Punkkiaivokuumeen riski on nyt suurimmillaan – näillä alueilla vaara on suurin

Katso kartalta, missä saa rokotuksen ilmaiseksi.

Punkkikausi on jo käynnissä, ja toukokuu on vilkkainta aikaa etenkin tulokaslaji taigapunkille. Myös punkki- eli puutiaisaivokuumeen riski on nyt suurimmillaan.

Juhannuksen jälkeen Siperian puutiaisen eli taigapunkin paikan ottavat tavalliset puutiaiset eli tuttavallisemmin punkit.

– Taigapuutiainen on hieman kylmänkestävämpi kuin tavallinen puutiainen. Loppukesällä aikuisia taigapuutiaisia ei ole enää ollenkaan, selittää Luonnonvarakeskuksen metsäeläintieteen emeritusprofessori Heikki Henttonen.

Luonnonvarakeskuksen metsäeläintieteen emeritusprofessori Heikki Henttonen tutkii punkkeja erityisesti Kuhmoisten alueella.­

Suomessa punkit levittävät kahta vakavaa tautia: puutiaisaivokuumetta ja borrelioosia. Kaikissa punkeissa ei kuitenkaan ole taudin aiheuttajia. Borrelioosia aiheuttavaa bakteeria on joka neljännessä punkissa.

Borrelioosin lisäksi punkit levittävät harvinaista tbe-virusta ja sen mukana puutiaisaivotulehdusta. Riski sairastua puutiaisaivokuumeeseen on edelleen hyvin pieni – Suomessa riskialueilla keskimäärin 1–2 prosenttia punkeista kantaa puutiaisaivotulehdusta.

Suurin riski sairastua puutiaisaivokuumeeseen on Paraisilla, Ahvenanmaalla, Lohjalla, Helsingissä, Espoossa, Kirkkonummella ja Turussa. Paikkakunnista jokaisella tapauksia on havaittu vuosina 2016–2020 yhteensä yli 11 kappaletta.

Borrelioosi on taudeista yleisempi, eikä sitä vastaan ei ole rokotetta. Vuonna 2020 Suomessa todettiin 2 064 borrelioositapausta. Borrelioosin voi saada lähes missä tahansa, missä on punkkeja.

Varhaisvaiheessa borrelioosi voi oireeton tai siihen voi liittyä samankaltaisia yleisoireita kuin flunssassa. Borrelioosia voi hoitaa antibiooteilla, mutta hoitamattomana se voi edetä myöhäisborrelioosiksi.

Puutiaisaivokuumetta vastaan voi sen sijaan suojautua rokotteella. Rokotusohjelmaan liitetyillä alueilla asukas tai vakituinen loma-asukas on oikeutettu maksuttomaan TBE-rokotukseen.

Alla olevalle kartalle on merkitty myös rokotusohjelman ulkopuolisten alueiden rokotussuositukset. Näillä alueilla rokotus on omakustanteinen.

Taigapunkkeihin liittyy Henttosen mukaan isompi riski kuin tavallisiin punkkeihin.

– Taigapuutiaiseen liittyy se riskitekijä, että niissä aivokuumevirus on huomattavasti yleisempi kuin tavallisessa puutiaisessa.

– Tavallisen puutiaisen kohdalla virusta löytyy 0,1–0,2 prosentissa, kun taigapuutiaisessa virusta löytyy 3–4 prosentissa. Todennäköisyys on siis ainakin kymmenkertainen tavalliseen puutiaiseen verrattuna.

Punkkien määrä on kasvanut tasaisesti 1990-luvulta lähtien.­

Punkkien määrä on lisääntynyt jo vuosien ajan, erityisesti taigapunkkeja on yhä enemmän.

– Joskus 10–15 vuotta alkoi näkyä yhä enemmän puutiaisia ja mielestäni se selittyy sillä, että taigapuutiaiset yleistyivät silloin. Kukaan ei tiedä, kuinka nopeasti määrä on räjähtänyt sellaiseen runsauteen kuin se joillain alueilla on, Henttonen kertoo.

Taigapunkit ovat levinneet yhä laajemmalle alueelle, niitä on löytynyt myös pääkaupunkiseudulta. Eniten taigapunkkeja löytyy kuitenkin Perämeren rannikolta Kemistä Närpiöön, itäisestä Suomesta Kuhmon ja Ilomantsin alueelta sekä Tampereen ja Lempäälän alueelta.

Punkkien esiintyminen vaihtelee paljon alueellisesti. Parhaiten ne viihtyvät Etelä- ja Lounais-Suomessa rannikolla ja saaristossa. Perinteistä aluetta on myös Perämeren pohjukka.­

Henttonen tutkii punkkeja Kuhmoisissa, Keski-Suomessa. Hänen mukaansa Kuhmoisten länsiosassa sijaitsevalla muutaman kilometrin alueella on tehty suuri määrä taigapunkkihavaintoja.

– Olen tutkinut pesäkettä jo monta vuotta ja taigapuutiainen on tullut sinne ehkä linnun mukana mahdollisesti 20–30 vuotta sitten. Se on päässyt iskostumaan paikalliseen eläimistöön ja on siitä pikkuhiljaa levinnyt.

Emeritusprofessori Heikki Henttonen keräämässä punkkeja tutkimusalueeltaan Kuhmoisissa.­

Kuhmoisten alueen taigapunkeista löytyi myös ihmiselle vaarallista aivokuumevirusta.

– Vuonna 2015 pyydettiin erään mökin pihalta toistasataa taigapuutiaista ja löydettiin virus niistä. Olemme löytäneet pesäkkeestä vuosien varrella lisääkin virusta kantavia taigapuutiaisia.

Punkkipesäke on Henttosen mukaan aiheuttanut huolta Kuhmoisten asukkaissa.

– Täällä on ollut hieman hypeä kesäasukkailla, kun Kuhmoinen on laitettu aivokuumeriskialueeksi, mutta ei se ole kuin se yksi pesäke pienellä alueella.

Taigapunkkia ei pysty silmin erottamaan tavallisesta punkista, sillä lajit ovat ulkonäöltään hyvin samankaltaiset.

Koiran ihoon kiinnittynyt punkki on tärkeää poistaa mahdollisimman nopeasti.­

Tänä vuonna punkkikausi alkoi maalis-huhtikuussa, samoin kuin edeltävinä vuosina.

– Punkit eivät kalenteria katso, vaan ne reagoivat lämpötilaan ja silloin, kun ollaan plussan puolella ja lumet ovat sulaneet, niin kyllä se punkkikausi siitä alkaa, kertoo yliopistontutkija Tero Klemola Turun yliopistosta.

Otolliset olosuhteet ovat antaneet punkeille hyvän kasvualustan.

– Olosuhteet ovat olleet sekä punkeille että punkkien isäntäeläimille suotuisat. Silloin jos on isäntäeläimiä, niin punkeillakin menee hyvin, Klemola kertoo.

Kevät, alkukesä sekä loppukesä ovat punkkien kulta-aikaa.

– Ensimmäinen punkkipiikki tulee siihen touko-kesäkuuhun ja monesti elo-syyskuussa punkkeja on paljon. Joskus voi olla, että punkkeja on vähän vähemmän heinäkuun helteillä.

– Punkki on sellainen, että se ei tykkää kuivua. Eli jos on ihan paahteista hellettä viikkotolkulla, niin voi olla, että punkit ovat vähemmän aktiivisia.