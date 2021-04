Taksinkuljettajan epäillään ottaneen kyytiinsä yksin liikkuvia naisia ja raiskanneen heidät – 43-vuotias mies vangittu

Rikosepäilyt ajoittuvat tässä vaiheessa huhtikuulle 2021.

Helsingin käräjäoikeus on vanginnut 43-vuotiaan taksinkuljettajan törkeästä raiskauksesta ja raiskauksesta todennäköisin syin epäiltynä.

Rikosten epäillään tapahtuneen tämän vuoden huhtikuussa. Poliisin mukaan mies on ajanut taksikyltillä varustettua taksiautoa ja ottanut asiakkaikseen yksin liikkuvia naisia.

Matkan aikana mies on ilmeisesti tarjonnut asiakkaille alkoholia ja muita päihteitä. Taksinkuljettaja ei ole vienyt asiakkaita pyydettyihin osoitteisiin, vaan hän on kuljettanut heidät asuntoon Helsingin ulkopuolella. Asunnossa mies on raiskannut asiakkaansa.

Poliisi epäilee taksinkuljettajan tehneen samanlaisia seksuaalirikoksia myös muille kuin tiedossa oleville henkilöille.

Poliisi pyytää samankaltaisten rikosten uhriksi joutuneita ottamaan yhteyttä joko puhelimitse virka-aikana 0295 471 612 tai sähköpostitse seksuaalirikokset.helsinki@poliisi.fi.