”pariskunnan” tavoin. Syyttäjän mukaan rehtori totesi heidän olevan kuin majakka ja perävaunu. Syytehakemuksen mukaan rehtori vihjasi näin miesten olevan keskenään homoseksuaalisessa suhteessa.

Majakka ja perävaunu -syytösten toisena osapuolena ollut opiston talouspäällikkö oli valittu marraskuussa 2018 työpaikan varaluottamusmieheksi vuosille 2019–2021. Syytteen mukaan rehtori oli ilmoittanut tämän aiheuttavan luottamuspulan ja esteellisyysongelman hänen viranhoidossaan.

Ilmoituksen jälkeen talouspäällikön työtehtäviä oli karsittu rehtorin toimesta. Kaikki esimiestehtävät häneltä poistettiin rehtorin yksipuolisella ilmoituksella syyskuussa 2020.

Rehtori on kiistänyt kaikki syytteet antamissaan kirjallisissa vastauksissa. Hän myöntää käyttäneensä majakka ja perävaunu -nimitystä kyseisessä palaverissa, mutta sanontaa ei ole tarkoitettu mitenkään seksuaalisävytteiseksi, vaikka pariskuntamaisesta käytöksestäkin on puhuttu. Rehtori myös korosti, ettei hän ole tilanteessa ilmaissut omaa mielipidettään, vaan hänen tarkoituksenaan on ollut tuoda esiin työyhteisön ilmaisema huoli tilanteesta.

Erikoissyyttäjä Heikki Ylisirniö vaatii rehtorille molemmista tapauksista tuntuvia sakkorangaistuksia.