Naisia kyydinnyttä taksikuskia epäillään törkeästä raiskauksesta

Miehen vangitsemista käsitellään käräjäoikeudessa.

Seksuaalirikoksista epäillyn taksinkuljettajan vangitsemista käsitellään parhaillaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Poliisi vaatii 43-vuotiasta miestä vangittavaksi kahden epäillyn raiskausrikoksen perusteella. Poliisi kuitenkin epäilee, että miehellä saattaa olla muitakin uhreja.

Tiedossa olevat tapaukset ovat epäilty törkeä raiskaus 18. huhtikuuta ja epäilty raiskaus 24. huhtikuuta.

– Sellainen tuntuma meillä on, että muitakin voi olla, rikoskomisario Jutta Antikainen sanoi IS:lle aiemmin keskiviikkona.

Poliisin mukaan mies on kuljettanut autoa, jonka katolla on ollut taksikyltti. Hän on ottanut naisia kyytiin taksitolppien ulkopuolella. Matkalla hän on tarjonnut päihteitä.

Poliisi epäilee miehen vieneen uhrit Helsingin ulkopuolella sijaitsevaan asuntoon, jossa rikokset olisivat tapahtuneet.

Helsingin käräjäoikeus päättää todennäköisesti aamupäivän kuluessa, vangitaanko mies.